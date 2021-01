L’ex-belle-mère de Gabriel Soto réagit aux nouvelles de ses fiançailles | Instagram

Une fois de plus, il est apparu que Mme Rosalba Ortiz, mère de Géraldine Bazán Elle a décidé de s’exprimer en public et de commenter le prochain engagement que l’ex-mari de sa fille, l’acteur Gabriel Soto, a annoncé ces derniers jours.

Mme Rosalba qui à d’autres occasions a élevé la voix en faisant des déclarations controversées sur la relation passée de sa fille, l’actrice Geraldine Bazán et de l’acteur Gabriel Soto, réagit aujourd’hui à nouveau après avoir entendu la nouvelle de l’engagement à venir entre l’acteur et l’artiste russe, Irina Baeva.

À plusieurs reprises, Mme Rosalba Ortiz a exprimé son mécontentement face aux décisions prises par le père de ses filles et cette fois, elle n’a pas manqué l’occasion d’exprimer ses pensées.

Cependant, loin de ce que l’on peut croire, à cette occasion, Mme Ortiz n’a pas montré de mécontentement ni critiqué les projets à venir de son gendre, mais bien au contraire puisqu’elle lui a adressé ses meilleurs vœux à lui et à sa compagne, Irina Baeva. “Je l’ai toujours dit”, a souligné la mère de l’actrice,

Dieu sait où il donne et distribue, qui il prend et met, alors félicitations (au couple), puissent-ils avoir beaucoup de fils ou de filles et être heureux, a déclaré la mère de Géraldine dans une interview pour un magazine à diffusion nationale.

Il a même déclaré qu’il devrait être préférable pour Gabriel Soto et Irina Baeva d’annoncer leurs fiançailles le «14 février» car c’est la date des amants, laissant entendre qu’ils l’auraient fait savoir à l’avance.

Concernant la nouvelle de Gabriel, je penserais que c’était mieux pour le 14 février, cette date qu’il aime bien … Je pense que c’était tôt ».

De même, elle révèle que sa fille, Geraldine Bazán, est totalement dévouée à son rôle de mère. Ainsi, vos félicitations à celui qui était votre ex-gendre sont sincères, face au doute que cela peut causer.

Je le dis sincèrement, ma fille a déjà trouvé sa vraie vocation, son bonheur: ce sont ses filles, et Dieu merci, il les avait avec lui. Elissa Marie et Alexa Miranda sont des filles belles, en bonne santé et heureuses.

Quant aux mineurs, à la suite de la relation entre l’acteur et Géraldine Bazán, après que le couple a annoncé ses fiançailles le 20 janvier, diverses questions se sont posées, dont la réaction qu’Elissa Marie et Alexa Miranda auraient dû connaître en apprenant cela. un événement.

Il était l’acteur lui-même dans le roman “Tu te rappelles de moi“, Gabriel Soto qui a révélé lors d’une visite au programme” Hoy “les détails de ce que ses filles ont dit en les informant de cette nouvelle étape.

À cet égard, l’acteur a assuré qu’ils avaient pris la nouvelle avec un grand bonheur. «Les deux (ils m’ont dit): ‘Oh, on vous voit heureux, comme c’est bon!’, A déclaré le protagoniste de la nouvelle telenovela” Las Estrellas “.

Je l’ai toujours dit, tant que je suis heureuse, mes filles vont être heureuses, et c’est la chose la plus importante, donc je suis très heureuse … Mes filles sont tout pour moi et elles m’encouragent » , assura Gabriel Soto.

C’est ces derniers jours que Gabriel Soto et Irina Baeva ont parlé de leur engagement avec une photographie sur leurs réseaux sociaux dans laquelle l’artiste d’origine russe apparaît en train de donner un tendre baiser à Gabriel Soto sur le front, dans sa main gauche elle atteint pour voir le bague de fiançailles.

Il est à noter que Soto a expliqué que la bague lui avait été donnée il y a plusieurs mois, cependant, c’était quelque chose qu’ils n’avaient pas révélé puisqu’ils devraient d’abord en discuter avec leurs familles respectives.

Je lui ai donné la bague en octobre et nous l’avons rendue publique jusqu’à maintenant parce qu’il a d’abord dit oui et d’abord parler à mes filles, à mes parents et évidemment à leurs parents.

D’un autre côté, il a souligné qu’il devrait également attendre pour parler aux parents d’Irina Baeva, mariés depuis 25 ans, donc très attachés aux traditions et donc il devrait demander la main de leur fille.

Le décor qui a été témoin du moment romantique était à Huatulco, où ont été tournées les scènes du roman dans lesquelles l’acteur joue actuellement aux côtés de Fátima Molina et María Penella.