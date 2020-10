Dans le film Evil Eye, des réalisateurs Rajeev Dassani et Elan Dassani, Usha (Sarita Choudhury) est une fière mère hindoue qui entend faire respecter les traditions de sa culture en tant que valeur morale, en particulier celles liées à avec le mariage et l’amour. Pour le personnage, c’est une question qui est liée à la transcendance de certaines idées considérables importance à laquelle il donne une place primordiale dans la vie de famille.

Pour cette raison, depuis quelques mois, elle a fait pression sur sa fille Pallavi (Sunita Mani) pour qu’elle s’établisse comme adulte, ce qui comprend bien sûr un homme à ses côtés. Pallavi, qui réside à la Nouvelle-Orléans et n’est pas entièrement d’accord avec le point de vue de sa mère, a traîné les choses pendant longtemps jusqu’à ce qu’elle rencontre enfin et tombe amoureuse de Sandeep (Omar Maskati), un homme charmant qui a tout les attributs qu’une mère pourrait souhaiter pour sa fille. Cependant, Usha découvrira bientôt que la promesse du mariage et du bonheur conjugal est aussi un piège sinistre impossible à prévoir.

Les frères Dassani utilisent le riche arrière-plan de la mythologie hindoue pour poser une histoire terrifiante qui implique des superstitions mais aussi des craintes collectives face à l’incertitude. Basé sur la pièce radiophonique du même nom de Madhuri Shekar, l’adaptation déplace l’utilisation efficace des appels téléphoniques de sa version originale dans une version douloureuse des horreurs invisibles que le duo de cinéastes transforme en une atmosphère raréfiée qui s’étend au loin.

Bien sûr, c’est un pari risqué: la pièce de Shekar fonde son efficacité sur la manière dont la terreur devient de plus en plus inconfortable, latente et palpable à la fois par la voix de ses interprètes.

Comment interpréter quelque chose de similaire à l’écran? Comment créer quelque chose comme des centaines de milliers de kilomètres de distance?

Evil Eye tirant ce qui fonctionne

Les réalisateurs utilisent une astuce simple mais efficace: d’abord, ils analysent le contexte d’Usha et le sombre revers de son attachement aux traditions. De la même manière qu’elle célèbre le mariage, la vie de famille et l’amour filial, Usha est également obsédée par les fantômes, les esprits et surtout les condamnations au-delà de la mort.

Une telle idée est-elle une extrapolation du traumatisme et de l’anxiété de la victime dont souffre Usha?

Pour le personnage, la transition de la vie à la mort est plus qu’une prémisse naturelle, il se protège donc avec toutes sortes de bijoux contre le mauvais œil, rend visite aux astrologues, devient obsédé par toutes sortes de signes qui pourraient être ou pas imaginaire. Mais quand commence à avoir des rêves vifs sur des situations violentesUsha comprend – ou pense comprendre – que quelque chose se passe et pas seulement à un niveau abstrait et imprévisible.

Le film progresse à un rythme tranquille et laisse entendre que les terreurs qui assaillent Usha ne sont pas imaginaires: il y a un passé obsédant qui plane sur elle comme un cauchemar, qui enveloppe désormais également sa fille. Parce qu’Usha est convaincue que l’homme charmant que sa fille épousera est le même homme qui l’a maltraitée il y a trois décennies et qui est mort.

Une telle idée est-elle une extrapolation du traumatisme et de l’anxiété de la victime dont souffre Usha? Ou les indices vous mènent-ils réellement à une conclusion inévitable?

Le plaisir de la vengeance

Il y a une synchronisation parfaite entre la manière dont la mère découvre progressivement toutes sortes de signes qui indiquent une vengeance sinistre? symétrie? Récurrence?, Et pourtant ne peut prouver par aucun moyen. La tension progresse lentement et en fait ce sont toujours les conversations entre mère et fille – ce lien impérissable et profond – qui soutiennent la version de la réalité que le film tente de montrer dans deux espaces équidistants.

L’un et l’autre semblent coexister dans des univers parallèless: l’un au milieu de la peur et des ombres, l’autre dans le monde moderne et lumineux. Et la conception de cette dualité est peut-être l’un des points forts du film.

Le film élabore une vision complexe sur les tragédies inévitables, utilisant l’angle culturel comme un voyage prévisible mais bien accompli sur le mal latent, les terreurs qui se cachent à la périphérie et le surnaturel, comme dernier espace à huis clos dans un brutal.

Au moment où le film atteint l’étirement final, la peur est devenue un fil conducteur entre la conviction de l’existence du mal (comme une présomption angoissée et redoutable) et quelque chose de plus mystérieux, lié à l’obscurité des personnages et aux secrets indescriptibles. Au milieu du drame et quelque chose de plus douloureux, Evil Eye est une combinaison intéressante d’éléments qui soutiennent une version de ce qui terrifie au-delà de l’évidence.