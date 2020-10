Le LG Wing est un smartphone pas comme les autres, avec un design rotatif sauvage qui le distingue par rapport aux téléphones 2020 les plus étranges. C’est également le premier téléphone de la nouvelle marque Explorer Project de LG, qui cherche à expérimenter de nouvelles façons de penser à la façon dont nous concevons et utilisons nos smartphones.

L’aile à 999 $ est une expérience audacieuse, mais elle ne peut pas traduire cette créativité en un téléphone qui vaut le prix supplémentaire.

Bon produit

Design intéressant Excellente qualité de construction Solide performance

Mauvaises choses

Coûteux Pas assez de cas d’utilisation pour le deuxième écran Aucune étanchéité ou taux de rafraîchissement rapide

Le LG Wing a l’air cool, mais il est aussi cher – à 999 $, il coûte autant qu’un tout nouvel iPhone 12 Pro ou Galaxy S20 et plus que de nombreux autres téléphones fantastiques. C’est beaucoup d’argent à mettre sur un gadget d’écran funky, qui est finalement le plus grand facteur qui sépare le Wing des téléphones moins chers avec des spécifications similaires, comme le Motorola One 5G, le Pixel 4A et le Pixel 5, et le propre Velvet de LG de plus tôt cette année.

Alors, parlons de ces écrans.

En regardant l’aile, il est facile de le confondre avec un autre téléphone Android surdimensionné. En fait, il ressemble au LG Velvet, un téléphone avec lequel il partage également la plupart de ses spécifications. Avec un écran OLED de 6,8 pouces 9: 20,5, il est juste un peu plus petit et un peu plus épais qu’un Galaxy S20 Ultra. Merci à la conception de LG ici: avec une épaisseur de 0,43 pouce (10,9 mm), il est encore suffisamment compact pour que vous ne deviniez pas nécessairement qu’il y a autre chose. (J’ai essayé, en fait, avec plusieurs membres de la famille, dont aucun ne se doutait de quoi que ce soit d’extraordinaire.)

Bien sûr, le Wing n’est pas seulement un gros téléphone Android. Avec juste un effleurement du coin inférieur droit du téléphone, tout l’écran principal pivote vers le haut et autour pour une orientation horizontale, révélant un deuxième écran OLED de 3,9 pouces en dessous.

Le mécanisme est de premier ordre

Le mécanisme est de premier ordre, l’écran glisse en douceur et se ferme avec un «claquement» audible et incroyablement satisfaisant. Regardez notre vidéo pratique ici pour une meilleure idée de ce à quoi tout cela ressemble et sonne. (En aparté, l’aile ne peut effectivement être ouverte que si vous la tenez dans votre main droite, ce qui peut ou non être un problème pour certaines personnes.)

L’ingénierie réelle derrière l’aile est fascinante, impliquant des astuces mécaniques intelligentes et un amortisseur hydraulique miniature – le démontage de JerryRigEverything a un bon aperçu de la façon dont tout cela fonctionne. Et vous pouvez réellement sentir cet amortisseur s’enclencher lorsque vous ouvrez le téléphone – il y a une très petite pause d’une demi-seconde lorsque l’écran se coince dans l’amortisseur, qui termine ensuite lentement et doucement sa rotation.

Bien que le matériel soit excellent, l’aile révèle que, aussi cool d’un concept que les écrans rotatifs et secondaires, il n’y a tout simplement pas assez de cas d’utilisation pratiques pour les justifier.

Le LG Wing dans sa configuration ouverte …

… et en mode fermé.

Il n’y a pas beaucoup d’applications qu’il est logique d’exécuter dans une orientation horizontale sur Android. La plupart des applications téléphoniques sont conçues pour être utilisées en mode portrait, comme la plupart des gens tiennent la plupart du temps. Et même les applications qui ont des modes paysage (comme Twitter, Gmail ou même Chrome) ne sont tout simplement pas très bonnes de cette façon.

Techniquement, vous pouvez utiliser le téléphone en rotation pour que l’écran principal soit vertical, avec le petit écran dépassant comme un petit membre résiduel, mais il est difficile de tenir l’aile de cette façon, car la majeure partie du poids du téléphone est encore presque entièrement dans la partie arrière maintenant horizontale.

Le meilleur cas d’utilisation concerne la vidéo ou les jeux – des tâches qui bénéficient en fait d’une orientation horizontale et peuvent avoir des applications de deuxième écran potentiellement utiles. Mais il y avait si peu de situations dans l’utilisation quotidienne où j’ai trouvé que c’était plus rapide ou valait le temps et les efforts supplémentaires pour manipuler le deuxième mode d’écran au lieu de simplement basculer entre les applications. Bien sûr, vous pouvez regarder une vidéo YouTube et du texte en même temps, mais acheter un téléphone juste pour les rares fois où vous pourriez avoir besoin de le faire semble inutile.

