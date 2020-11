“Je me suis retrouvé à penser, ‘Oh Freddie, tu m’as laissé trop de choses et trop de choses à gérer aussi.” J’avais l’impression de ne pas être à la hauteur. Il m’avait prévenu que la maison allait être un défi plus grand que je ne le pensais. Je suis reconnaissant qu’il l’ait fait parce que j’ai réalisé la jalousie de front, comme un train à grande vitesse japonais. Très douloureux », a publié le Daily Mail.

Avec la mort des parents de Freddie, Mary est devenu l’héritier de 75% de ses gains. À Jim Hutton, le dernier copain de Mercure a reçu environ 600 mille dollars, ainsi que Peter Freestone et Joe Fanelli, son assistant et son cuisinier. Il a laissé 25 pour cent de l’héritage à ses parents, ainsi qu’à sa sœur.

Après la mort de Mercure, ses parents ont déménagé à Nottingham où vivait leur fille, Kashmira avec son mari et son petit-fils. Le père du chanteur est décédé en 2005 et la mère – en 2016. Jer Bulsara, la mère de la chanteuse, n’a jamais critiqué son fils pour avoir laissé plus de fortune à Marie qu’elle. “Pourquoi pas? Elle était sa famille et l’est toujours », a-t-il répondu à un journaliste du Daily Telegraph.

