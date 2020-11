Lire le contenu vidéo



Exclusif TMZ.com

Alerte Buzzkill – Dr. Peter Hotez sert un tube à essai plein d’un optimisme très prudent à propos de l’énorme annonce de Pfizer sur le vaccin contre le coronavirus.

Le célèbre expert en vaccins a rejoint “TMZ Live” lundi pour expliquer exactement ce que cela signifie pour vous, le vaccin IF Pfizer peut vraiment être efficace à 90% dans la prévention des infections à coronavirus.

Tout d’abord … le professeur Hotez – qui est le codirecteur du Texas Children’s Hospital Center for Vaccine Development ainsi que le doyen de la National School of Tropical Medicine du Baylor College of Medicine – souligne tous les informations prometteuses provient d’un communiqué de presse de l’entreprise, et d’autres scientifiques – en dehors de Pfizer – n’ont pas eu l’occasion de confirmer les données.

En supposant qu’il soit exact, il dit que nous sommes maintenant en territoire inconnu pour un vaccin en termes de technologie, et qu’il existe de nombreuses autres variables compliquées dans sa production et sa distribution à la population. Par exemple, il doit être stocké à -94 degrés Fahrenheit !!! Pas de tâche simple pour votre pharmacie moyenne.

Néanmoins, Hotez est surtout positif sur les nouvelles de Pfizer, et aussi sur la possibilité que nous ayons un autre vaccin pour marquer cette pandémie … et nous ramener à nos vies «normales».