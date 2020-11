L’histoire d’amour d’Henry Cavill Brise-t-elle les cœurs? | Réforme

L’acteur Henry Cavill Il est l’un des hommes les plus convoités d’Hollywood et en plus des plus discrets, beaucoup ne savent pas qui ont été ses partenaires, c’est pourquoi nous vous dirons qui ont été à l’intérieur de l’interprète de Superman.

Henry Cavill a gardé un profil assez bas au fil des ans, mais il avait rapports aimant public que peu de gens connaissaient.

L’un des noms les plus populaires sur les réseaux sociaux a toujours été Henry Cavill, car son talent d’acteur est impressionnant, se démarquant dans une grande variété de genres.

Il ne fait aucun doute qu’il est bien aimé pour son rôle de Superman dans l’univers DC, cependant, l’acteur britannique de 37 ans a réussi à convaincre le public pour sa personnalité et le profil bas qu’il maintient.

Il est actuellement célibataire et vit heureux avec son animal de compagnie, mais au fil des ans, il a rencontré différentes petites amies dont les relations n’ont malheureusement pas prospéré.

Tara roi

En 2015, l’acteur a rencontré une belle étudiante de 19 ans dans une boîte de nuit et a entamé une relation qui a duré un an à la décision de l’acteur.

Bien que Cavill ait été critiqué pour la différence d’âge de 14 ans, il a invité sa petite amie à certains grands événements comme l’after-party des Oscars et la première de “Batman vs Superman: Dawn of Justice”, apparemment pour lui cela n’avait aucune conséquence.

Lucy Cork

Le couple s’est rencontré lors du tournage de “Mission Impossible 6: Fallout” en 2017, Henri en tant qu’acteur et Lucy, en tant que cascadeur. Lorsqu’ils étaient ensemble, l’acteur a déclaré son amour à travers un long texte:

C’est ma Lucy. Elle est l’un des meilleurs cascadeurs du monde. Elle s’est définie. “

Cependant, en février 2018, la star de cinéma s’est séparée du jeune homme de 25 ans sans en dire la raison.

Kaley Cuoco

En 2013, les deux acteurs ont été vus se tenant la main et marchant ensemble à plusieurs reprises, l’actrice de Penny dans la série The Big Bang Theory “a passé quelques semaines avec Cavill, cependant, la romance était vraiment fugace et après quelques jours où la relation a pris fin.

Gina Caranao

Cette belle femme est une combattante d’arts martiaux mixtes à la retraite qui a également été l’un des meilleurs athlètes du sport et s’est ensuite jointe au jeu d’acteur pour travailler sur des films comme “Fast & Furious 6.”

Il est à noter qu’il a un an de plus que l’acteur et qu’il l’a rencontré à l’automne 2012 et qu’ils ont officialisé leur relation lorsqu’ils étaient sur le tapis rouge des Critics ‘Choice Awards 2013.

Malheureusement, après quelques rebondissements, le joli couple a décidé de se retrouver en décembre 2014.

Ellen Whitaker

Henry Cavill s’est engagé avec ce célèbre jockey britannique de trois ans son cadet en 2010. Après neuf mois de fréquentation, le couple s’était fiancé, mais ils se sont finalement séparés en octobre 2011.

C’est ainsi qu’en dépit du fait qu’Henry Cavill est considéré comme l’un des acteurs les plus beaux, charmants et talentueux d’Hollywood, comme vous pouvez le voir, son histoire d’amour n’est pas aussi réussie que quiconque pourrait le penser.

Bien qu’il ait tissé des liens avec des femmes qui réussissent, leurs relations ne se sont pas épanouies pour une raison qui brisera vos illusions.

En fait, à plus d’une occasion, l’interprète britannique a fait des déclarations qui feraient tomber n’importe qui.

Quand j’aime une femme, j’ai le sentiment que je ne peux jamais en faire assez pour la rendre heureuse. J’imagine le moment où je viendrai à elle avec un cadeau et l’idée me remplit de joie. “

Il a également montré que la chose la plus importante pour lui est sa famille et ses amis, de sorte qu’il ne ferait jamais rien qui puisse les blesser ou les chasser.

