Tôt le matin de Noël, les habitants de Nashville, dans le Tennessee, ont été secoués après qu’une bombe “intentionnelle” terrifiante a explosé juste à côté du célèbre Broadway de la ville. Selon les rapports, un camping-car a explosé au large de la deuxième avenue et de la rue commerçante, causant des dégâts massifs aux bâtiments encerclés, y compris la désactivation du service cellulaire et d’Internet pour les utilisateurs d’AT & T à la fois dans l’État et dans les États voisins. Dans une vidéo terrifiante montrant l’explosion, un enregistrement audio peut être entendu annonçant «Si vous entendez ce message, évacuez maintenant», quelques instants avant l’explosion.

Quelques minutes plus tard, des sirènes peuvent être entendues alors que les forces de l’ordre locales et les premiers intervenants affluent immédiatement sur les lieux. À un moment donné, quelques minutes seulement après l’explosion terrifiante, on peut également voir quelqu’un marchant dans les rues. La bombe a explosé vers 6h30 du matin et quelques heures plus tard, les forces de l’ordre ont annoncé qu’elles qualifiaient l’attaque d ‘«intentionnelle».

Les autorités ont déclaré avoir reçu un avertissement avant l’explosion et avoir incité à une évacuation immédiate. Le chef de la police de Metro Nashville, John Drake, a tenu une conférence de presse vendredi et a confirmé l’existence du message. Il a déclaré que les agents avaient répondu à un rapport de coups de feu tirés dans le centre-ville de Nashville. Ils ont ensuite rencontré le véhicule récréatif garé devant un bâtiment de transmission AT&T au 166 2nd Avenue North qui diffusait le message enregistré. Les policiers n’ont vu aucune preuve de coups de feu, mais ils ont demandé l’aide de l’unité des dispositifs dangereux et ont commencé à évacuer les environs.

Au moins trois personnes ont été blessées dans l’explosion, et toutes ont été emmenées dans un hôpital de la région avec des blessures non mortelles. Les forces de l’ordre locales, le FBI et l’ATF agissent rapidement car ils ont déjà des personnes d’intérêt. “CBS News a appris que [police] avoir une personne ou des personnes d’intérêt en rapport avec le [explosion] qui a secoué [Nashville] sur [Christmas Day]”Le juge en chef de CBS et correspondant à la sécurité intérieure, Jeff Pegues, a tweeté samedi matin.

Une source policière a déclaré au média qu’une personne d’intérêt “a été identifiée” en lien avec l’explosion. Cette personne est connectée au VR qui a diffusé un avis d’évacuation, ainsi qu’un avertissement à la bombe, avant d’exploser. En conséquence, plusieurs bâtiments et maisons résidentielles locales ont été gravement endommagés, obligeant les gens à évacuer leurs maisons le matin de Noël. Plusieurs bureaux ont également été endommagés après l’explosion de fenêtres et les bureaux de l’entreprise ont été exposés aux flammes horribles.