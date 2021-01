Son mouvement pour le deuxième but d’Arsenal caractérise sa belle performance. Smith Rowe a tiré un ballon au coin de la rue à Bukayo Saka et a décollé. Finalement, il est apparu à l’intérieur de la surface et a pu faire glisser le ballon vers Saka pour taper dans un filet vide.

C’était un objectif d’Arsenal vintage et l’un de leurs meilleurs sous Mikel Arteta, qui avait l’air ravi de regarder depuis la ligne de touche.

Le fait que Smith Rowe en ait été au cœur démontre son ascension à Arsenal ces dernières semaines. Depuis son départ contre Chelsea le lendemain de Noël, il n’a pas regardé en arrière.

Le joueur de 20 ans a longtemps été présenté par ceux d’Arsenal comme une star du futur, mais il mérite sûrement maintenant une chance de montrer qu’il est également l’homme du présent?

Arsenal a l’air d’une bien meilleure équipe avec Smith Rowe dans l’équipe et une attaque qui stagnait pendant des mois est soudainement venue à la vie. Bien sûr, plus de joueurs que Smith Rowe doivent s’en attribuer le mérite – comme Alexandre Lacazette et Saka – mais le milieu de terrain offensif est une grande raison de ce revirement.

Les Gunners sont liés à la signature d’un nouveau n ° 10 en janvier et ils suivent Isco du Real Madrid, mais même si quelqu’un entre, Smith Rowe montre qu’il mérite de garder sa place.

Vous pourriez soutenir qu’Arsenal doit signer un milieu de terrain offensif de toute façon, pour renforcer ses options et sa profondeur à ce poste, mais cela doit être une signature soigneusement réfléchie.

Smith Rowe commence tout juste à décoller et il serait difficile de se couper les ailes maintenant en signant quelqu’un pour jouer devant lui.

L’objectif de Tierney résume la confiance rétablie d’Arsenal

Rob Holding a déclaré après la victoire d’Arsenal sur Brighton que leur confiance était de retour et le premier but contre West Brom l’a prouvé. Kieran Tierney a bombardé le flanc gauche et a retourné son adversaire à l’envers avant de tirer le ballon dans le coin supérieur.

Avant cette victoire du Boxing Day contre Chelsea, vous ne pouviez tout simplement pas imaginer Arsenal marquer un but comme celui-là – mais la confiance coule maintenant. Tierney essayant quelque chose d’aussi audacieux démontre cela et la façon dont les Gunners ont marché à partir de là l’ont également souligné.

Ils n’ont pas levé le pied sur l’accélérateur et, après que Saka ait réussi 2-0 avant la mi-temps, ils ont conclu la victoire après la pause. Lacazette a obtenu les deux buts, ce qui signifie qu’il en a maintenant cinq à ses quatre derniers matchs.

Le Français, comme Arsenal, a retrouvé son mojo.

Aubameyang ne lutte que contre les imperfections lors d’une victoire facile

Il semble difficile de trouver à redire à une performance d’Arsenal qui les a vaincus 4-0, mais si nous devions être pointilleux, Pierre-Emerick Aubameyang ne marquait pas en était un. L’attaquant a certainement fait de son mieux – et a eu de bonnes chances dans l’une ou l’autre moitié – mais cela ne tomberait pas pour lui.

Aubameyang devrait en tirer confiance, car au moins il se met dans les bonnes positions. Il ne ressemble pas tout à fait à l’homme qui a renvoyé Arsenal à la gloire de la FA Cup la saison dernière, mais heureusement, il a maintenant une attaque qui peut soulager une partie de la tension sur ses épaules.

