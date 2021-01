L’ex-petite amie de Maluma brise le silence et décrit leur relation | AP

C’est lors d’un entretien avec une chaîne mexicaine que le ex petite amie du chanteur colombien Maluma enfin il rompit le silence et révéla les détails de sa rupture, car jusqu’ici seuls de petits détails étaient connus.

De même, lors de la même interview, la belle mannequin Natalia Barulich a souligné qu’elle souhaitait faire sa carrière sans dépendre de personne.

Sans aucun doute Natalia Barulich Elle est claire en s’assurant qu’elle ne veut pas être sous l’ombre d’absolument qui que ce soit et qu’elle veut améliorer sa carrière de soliste et de DJ sans avoir le reflet d’une autre personne.

L’ex-petite amie de Maluma, récemment dans une interview avec Ventaneando, de TV Azteca, a reconnu que la relation avec la chanteuse colombienne était une expérience qu’elle apprécie et valorise, mais c’est quelque chose qui fait déjà partie du passé.

Ce fut une expérience et une romance que j’ai laissées derrière moi dans mon passé et je dirai que je suis très reconnaissante d’avoir été embauchée comme modèle pour ce clip vidéo (Happy 4) parce que cette vidéo a changé beaucoup de choses pour moi ».

Il est à noter que la mannequin à aucun moment au cours de l’entretien n’a mentionné le nom de son ex-partenaire et s’est concentrée sur le fait de parler de ses projets et d’apprendre dans la relation avec la colombienne.

C’est mon tour, je ne veux être sous l’ombre de personne, je veux poursuivre ma carrière solo et j’adore ça, j’ai beaucoup d’énergie, beaucoup de feu, beaucoup de passion ».

L’américaine a également souligné qu’avec sa croissance professionnelle, la relation avec la chanteuse lui a laissé quelques mots d’espagnol.

Dans ma relation passée, j’ai vraiment commencé à prendre des mots et des phrases, mais j’apprenais l’espagnol colombien ».

Et il semble que ses amis mexicains ne la comprenaient parfois pas, alors ils l’ont invitée à apprendre l’espagnol mexicain.

Comme vous vous en souvenez, la relation entre Barulich et Maluma Il a été terminé il y a plus d’un an et a fait l’objet de discussions sur les réseaux sociaux en raison de la relation présumée que le mannequin entretient avec la star du football Neymar.

Eh bien, en octobre dernier, l’artiste colombien, à travers une vidéo, s’est débarrassé des rumeurs et s’est manifesté.

Je ne sais pas s’ils sont vraiment ensemble. Cela n’a vraiment pas d’importance pour moi, car tout le monde fait sa vie, chacun fait ce qu’il veut et s’ils sont petits amis, ça me va. Tout le monde a besoin d’un amour dans sa vie. Je n’ai pas de ‘peo’ avec lui, ou enfin du moins que je connaisse (…) “.

Aussi, dans l’interview, Barulich Il a parlé de ses parents et de ses racines cubaines. Soulignant qu’elle a déjà eu l’occasion de visiter l’île dont elle a été captivée par les plages, les voitures anciennes et les bâtiments classiques.

D’autre part, les fans ont commencé à suivre la belle femme et d’autres ont enquêté sur sa carrière dans le monde du mannequinat.

Natalia Barulich Elle est l’un des modèles les plus importants du moment, puisqu’elle a collaboré avec des marques importantes dans le monde entier et est également apparue dans des vidéoclips.

Sur son compte Instagram, elle est une célébrité, puisqu’elle compte plus de trois millions d’abonnés, qui la louent à chaque fois qu’elle met en ligne une publication et compte à ce jour 936 publications.

En effet, sur ses réseaux sociaux, il partage continuellement des photographies des différents voyages qu’il a effectués dans différentes parties du monde; De même, il a montré qu’il avait un goût particulier pour les beaux paysages.

Le mannequin est née à Los Angeles, en Californie, cependant, elle a des ancêtres cubains et croates, elle a actuellement 28 ans.

