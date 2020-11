Leur début de saison prometteur était initialement basé sur un football offensif scintillant, démontré par de grosses victoires sur Southampton et Manchester United.

Mais l’équipe de Jose Mourinho a joué avec une prudence excessive depuis leur effondrement tardif contre West Ham et ils ont eu la chance de reprendre le maximum de points aux Hawthorns, après les victoires décousues sur Burnley et Brighton.

Peut-être marqués par le match nul 3-3 avec les Hammers, les Spurs ont semblé jouer avec le frein à main tout en comptant sur leurs célèbres trois premiers pour fournir des moments d’inspiration devant le but.

Contre Burnley, c’est Heung-min Son qui a marqué un vainqueur tardif; contre Brighton, c’était Gareth Bale; et ici, c’était Kane.

(

Une autre victoire tardive pour les Spurs

/ POOL / . via .)

Mourinho a souligné ses options remarquables en attaque en nommant pour la première fois tous les “ trois grands ” du onze de départ, Bale faisant son premier départ en Ligue après avoir marqué depuis le banc le week-end dernier.

C’était une ligne de front pour semer la peur dans le cœur de toute défense au monde, mais le trio a passé la majorité de la première mi-temps terne à courir après de longues balles et à reculer, alors que West Brom forçait les Spurs à l’arrière plus souvent que Mourinho l’aurait souhaité. .

en relation

Les Spurs n’avaient l’air totalement heureux que lors de la contre-attaque et ils ont déplacé le ballon lentement – ressentant peut-être les effets du match de jeudi en Bulgarie.

Son aurait vraiment dû sortir de l’impasse après une pause intelligente impliquant Bale et Tanguy Ndombele mais le Sud-Coréen a hésité dans la surface, a pris trop de touches et son tir a finalement été bloqué.

L’équipe de Mourinho n’offrait pas grand-chose d’autre en termes de grandes chances jusqu’à ce que le Portuguse commence à sonner les changements en seconde période.

Giovani Lo Celso aurait vraiment dû marquer son premier but en Premier League quelques instants après son introduction pour Ndombele à l’heure – mais a tiré large à sept mètres.

L’ajout de Carlos Vinicius a augmenté la présence de Tottenham dans la surface, et le Brésilien était aux côtés de Kane lorsque le capitaine anglais a finalement brisé l’impasse avec un coup adroit du centre de Doherty.

(

Kane est revenu sur les atouts

/ POOL / . via .)

Cela semblait dur pour les hôtes, mais témoignait du caractère établi aux Spurs sous Mourinho, même si neuf points des trois derniers matches sont un retour généreux.

Si Tottenham continue à utiliser une approche prudente contre une opposition inférieure, leur chance finira sûrement par s’épuiser, mais, en même temps, ils prennent l’habitude extrêmement encourageante de gagner des matchs sans jouer à leur meilleur niveau – souvent salué comme le signe d’une grande équipe.

Des tests de Sterner attendent après la pause internationale, mais jusqu’à présent, Mourinho peut pointer vers le tableau de la ligue et avoir construit une base solide pour le reste de la saison.

Kane évoque la Premier League 150

Après avoir atteint 200 buts des Spurs lors de la victoire de jeudi sur Ludogorets, Kane a remporté 150 en Premier League lors d’une en-tête tardive pour briser la résolution de West Brom.

Il s’est classé neuvième dans la liste des meilleurs buteurs de tous les temps de la compétition, à égalité avec Michael Owen et devant Les Ferdinand, et il pourrait facilement se classer parmi les sept premiers à la fin de cette campagne.

Les performances de Son and Bale aux Hawthorns ont rappelé que le premier peut encore souffler chaud et froid, et que le second est encore loin d’être en pleine forme. Les deux offraient peu de menace de but et Son a eu la chance de rester sur le terrain, tandis que Bale a été remplacé par Vinicius.

Kane, en revanche, a maintenant atteint un niveau de cohérence où il ne déçoit jamais, quelles que soient les conditions de match et la forme de ses coéquipiers.

Comme Mourinho l’a souligné par la suite, même lorsqu’il ne marque pas, Kane est toujours l’un des meilleurs joueurs de Tottenham.

L’augmentation de la qualité et de la concurrence dans l’équipe des Spurs aurait dû les rendre moins dépendants de Kane. Mais le joueur de 27 ans a simplement intensifié ses efforts et, malgré toutes les richesses dont Mourinho dispose, Kane se sent plus important que jamais pour le club.

Dier de plus en plus dans un rôle défensif

L’interprète exceptionnel de Tottenham – Kane mis à part – était Eric Dier.

Parti pour la troisième fois en une semaine, Dier a effectué deux interventions vitales en première mi-temps, bloquant un effort lié aux buts et s’éloignant d’un centre presque sous la barre transversale d’Hugo Lloris. Il était fort, vocal et composé partout.

L’international anglais n’a pas toujours semblé assuré depuis son passage permanent dans la ligne arrière mais il s’améliore à chaque match et a passé une bonne semaine.

Il ne fait désormais plus aucun doute que lui et Toby Alderweireld forment le couple le plus fort des Spurs dans la moitié centrale et leurs performances puisque West Ham suggère que Mourinho se met enfin aux prises avec une défense qui semble à peine s’améliorer après sa nomination il y a un an.

Il y a encore du travail à faire et des tests beaucoup plus féroces attendent après la pause internationale – avec les Spurs pour affronter successivement Man City, Chelsea et Arsenal – mais les signes sont positifs pour Dier and Co.