Exclusif

Phil Collins‘ex dit qu’il revient sur sa parole pour lui donner la propriété à 50-50 de la maison dont il essaie maintenant de l’expulser, et elle dit qu’il est devenu un sale gâchis en cours de route.

Orianne Cevey a déposé de nouveaux documents dans la bataille juridique en cours entre elle et son célèbre musicien ex-mari – qui essaie de la chasser de leur manoir en Floride. Dans sa réponse, obtenue par TMZ, Orianne affirme que Phil a conclu un accord avec elle qu’elle dit qu’il essaie maintenant de reculer.

Fondamentalement, Orianne dit qu’en 2015 … elle et Phil ont ravivé leur relation, et elle affirme que Phil lui a dit que si elle divorçait de son mari d’alors, Charles Alami, et a renoncé à sa participation dans leur domaine de 20 millions de dollars sur Sunset Island à Miami … il lui donnerait une participation de 50% dans leur nouveau bloc.

Orianne dit qu’elle a accepté et qu’elle a fait exactement cela – même revenir vivre avec Phil et leurs enfants et s’emparer d’une immense propriété à Miami Beach qu’elle dit avoir créée au cours des 5 dernières années.

Au bout d’un moment, Orianne dit les choses sont allées au sud … comme elle le prétend, Phil est devenu un ermite et s’est complètement isolé du monde. Elle dit également qu’il a perdu ses talents musicaux et a commencé à abuser des analgésiques – et en ajoutant l’insulte à la blessure … elle dit qu’il puait.

Orianne mentionne un état de misère très détaillé dans lequel elle dit que Phil s’est laissé tomber – affirmant qu’il a arrêté de se brosser les dents et a refusé de se doucher pendant près d’un an, de 2019 à 2020. Orianne dit que sa puanteur est devenue insupportable et qu’en 2019, il était incapable d’avoir des relations sexuelles. Elle affirme que «la puanteur de Philips est devenue si répandue qu’il est devenu un ermite, refusant d’interagir personnellement avec qui que ce soit».

Quant au fond du problème – Orianne s’en tient à son histoire, que Phil lui a promis la moitié de la maison et essaie maintenant de la larguer sans honorer l’accord.

La puanteur des relations … c’est dans l’air ce soir.