Le jeu est l’un des rares domaines où le potentiel de l’aile brille vraiment.

Si vous êtes prêt à vous asseoir et à faire tout votre possible, vous pouvez proposer quelques cas d’utilisation où il est en fait logique d’utiliser le Wing comme LG l’imagine. C’est un appareil fantastique pour relever des défis hebdomadaires dans Fortnite, par exemple: je pourrais jouer au jeu sur l’écran principal tout en gardant une fenêtre Chrome ou une visite virtuelle de YouTube ouverte pour afficher l’emplacement des éléments spécifiques dont je devais collecter ou des objectifs que je devais accomplir.

Si vous avez une capacité d’attention terrible pendant les films, il est également bon de faire défiler Twitter ou de vérifier IMDb pour déterminer dans quelle émission télévisée cet acteur était en regardant Netflix, bien que le deuxième petit écran soit difficile à utiliser pour des tâches trop complexes en raison de sa taille et son rapport hauteur / largeur presque carré.

Il y a une gêne constante à utiliser le logiciel sur l’aile

L’aile n’est pas beaucoup plus épaisse qu’un téléphone Android ordinaire, malgré le deuxième écran.

Il y a une gêne constante à utiliser le logiciel sur l’aile. Alors que quelques applications – comme le logiciel de prise de notes intégré de LG ou les applications musicales – sont conçues pour tirer pleinement parti du double affichage, la prise en charge est rare sur les applications tierces. Il est facile d’imaginer un monde où davantage d’applications pourraient profiter d’un deuxième écran: les jeux pourraient offrir une expérience de deuxième écran Wii U-esque pour les cartes ou l’inventaire, ou Maps pourrait afficher une liste des directions à venir sur le côté de votre navigation principale . Mais le support est rare (de tous les jeux que j’ai essayés, seul Asphalt 9 avait un support réel pour le deuxième écran).

YouTube, par exemple, affichera un ensemble utile de commandes multimédias lorsque vous regardez une vidéo sur le deuxième écran, mais presque toutes les autres applications vidéo n’offrent pas d’options similaires. C’est dommage aussi, car l’écran recouvre les touches de volume sur le côté lorsqu’il est tourné, et elles sont déjà assez difficiles à trouver étant donné la taille de l’aile et le fait qu’elles ont la même taille et la même forme que la puissance. bouton (qui se trouve directement en dessous).

Un autre obstacle est l’utilisation par l’aile d’un lecteur d’empreintes digitales intégré, situé au bas de l’écran principal (là où vous penseriez qu’il se trouverait). Mais la manière naturelle d’utiliser l’aile n’est pas de toucher l’écran et de déverrouiller le lecteur d’empreintes digitales; c’est pour ouvrir le deuxième écran, ce qui met le lecteur d’empreintes digitales hors de portée. J’ai d’abord enregistré un doigt sur mon autre main pour déverrouiller le téléphone, puis je l’ai simplement éteint. LG semble conscient que c’est un problème: lorsque le téléphone est ouvert, le pavé numérique permettant de saisir manuellement un mot de passe apparaît sur le petit écran sous votre pouce, mais à moins d’ajouter un deuxième scanner à l’écran sur l’écran secondaire, je ne suis pas bien sûr quelle bonne solution ici est.

Le système de triple caméra arrière du LG Wing comprend une caméra à cardan dédiée.

Le reste de l’aile vérifie presque chaque boîte pour un smartphone Android de milieu de gamme supérieur. Le Snapdragon 765G, combiné à 8 Go de RAM, est suffisant pour faire fonctionner presque tout en douceur (bien qu’il y ait encore des retards occasionnels, en particulier lorsqu’il s’agit de faire pivoter l’écran). Et la batterie de 4000 mAh est suffisante pour durer facilement une journée complète d’autonomie, même avec une utilisation intensive des deux écrans.

L’aile LG prend également en charge la 5G; le modèle que j’ai testé était la variante Verizon, qui offre un support pour les connexions à ondes millimétriques (mmWave) et sous-6 GHz (y compris le réseau national nouvellement lancé de Verizon). Les vitesses sur ce réseau étaient légèrement meilleures que LTE, mais le véritable avantage vient du réseau mmWave de Verizon, qui est encore rare. Comme tout autre téléphone 5G, à moins que vous ne viviez directement au-dessus d’un hotspot mmWave, ce n’est pas une bonne raison pour obtenir le Wing spécifiquement.

