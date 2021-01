T

a BBC organise une extravagance musicale du West End pour «apporter de la joie» au public exclu des théâtres.

Elle se joindra également à Amanda Holden pour chanter un duo de I Know Him So Well from Chess, avec d’autres performances, notamment l’ancienne Pussycat Doll Nicole Scherzinger interprétant Never Enough de The Greatest Showman.

(

Nicole Scherzinger

/ .)

Smith dit: «Je suis ravi d’accueillir cette magnifique émission du London Palladium pour Radio 2 et BBC One. Avec autant d’interprètes incroyables, nous espérons apporter de la joie à tous ceux qui sont à la maison, avec les meilleures chansons pour aider à remonter le moral en ces temps très difficiles.

Parmi les autres comédies musicales, citons Hamilton, Hairspray et Funny Girl, ainsi qu’une interprétation d’une chanson de la comédie musicale Cendrillon qui doit ouvrir à Londres cette année. Parmi les artistes participants figurent Michael Ball, Ramin Karimloo, Jac Yarrow et Sam Tutty, la star de Dear Evan Hansen.

L’émission sera diffusée le dimanche 31 janvier sur Radio 2 et à la télévision en février.

La programmation plus large comprend Elaine Paige présentant un tableau des 20 morceaux musicaux les plus populaires votés par les auditeurs et des documentaires de BBC Four sur la réalisation de West Side Story ainsi que les profils des impresarios Cameron Mackintosh et Andrew Lloyd Webber.

L’iPlayer aura le documentaire original Jamie: Drag Queen à 16 ans, qui a inspiré la comédie musicale à succès Everybody’s Talking About Jamie ainsi que les classiques de Fred Astaire et Ginger Rogers Top Hat, The Sky’s The Limit et A Damsel In Distress.