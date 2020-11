F

notre peuple a été blessé après l’explosion d’un engin lors d’un service commémoratif dans un cimetière de la ville saoudienne de Djiddah.

Plusieurs diplomates européens ont assisté à la cérémonie qui s’est déroulée dans un cimetière pour non-musulmans, ont indiqué des responsables du ministère français des Affaires étrangères.

Un responsable grec a déclaré à . que quatre personnes avaient été blessées dans l’attaque, dont une personne grecque.

La télévision d’État saoudienne diffusée depuis l’extérieur du cimetière a reconnu qu’une attaque impliquant un engin explosif avait eu lieu, mais a souligné que les choses étaient sous contrôle et que la situation sécuritaire était «stable».

Mercredi marque le 102e anniversaire de l’armistice mettant fin à la Première Guerre mondiale et est commémoré dans plusieurs pays européens.

Le ministère français des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué: “Les ambassades impliquées dans la cérémonie de commémoration condamnent cette attaque lâche, qui est totalement injustifiée.

«Ils appellent les autorités saoudiennes à faire le plus de lumière possible sur cette attaque et à identifier et traquer les auteurs.»

La responsable française Nadia Chaaya a déclaré à la chaîne d’information française BFM qu’elle était au cimetière lorsqu’elle a entendu une explosion alors que le consul général approchait de la fin de son discours.

«À ce moment-là, nous n’avons pas vraiment compris, mais nous avons senti que nous étions la cible car directement nous avons vu la fumée et nous étions bien sûr en mode panique», a-t-elle déclaré. «Nous avons essayé de comprendre, et nous avions surtout peur de voir s’il allait y avoir une deuxième vague.»

Elle a dit que le groupe s’est dispersé dans différentes directions dans la rue.

L’attaque fait suite à un coup de couteau le 29 octobre qui a légèrement blessé un garde du consulat français de la ville de Djiddah. L’agression a été perpétrée par un Saoudien, qui a été arrêté. Ses motivations restent floues.

La France a exhorté ses citoyens du royaume à être “en état d’alerte maximale” au milieu des tensions accrues après qu’un assaillant ait décapité un professeur de collège français qui montrait des caricatures du prophète Mahomet en classe.

Le soutien du président français aux caricatures en tant que pierre angulaire de la liberté d’expression a provoqué la colère de certains musulmans qui considèrent les représentations comme une incitation et une forme de discours de haine.