Il y a aussi quelques ratés pour un téléphone à 1000 $: le taux de rafraîchissement de l’écran est limité à seulement 60 Hz sur les deux écrans, ce qui peut contribuer à la lenteur occasionnelle du téléphone (d’autant plus que presque tous les autres téléphones Android de cette gamme de prix offrent de meilleurs ). Il n’y a pas d’imperméabilisation, même s’il est certes difficile d’imaginer comment LG aurait pu y parvenir avec la conception pivotante.

En mode cardan, l’écran inférieur affiche les commandes de l’appareil photo pour effectuer un panoramique autour d’une prise de vue.

Le LG Wing dispose de quatre caméras: une seule caméra selfie contextuelle de 32 MP intégrée dans le cadre supérieur et un trio de caméras arrière à l’arrière. La caméra pop-up n’est pas seulement un choix de style pour éliminer l’encoche. Il est nécessaire de garder la caméra là où elle devrait être, même lorsque vous faites pivoter l’écran.

Les choses sont plus intéressantes à l’arrière du téléphone, cependant, où LG dispose de trois appareils photo: un appareil photo principal de 64 mégapixels, un appareil photo ultra-large standard de 13 mégapixels à utiliser lorsque vous tenez régulièrement le téléphone et un appareil photo ultra large dédié de 12 mégapixels qui comprend un capteur à rotation physique dédié au «mode cardan» de l’aile.

Vue Grille

La nature de l’affichage signifie que vous ne pouvez utiliser les deux caméras standard que lorsque l’écran est tourné verticalement et la caméra en mode cardan (qui, selon LG, possède un capteur spécial de «mouvement hexa» pour la stabilisation) lorsque l’écran est tourné horizontalement.

La caméra principale est bonne, avec des couleurs vives et un bon niveau de détail. Mais les performances en basse lumière ne sont pas à la hauteur des meilleurs téléphones de 2020, et bien que le mode nuit de LG aide à atténuer cela, il entraîne une perte de détails supplémentaire en échange d’une photo plus lumineuse.

La caméra selfie pop-up sur le LG Wing.

Mais la caractéristique la plus notable de la caméra est le mode cardan, qui tire parti de la conception de l’aile: l’écran principal montre votre sortie vidéo, tandis que le petit panneau fonctionne comme la poignée, avec des commandes de cardan. Mais même si cela ressemble à un véritable support de cardan, l’implémentation de LG est presque entièrement basée sur un logiciel – la caméra ne tourne pas autour d’un axe différent pour rester en place, comme le ferait un support de cardan réel. Il s’agit simplement d’utiliser le recadrage numérique sur le large champ de vision.

Le mode cardan est soigné, mais ce n’est qu’une astuce logicielle

Pourtant, l’effet logiciel est impressionnant: LG fait un bon travail pour garder les images verrouillées et stables, même avec une bonne quantité de mouvement. Le panoramique autour d’une image permet également d’obtenir des images fluides et propres. Mais le fait que cela soit entièrement réalisé via un logiciel signifie que ce qui ressemble à la caractéristique la plus unique de l’aile est en fait quelque chose que LG pourrait reproduire sur n’importe quel appareil, s’il le souhaitait. Et étant donné le coût déjà élevé de l’aile, il est difficile d’imaginer que vous obtenez une meilleure expérience ici qu’avec une combinaison moins chère d’un Pixel 5 et d’un cardan de smartphone motorisé.

Comme le reste de l’aile, les caméras ne sont pas mauvaises – mais pour ce que coûte le téléphone, vous pouvez être meilleur pour votre argent.

Le LG Wing dans un cas d’utilisation tourné.

À l’époque où je travaillais avec l’aile, il y avait une application parfaitement adaptée à son design unique: le service de streaming désormais condamné, Quibi, dont le format vidéo «Turnstyle», tout aussi fantaisiste (conçu pour basculer de manière transparente entre les versions portrait et paysage un clip) a été pratiquement conçu pour un téléphone qui peut instantanément faire pivoter son écran pour faire de même.

Mais malheureusement, on a l’impression que le LG Wing – du moins dans son incarnation actuelle – est destiné au même sort que Quibi, surclassé par des produits qui offrent un service plus et meilleur pour moins d’argent.

L’écran rotatif de l’aile LG est une merveille d’ingénierie et une nouveauté incroyablement amusante, le genre d’innovation de conception qui est passionnant à voir dans un monde où la plupart des conceptions de smartphone ne sont que des variations sur les mêmes dalles noires identiques. Mais être nouveau et intéressant ne signifie pas que quelque chose est bon, et sans un meilleur support logiciel ou un prix inférieur, il est difficile de recommander le Wing à quiconque sauf aux propriétaires de smartphones les plus fatigués.

Photographie de Chaim Gartenberg / The Verge