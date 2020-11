L’ex-petite amie d’Eleazar Gómez raconte le cauchemar qu’elle a vécu avec lui | Réforme

Le célèbre acteur mexicain Eleazar Gomez Il a récemment été sur les lèvres de beaucoup, car il a été impliqué dans une série d’accusations de violence et maintenant plusieurs ex-partenaires de l’acteur ont parlé de leur relation avec lui.

Comme vous vous en souvenez peut-être, il y a quelques années, on a appris qu’Eleazar Gómez était un homme violent, et plusieurs de ses ex-partenaires ont parlé aux médias des mauvais traitements qu’ils avaient subis à ses côtés, mais c’est jusqu’à ce jeudi que les alertes ont été activées.

Les choses ont commencé à devenir troubles une fois que l’on a appris que l’acteur avait sévèrement battu le mannequin Stephanie Valenzuela, avec qui on disait qu’il avait une relation amoureuse et il y a même des versions qui indiquent qu’ils avaient même été fiancés des heures avant leur Il va la frapper et essayer de l’étouffer.

Après l’agr3sion, l’acteur était arrêté et transféré au ministère public de la mairie de Benito Juárez, où il a refusé de faire sa déclaration, mais des photos de Valenzuela sévèrement battue ont été partagées sur les réseaux sociaux.

Les premières versions indiquent que le mannequin a déjà déposé une plainte formelle contre l’acteur, qui sera apparemment présenté devant un juge pour établir la responsabilité de l’agression qui a été commise; Cependant, son avocat affirme qu’il ne sait pas où se trouve son client, car jeudi soir, il a été dit qu’il était détenu à la prison sud.

De plus, il a été annoncé que la famille de l’acteur recherchait Valenzuela pour lui accorder le pardon et ainsi obtenir caution, ce qui impliquerait de suivre la procédure pénale en toute liberté.

Après la révélation de l’agression, plusieurs couples de l’acteur ont parlé de l’enfer qu’ils vivaient à côté de lui, tel est le cas de Vanessa López qui a regretté ce qui était arrivé à Stéphanie, et a également remercié Dieu que son cas ne soit pas venu aussi loin. loin.

C’est en 2017 que Vanessa a déclaré que sa relation avec Eleazar Gómez était devenue violent et l’ancienne reine de beauté a affirmé à ce moment-là qu’elle avait subi des menaces et des intimidations de la part de l’acteur et a souligné qu’elle n’avait rien dit auparavant, car elle ne connaissait pas les conséquences que cela pourrait avoir sur sa vie et sa carrière.

Comme prévu, l’acteur a toujours nié ces accusations, et pendant des années, il a insisté pour changer cette image qui pesait contre lui, car il ne faut pas oublier que, alors qu’il était le petit ami du chanteur Danna PaolaIl y a eu aussi des agressions, même des années plus tard, elle a décrit la relation qu’elle entretenait avec lui comme toxique.

Vanessa a commenté que leurs combats étaient assez constants, même dans les lieux publics et a rappelé que la police est intervenue dans une cafétéria en raison du scandale dans lequel elle a joué, alors elle a décidé de rompre leurs fiançailles, car il voulait la battre.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Cette fois, à travers son compte Instagram, il est venu dire que beaucoup de gens savent ce qui s’est passé dans leur relation et qu’après avoir fait ses aveux, il a été accusé de vouloir se faire connaître avec ces accusations et a déclaré qu’aucune femme ne devrait se taire si elle en vit une. agr3sion.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, la relation qu’il entretenait avec Danna n’était pas exempte de scandales, et comme vous vous en souvenez peut-être, ils étaient ensemble quand elle avait 14 ans et il avait 24 ans, ils se sont tous deux rencontrés dans l’enregistrement du feuilleton jeunesse “Oser rêver” et en plus de que la jeune femme était mineure quand ils avaient une liaison, il a été commenté que Éléazar il était jaloux et possessif d’elle.

En fait, au départ, le célèbre avait une relation amoureuse secrète en raison de la différence d’âge et ce n’est qu’en 2013 que la relation a été rendue publique dans la pièce Wicked, à laquelle participait Danna Paola, qui était déjà majeure. .

Les rumeurs sur ce qu’était Eleazar n’étaient que des rumeurs, jusqu’à ce que le magazine TVyNovelas les surprenne en train de se disputer en dehors du cinéma et dans la vidéo, Eleazar Gomez Il est apparu insultant Danna Paola, puisqu’un message aurait atteint la célèbre femme, même, à un moment donné, l’interprète de Sodio a fondu en larmes.

Cela peut vous intéresser: ils rapportent qu’Eleazar Gómez, anciennement de Danna Paola, est arrêté!