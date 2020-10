Cela fait moins d’un mois que Demi Lovato et Max Ehrich ont rompu. Mais il semble que cette situation ne tourmente pas autant l’acteur et qu’il soit même prêt à voir plus de monde.

Ehrich a posté une capture d’écran sur son compte Instagram. Cela montre l’acteur du feuilleton américain, “The Young and The Restless”, dans un appel vidéo avec Sonika Vaid. Le chanteur est connu pour avoir terminé cinquième lors de la 16e saison d’American Idol.

Bien qu’Ehrich n’ait accompagné l’image d’aucun message écrit, de nombreux commentaires de ses adeptes étaient négatifs. Alors que certains l’ont accusé de vouloir attirer l’attention de Lovato, d’autres se sont demandé pourquoi il était avec quelqu’un d’autre s’il venait de terminer un engagement. Cependant, il semble que l’acteur n’a pas été intimidé par les mots et a simplement ignoré les commentaires.

Ehrich et Vaid avaient déjà été vus ensemble depuis quelques jours, alors des rumeurs d’une relation entre eux ont commencé à faire surface. Cependant, Vaid elle-même a expliqué au portail de divertissement E! News, qu’elle et l’acteur ne sont que des amis, comme ils se sont rencontrés récemment.

«J’ai récemment rencontré Max lors d’un dîner avec des amis communs. C’était une soirée amusante et nous avons tous pu passer du temps ensemble et nous rendre au studio ensemble [de grabación]. Depuis, nous passons du temps ensemble et nous nous amusons », a expliqué le joueur de 25 ans.

D’autre part, l’acteur explore ses talents de musicien, alors qu’il a décidé de sortir sa dernière chanson “Afraid”. Selon le site en ligne, ce single fait partie d’un projet musical plus large.

«J’ai enregistré cette chanson pendant que je tombais amoureux. Il parle de toutes les émotions que je traversais à l’époque », a expliqué Max à propos de sa chanson au magazine Billboard.