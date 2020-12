John Wayne Bobbitt a subi deux interventions chirurgicales pour enlever les extrémités de son corps. Il a eu deux orteils amputés en raison d’une infection qui s’est propagée à l’os. Il se remet maintenant des procédures et utilise un scooter de genou pour se déplacer.

L’homme qui avait déjà eu son pénis amputé par sa désormais ex-femme Lorena Bobbitt a parlé à TMZ et a révélé les détails de sa blessure horrible. Il a dit qu’il avait perdu son gros orteil sur son pied droit l’année dernière après la formation d’une callosité. L’infection s’est propagée à l’os, entraînant l’amputation. La procédure a ensuite conduit à l’amputation de l’orteil suivant, qui a eu lieu le week-end dernier dans un hôpital de Las Vegas.

Bobbitt a expliqué à TMZ que le deuxième orteil avait été fracturé en raison de problèmes découlant de l’amputation précédente. Il n’avait aucun support à pied après avoir perdu son gros orteil. La pression supplémentaire a ensuite fait bouger et casser le deuxième orteil. Bobbitt a maintenant un bandage sur son pied droit et des chaussures spéciales pour se promener, ainsi que son scooter. Il continue également à voir un podiatre.

Alors qu’il souffrait d’une fracture de l’orteil, Bobbitt ne le savait pas jusqu’à ce qu’il soit allé chez le médecin pour un examen. Il souffre de neuropathie, «de faiblesse, d’engourdissement et de douleur due à des lésions nerveuses, généralement dans les mains et les pieds». Le médecin de Bobbitt a remarqué la blessure et a recommandé l’amputation.

En plus de perdre plusieurs parties de son corps par amputation, Bobbitt avait failli perdre son pied gauche. Il travaillait dans la construction à Buffalo en 2013, il a marché sur un clou qui a traversé sa botte et a percé un orteil. La blessure a été infectée des mois plus tard, conduisant à un traitement dans deux hôpitaux différents. Un médecin lui a ensuite diagnostiqué une ostéomyélite, une infection de l’os du pied gauche.

Les médecins ont «traité agressivement» Bobbitt avec des antibiotiques, mais la blessure n’a jamais complètement guéri. Il a finalement atterri à l’hôpital en octobre 2020. Les médecins lui ont dit que l’os du pied était infecté et qu’il faudrait peut-être l’amputer. Cependant, avoir son pied dans un plâtre a également entraîné une pression supplémentaire sur le deuxième orteil de son pied droit.

Bobbitt est devenu un nom familier en juin 1993 lorsqu’il s’est réveillé pour découvrir que Lorena avait coupé son pénis avec un couteau de cuisine. Elle avait fui leur appartement de Manassas, en Virginie, avec sa virilité dans une main et le couteau dans l’autre, pour finalement monter dans sa voiture et partir.

Bobbitt a subi une intervention chirurgicale de neuf heures pour rattacher son membre disparu, tandis que Lorena risque jusqu’à 20 ans de prison. Cependant, elle a affirmé que son mari l’avait abusée sexuellement et physiquement à plusieurs reprises. Elle a également affirmé que l’attaque au couteau s’était produite après qu’il était retourné ivre dans leur appartement et l’avait violée.

Bobbitt a été accusé d’agression sexuelle conjugale et déclaré non coupable dans un procès distinct. Lorena a également été déclarée non coupable pour “folie temporaire”. Elle a passé cinq semaines dans un hôpital psychiatrique pour traitement et évaluation.