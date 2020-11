T

L’examen complet des dépenses effectué par le chancelier de l’Échiquier Rishi Sunak doit inclure une augmentation de 4,3 milliards de livres sterling des emplois alors que la Grande-Bretagne fait face à un flot de licenciements.

Parallèlement à ce que ses propres responsables reconnaissent être de nouvelles prévisions économiques «effrayantes», Sunak va annoncer que les emplois seront au cœur de sa politique, plutôt que des hausses d’impôts comme certains l’ont craint.

Les entreprises ont supprimé des emplois pendant la pandémie alors qu’elles se réadaptaient aux faibles niveaux de demande de leurs biens et services. D’autres programmes de redondance à grande échelle sont actuellement en cours.

Des rapports ont cité ses responsables décrivant comment «les emplois, les emplois, les emplois» seront le message central de la RSE. Le chômage est actuellement de 4,8%, mais il devrait augmenter fortement pour se rapprocher de 8% l’année prochaine.

Le Financial Times a rapporté que la chancelière annoncerait 2,9 milliards de livres sterling dans un programme de redémarrage pour aider les gens à trouver un emploi et 1,4 milliard de livres sterling pour aller dans Jobcentre Plus pour aider à trouver du travail pour plus de gens. Jobcentre Plus a vu son budget réduit depuis 2015.

La déclaration d’aujourd’hui devait être le grand moment décisif du gouvernement sur trois ans pour déclarer sa vision d’un Boris Britain.

Un moment, espérait-on, où le Premier ministre pourrait échapper aux mauvaises herbes de Covid et donner aux électeurs la chance de respirer ses plans pour faire prospérer la Grande-Bretagne dans les pâturages ensoleillés de la vie non entravés par l’Europe.

Malheureusement, ces mauvaises herbes Covid ne l’ont pas laissé partir.

Sunak lui a clairement indiqué le mois dernier qu’il était impossible de faire des plans triennaux alors que la pandémie se développait de manière si imprévisible et causait de tels dommages à l’économie.

Au lieu de cela, Sunak présente un plan d’un an – pour l’exercice 2021-2022.

Voici quelques conseils à surveiller:

Il est important de se rappeler que, contrairement aux cinq mini-budgets ou plus que Sunak a présentés depuis mars, il ne s’agit pas d’un «événement fiscal» – ce qui signifie qu’il est uniquement conçu pour parler de dépenses et non de taxation.

Cependant, il y a eu de nombreuses fuites suggérant que le Trésor était disposé à rechercher des moyens d’imposer les plus aisés et les entreprises.

Le bureau du gouvernement pour la simplification fiscale a lancé les lièvres plus tôt ce mois-ci avec des arguments loufoques quant à la raison pour laquelle l’impôt sur les plus-values ​​devrait être aligné sur l’impôt sur le revenu.

Cela a déclenché un flot de demandes d’entrepreneurs et d’investisseurs à leurs courtiers et conseillers financiers, exigeant des conseils sur la rapidité avec laquelle ils peuvent vendre leurs investissements dans UK plc.

La grande majorité d’entre eux étant des électeurs conservateurs, la décision de la CGT semble extrêmement improbable. Même sans le regarder à travers le prisme des partis politiques, la plupart des économistes s’accordent à dire que taxer l’investissement de cette manière nuirait probablement à la reprise économique avant même qu’elle n’ait commencé.

Cependant, Sunak pourrait profiter de l’occasion pour ramollir l’électorat pour des hausses d’impôts plus tard. Les détails seront rares, mais il peut parler de façon oblique de la nécessité que le fardeau soit supporté par les plus aisés.

Il est plutôt caché par le triple verrouillage fiscal de l’impôt sur le revenu, de l’assurance nationale et de la TVA, mais un fiscaliste a suggéré que Sunak pourrait soulever l’idée d’une «surtaxe de solidarité». Il s’agissait du supplément fiscal de 5,5% prélevé en 1995 sur les Allemands pour financer les frais de réunification. Comme c’est le cas, les Allemands le paient encore à ce jour.

Tout ce que Sunak dit sur la fiscalité, attendez-vous à ce que ce soit un peu avant le budget de mars.

L’Office indépendant pour la responsabilité budgétaire publiera ses dernières prévisions pour l’économie.

La croissance économique pour l’année sera revue à la baisse à environ -10% – la pire performance depuis plus de 300 ans.

Il y aura de nombreux titres apocalyptiques autour de ces nouvelles prévisions.

Mais gardez un œil sur la comparaison avec les prévisions de l’OBR de mars en ce qui concerne les emprunts publics,

À l’époque, il prévoyait un effondrement des recettes fiscales qui entraînerait des emprunts à environ 372 milliards de livres sterling par an (en prenant le milieu de la fourchette de ses scénarios).

Cela semble maintenant plus susceptible d’être révisé à environ 350 milliards de livres sterling. Actuellement, nous suivons bien en deçà des prévisions de l’OBR à partir de mars.

Les emprunts cumulés réels du mois dernier s’élevaient à 214,9 milliards de livres contre la projection de 291,4 milliards de livres de l’OBR.

Chuchotez-le doucement, mais cela pourrait sans doute donner à un chancelier rusé 76 milliards de livres sterling de mou à dépenser sans avoir à augmenter les impôts.

À plus long terme, l’OBR devrait montrer que les emprunts du secteur public dépassent toujours les 100 milliards de livres sterling au moment des prochaines élections.

Le temps de l’austérité est révolu, même avec le coronavirus, a déclaré Boris Johnson. Il a déjà remis la semaine dernière au ministère de la Défense son plus gros chèque de paie depuis des décennies et a déjà annoncé un règlement des dépenses sur quatre ans pour les écoles.

La clé à surveiller est la façon dont Sunak bricole les dépenses publiques quotidiennes budgétisées par son prédécesseur Sajid Javid en septembre dernier pour 2020-2021. Cela correspond à une augmentation des dépenses ministérielles de 4,1% et à des dépenses en capital de 6,4%.

Quels départements reçoivent la sucette… et lesquels ne le font pas

Les plus grands perdants ont déjà eu leur signal – les travailleurs du secteur public.

Le week-end dernier, il a été largement traîné qu’ils verraient leur salaire gelé pour refléter les conditions endurées par de nombreux membres du secteur privé qui ont été confrontés à des réductions de salaire ou à des licenciements et à des heures réduites.

Cela exclut le NHS, mais frappera les pompiers, les travailleurs sociaux et d’autres employés du secteur public.

Le Center for Policy Studies a déclaré qu’un tel gel permettrait d’économiser 23 milliards de livres sterling sur trois ans.

Le gouvernement a déjà révélé que le budget d’aide britannique serait réduit de 0,7% à 0,5% du revenu national.

De nombreux départements non protégés par des engagements antérieurs devront subir des coupes potentiellement massives.

Le NHS, le plus protégé de tous, devrait bénéficier d’un programme de soutien de 3 milliards de livres sterling pour l’aider à surmonter la crise de Covid.

Sunak jettera de l’argent sur une unité de lutte contre le terrorisme nouvellement fusionnée composée d’agents du renseignement et de hauts fonctionnaires de la police.

Ce boom souvent promis et rarement réalisé des dépenses routières, ferroviaires et autres grands projets d’investissement figurera probablement en bonne place dans le discours du chancelier. En particulier pour les projets au nord de Watford Gap.

Le gouvernement a fait un grand jeu du programme de mise à niveau visant à stimuler ses nouveaux électeurs dans le Nord.

Ne vous attendez pas à beaucoup de bonnes nouvelles ici pour les sudistes, encore moins pour Londres.