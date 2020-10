Il y a des rumeurs selon lesquelles l’acteur ne cherchait qu’à utiliser la renommée du chanteur et n’avait aucune intention sincère concernant leur relation, la vérité est qu’aucun d’eux n’avait confirmé ou nié que ce qui précède avait causé du bruit dans leur amour éphémère, cependant , Max Il a décidé de parler pour ne plus être harcelé par les fans de son ex-petite amie.

«Il est ridicule pour quiconque de penser que j’ai profité de la renommée de De moi. En fait, nous avons toujours été tous les deux contre l’intimidation, alors les gens devraient arrêter de me persécuter parce que ce qu’ils pensent qu’il s’est passé entre nous n’a rien à voir avec la réalité », a-t-il déclaré à TMZ.

«Les gens ne devraient pas croire tout ce qu’ils lisent dans les médias. Alors s’il vous plaît laissez cela se terminer. Ils doivent nous permettre de terminer cette histoire de la manière la plus saine et la plus sûre pour nous deux », a-t-il conclu.

Souviens-toi que Demi et Max Ils ont commencé leur histoire en mars, lorsqu’ils ont décidé de passer les premiers mois de quarantaine que le monde a connus à la suite de la pandémie de coronavirus, et quelques semaines plus tard, ils ont partagé avec le monde l’heureuse nouvelle de leur engagement.