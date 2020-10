L’ex-fiancé de Demi Lovato, Max Ehrich, indique clairement qu’il n’est pas au bout de leur relation. Au cours du week-end, l’ancien acteur de The Young and the Restless a été vu se remémorer le passé de façon déchirante lorsqu’il a été aperçu en train de pleurer sur la plage où il avait proposé à Lovato en juillet, deux mois seulement avant leur rupture très publique.

Dans la vidéo capturée par TMZ, que l’on peut voir en cliquant ici, Ehrich peut être vu assis seul sans chaussures sur la plage, la tête baissée et les bras croisés. À un moment donné dans le clip d’une minute, il se lève et parle au téléphone, ramassant un morceau d’algue et le renvoyant dans les vagues. Dans d’autres moments, Ehirch semble essuyer ses larmes et est peut-être même vu en train de prier alors qu’il est assis les mains jointes.

L’ex Max Ehrich de Demi Lovato boude à la plage où il lui a proposé https://t.co/rgaxQVJQm3 – TMZ (@TMZ) 11 octobre 2020

La visite d’Ehrich à la plage a eu lieu deux semaines seulement après l’annonce de la nouvelle qu’Ehrich et Lovato s’étaient séparés. Selon une source qui s’est entretenue avec PEOPLE, qui a été la première à annoncer la nouvelle, Lovato, 28 ans, et Ehrich, 29 ans, “ont décidé de se séparer pour se concentrer sur leurs carrières respectives”. Reconnaissant que c’était une “décision difficile à prendre, la source a ajouté que l’ancien couple” a du respect et de l’amour l’un pour l’autre et chérira toujours le temps qu’ils ont passé ensemble “.

Ehrich, cependant, a offert un point de vue différent sur la scission, déclarant sur Instagram peu de temps après le reportage qu’il avait appris leur scission non pas de Lovato, mais «par un tabloïd» comme il l’était «au milieu du tournage d’un biopic sur un Pasteur dans une église chrétienne dont l’intention du film est d’aider les gens. ” Bien qu’un initié ait nié ces affirmations, Ehrich les a doublées, alléguant également que les fans de Lovato l’ont “intimidé”. S’adressant à TMZ la semaine dernière, Ehrich a supplié les gens d’arrêter de l’intimider à cause de la scission et a demandé que la vie privée à la fois lui et Lovato soit assurée.

Pour le moment, Lovato n’a pas commenté publiquement la rupture, bien qu’elle ait semblé y faire référence lorsqu’elle a partagé une vidéo mettant l’accent sur la phrase «Dogs over people» imprimée sur sa chemise. Elle a également partagé une photo dans laquelle elle ne portait pas sa bague de fiançailles.

Lovato et Ehrich ont commencé à sortir ensemble en mars, l’acteur tombant à genoux pour poser la question sur une plage de Malibu le 22 juillet. Annonçant leurs fiançailles à l’époque, Lovato a déclaré qu’Ehrich lui donnait envie “d’être la meilleure version” d’elle-même .