UNE

Un immense vitrail vieux de 800 ans sera à l’honneur dans une nouvelle exposition du British Museum sur l’un des meurtres les plus notoires de l’histoire britannique.

Thomas Becket: Murder and the Making of a Saint s’ouvre en avril et racontera comment le fils du marchand est devenu archevêque de Cantorbéry avant d’être piraté dans sa propre cathédrale probablement sur les ordres du roi Henri II.

Son meurtre était considéré comme un acte scandaleux de sacrilège et, en quelques jours, des miracles étaient attribués à Becket, dont beaucoup étaient liés au pouvoir de guérison de son sang versé, qui conduisit à sa canonisation en tant que saint par le pape.

La fenêtre, qui mesure plus de six mètres de haut, est l’une des sept fenêtres «miracles» qui ont survécu à l’original 12, qui ont été faites au début des années 1200 pour entourer son sanctuaire et raconter l’histoire des miracles.

(

La fenêtre “ miracle ” de Thomas Becket

/ Le Chapitre, Cathédrale de Canterbury)

La suppression de la vitrine pour qu’elle soit prêtée pour la première fois de son histoire a révélé que certains de ses panneaux étaient dans le mauvais ordre depuis des siècles – probablement depuis les années 1660 – et ils seront réarrangés dans le bon ordre pour le spectacle.

Le co-commissaire de l’exposition, Lloyd de Beer, a déclaré: «La mort violente de Thomas Becket est l’ultime histoire de crime.

en relation

«C’est un conte de la vie réelle aussi dramatique que Game of Thrones et nous allons guider les visiteurs à travers chaque tournant de cette intrigue remarquable.

“Il y a le drame, la renommée, la royauté, le pouvoir, l’envie, le châtiment et finalement un meurtre brutal qui a choqué l’Europe.”