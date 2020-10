Lire le contenu vidéo



Exclusif TMZ.com

Demi LovatoSon ex-fiancé a l’air et semble assez brisé à cause de leur séparation … il dit qu’il ne lui a toujours pas parlé, et il en a assez des gens qui l’intimident en ligne.

Nous avons Max Ehrich à LAX jeudi et il a dit à notre photographe qu’il n’était pas dérangé par sa nouvelle chanson à propos de leur séparation, mais ce qui lui grince vraiment les engrenages, ce sont les trolls des médias sociaux qui le suivent.

Comme nous l’avons rapporté … Demi était frustrée que son ex se moque de leur séparation – Max a en quelque sorte comparé Demi et leur rupture avec Jeffrey Epstein — et elle a divulgué sa nouvelle chanson de rupture, “Toujours m’avez-moi.”

Max dit que les gens dans ses mentions doivent reculer et arrêter de l’intimider, car ils ne savent pas ce qui s’est passé entre lui et Demi.

C’est intéressant … alors que Max prétend qu’il appris leur rupture en lisant les tabloïds sur le plateau, il dit aux trolls de ne pas croire tout ce qu’ils lisent.

Malgré le traitement silencieux de Demi, l’acteur “Young and the Restless” nous dit qu’il veut le meilleur pour Demi et il espère que les gens pourront leur donner de l’intimité.

Il est clair que Max passe un moment difficile avec la rupture, et il dit qu’il va avoir besoin d’un peu de temps pour lui-même avant d’être prêt à retourner dans le monde des rencontres.