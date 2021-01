Revoir en un coup d’œil

Dans la soirée du 10 août 2017, la journaliste suédoise Kim Wall était à quelques jours de commencer une nouvelle vie à Pékin. Les effets personnels emballés, elle et son petit ami étaient sur le point d’organiser une fête d’adieu avec leurs amis – mais lorsque le journaliste indépendant, dont le travail l’avait emmenée partout dans le monde, a reçu un texte de l’inventeur danois, elle avait tenté de décrocher une interview. pendant des mois, elle s’est rendue au port de Copenhague pour le rencontrer. Accordée une conversation de deux heures avec l’inventeur, elle est montée à bord de son sous-marin artisanal, l’UC3 Nautilus, à sept heures. Elle n’est jamais revenue.

Les efforts pour récupérer le corps de Wall et inculper Madsen de son meurtre (il a finalement été condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité en avril 2018) ont fait les gros titres dans le monde entier. La presse scandinave l’a baptisé Ubådssagen, le boîtier sous-marin; les rapports s’attardaient sur des détails macabres après des détails macabres, avec un accent peu recommandable sur le tueur, qui est depuis devenu le sujet de deux documentaires (l’un était sur le point d’être diffusé sur Netflix, jusqu’à ce que deux participants affirment qu’ils n’ont pas consenti à y figurer).

Trop souvent, le vrai crime joue avec nos pires instincts, sondant de manière obsessionnelle des psychismes endommagés et déviants tout en poussant les victimes et leurs familles en marge de l’histoire. Trop souvent, le tueur devient le protagoniste et la violence contre les femmes devient un complot. Heureusement, ce n’est pas le cas dans The Investigation, la dramatisation du réalisateur nominé aux Oscars Tobias Lindholm sur le processus laborieux de traduire le tueur de Wall en justice.