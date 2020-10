Le président Donald Trump dit qu’il s’est remis du COVID-19. Les médecins extérieurs disent qu’il est trop tôt pour qu’il revienne aux événements publics, qu’il tousse sur Fox News et qu’il prend un stéroïde puissant qui peut masquer les symptômes – mais Trump dit qu’il n’est plus malade. Et il attribue cette récupération à un médicament expérimental fabriqué par la société Regeneron, qui, selon lui, était un «remède».

«Ils m’ont donné Regeneron, et c’était, comme, incroyable. Je me suis senti bien immédiatement », a-t-il déclaré dans une vidéo enregistrée à la Maison Blanche.

Il n’y a aucune preuve que le médicament Regeneron ait quelque chose à voir avec la façon dont Trump se sentait ou ne se sentait pas bien. Il n’y a pratiquement aucune donnée indiquant que le médicament, qui est un cocktail d’anticorps artificiels contre le coronavirus, fonctionne du tout. Jusqu’à présent, nous ne disposons que de quelques informations sur un petit groupe de patients qui ont été publiées dans un communiqué de presse. Trump a également reçu deux autres médicaments, le remdesivir antiviral et la dexaméthasone stéroïde. Il n’y a aucune raison de croire le médicament Regeneron – qui est en fait nommé REGN-COV2; Regeneron est le nom de l’entreprise qui le produit – c’était la chose responsable de ce qu’il disait ressentir. Pour un seul patient, il n’y a aucun moyen de le dire avec certitude.

Les traitements par anticorps pourraient être un bon moyen de traiter le COVID-19. La stratégie est similaire à celle du plasma de convalescence, qui contient des anticorps anti-coronavirus générés par des patients guéris. Au lieu d’un mélange imprévisible d’anticorps dans le sang, cependant, les médicaments sont des cocktails concentrés de quelques anticorps spécifiques qui semblent particulièrement efficaces pour bloquer le virus. Une autre société pharmaceutique, Eli Lilly, a également un médicament anticorps en développement.

Mais aucun des deux médicaments n’a été suffisamment testé pour dire s’il aide, fait mal ou ne fait rien du tout. Les affirmations farfelues de Trump sur le candidat de Regeneron pourraient rendre la recherche de réponses plus difficile. C’est ce qui s’est passé la dernière fois qu’il a parlé d’une stratégie de traitement – vous vous souvenez de l’hydroxychloroquine? La promotion constante du médicament antipaludique par Trump et la controverse qui l’entoure ont rendu les gens réticents à s’inscrire à des essais cliniques conçus pour déterminer si cela fonctionnait réellement.

Trump a également fait pression sur les agences fédérales pour qu’elles expulsent rapidement l’hydroxychloroquine. Les experts craignent que quelque chose de similaire puisse se produire avec le traitement par anticorps de Regeneron. Trump pousse déjà la Food and Drug Administration à l’autoriser rapidement. Les circonstances de son traitement pourraient également fausser le processus des essais cliniques: il a obtenu le médicament dans le cadre d’un usage compassionnel, ce qui rend les produits non testés et expérimentaux accessibles aux personnes gravement malades. L’annoncer comme un remède donne l’impression que nous en savons plus que ce que nous en savons réellement, tout en laissant simultanément l’impression que des personnalités comme le président peuvent sauter la file, tandis que le reste d’entre nous courons le risque d’obtenir un placebo dans une clinique. procès.

En réalité, cependant, nous ne savons toujours pas si quelqu’un qui reçoit le médicament est mieux loti que quelqu’un qui reçoit un placebo. C’est à cela que sert un procès. Espérons que le médicament fonctionne – mais quiconque prétend avoir des réponses en ce moment ne fait qu’inventer.

Voici ce qui s’est passé cette semaine.

Recherche

Près d’un tiers des patients atteints de Covid-19 dans l’étude avaient un état mental altéré

Dans un groupe de plus de 500 patients hospitalisés sous COVID-19, près d’un tiers présentait une sorte de confusion ou de délire. Ces types de problèmes mentaux se manifestent également dans d’autres infections virales et pourraient être déclenchés par une inflammation. (Pam Belluck / Le New York Times)

Le coronavirus dévoilé

Des chercheurs du monde entier prennent des photos et construisent des modèles du minuscule virus destructeur. Les images les aident à comprendre comment elle attaque les cellules et se copie d’elle-même. (Carl Zimmer / Le New York Times)

COVID-19 est désormais la troisième cause de décès aux États-Unis

Le virus tue plus de personnes que les accidents vasculaires cérébraux, la maladie d’Alzheimer, le diabète, les maladies rénales et la plupart des autres maladies qui finissent par être mortelles. À l’heure actuelle, seules les maladies cardiaques et le cancer sont plus meurtriers. (Youyou Zhou et Gary Stix / Scientific American)

Développement

La FDA publie un guide de vaccination COVID-19 attendu depuis longtemps

Les sociétés pharmaceutiques doivent suivre les participants aux essais cliniques de vaccins pendant au moins deux mois avant de demander à la Food and Drug Administration d’autoriser leurs candidats, selon les nouvelles directives de l’agence. Cela garantit quasiment qu’il n’y aura pas d’approbation le jour du scrutin – et pourrait donner aux gens plus d’assurance que les vaccins sont soigneusement évalués. (Sydney Lupkin / NPR)

Eli Lilly dit que son cocktail d’anticorps monoclonaux est efficace dans le traitement de Covid-19

Comme Regeneron, Eli Lilly a publié un communiqué de presse montrant que son médicament anticorps peut empêcher certaines personnes atteintes de COVID-19 de devoir être hospitalisées. Mais les avantages étaient minimes et les données ne sont pas publiées dans une revue médicale. (Matthew Herper / Stat News)

“ Je ne serai pas utilisé comme cochon d’Inde pour les Blancs ”

Aux États-Unis, les Noirs sont plus susceptibles d’être hospitalisés et de mourir du COVID-19 que les Blancs. En raison des mauvais traitements historiques de la communauté médicale, cependant, ils sont le groupe le moins susceptible de faire confiance à un vaccin et sont réticents à s’inscrire à des essais cliniques. Les dirigeants communautaires essaient d’encourager la participation pour s’assurer que les vaccins ne sont pas uniquement testés sur des Blancs. (Jan Hoffman / The New York Times)

Points de vue

Il a combattu COVID-19 pendant des mois. Peut-il jamais vraiment le battre?

L’ancien footballeur de l’État de l’Indiana, Larry Brown, a été sous respirateur pendant 50 jours. Il est en cure de désintoxication depuis des mois. Il ne sait pas s’il sera un jour le même. «Pour le moment, j’essaie simplement de comprendre la nouvelle normalité», a déclaré Brown à l’Associated Press. (Tom Murphy / Associated Press)

Un seul de leurs enfants a survécu à Sandy Hook. Maintenant, l’école posait une nouvelle menace: le virus.

La sœur d’Isaïe Marquez-Greene a été tuée lors de la fusillade de masse à l’école élémentaire Sandy Hook à Newtown, Connecticut. Il n’était pas sûr que ses parents seraient capables de supporter de le renvoyer dans son internat pendant une pandémie. (John Woodrow Cox / Le Washington Post)

Plus que des chiffres

Aux plus de 36 933 166 personnes dans le monde qui ont été testées positives, que votre chemin vers la guérison se déroule sans heurts.

Aux familles et aux amis des 1 068 995 personnes décédées dans le monde – dont 213 795 aux États-Unis – vos proches ne sont pas oubliés.

