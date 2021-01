Quiconque a déjà nettoyé son appartement avant de lui rendre les clés sait à quel point cela peut être une tâche gargantuesque.

C’est drôle de voir que vous ne remarquez pas toute cette poussière et cette saleté lorsque vos biens sont encore sur place. Imaginez donc la greffe impliquée lorsqu’un président quitte la Maison Blanche et que le suivant emménage. Sans parler du coût – laver l’odeur de Donald Trump avant l’arrivée des Bidens coûtait apparemment environ 125000 £, avec 30000 £ dépensés à eux seuls tapis de nettoyage en profondeur sur lesquels deux événements de super-épandeurs ont eu lieu.

Démanteler les tissus d’ameublement des 132 chambres de la Maison Blanche était peut-être l’un des éléments les plus simples de la mission de transition. L’opération effrénée de basculement entre les administrations s’apparente, en temps normal, à un «chaos organisé», déclare l’ancien huissier en chef de la Maison Blanche, Gary Walters, qui a supervisé trois jours de déménagement présidentiel. À l’époque de Trump, ce chaos est devenu, de manière prévisible, plus chaotique. Comme tout déménageur – ou huissier de justice – en témoignera, c’est beaucoup plus difficile lorsque les résidents partent en train de donner des coups de pied et de hurler.

Les Bidens ont commencé le jour de l’inauguration par le service traditionnel, à seulement un pâté de maisons de la Maison Blanche, à l’église épiscopale St John, où des personnes qui protestaient contre le meurtre de George Floyd ont été gazées en juin dernier. La coutume veut que le premier couple entrant se dirige ensuite vers la Maison Blanche pour un café confortable dans la Blue Room, organisé par le président sortant et la première dame. Les Trump, hélas, n’ont pas éclaté les Hobnobs présidentiels. Le café a été annulé.

(

Église épiscopale Saint-Jean

/ Alamy Banque D’Images

Les Trump pourraient priver les Bidens de biscuits, mais leur intransigeance – enfin, celle de Donald – de quitter le 1600 Pennsylvania Avenue n’a pas empêché la machine de transition de se mettre en mouvement. Deux comités, dont un composé de hauts dirigeants des deux partis, tels que le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, et la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, ont détaillé les détails de la cérémonie d’assermentation et des événements liés à l’inauguration. À partir de fin novembre, le personnel administratif sortant a été tardivement invité à mettre les nouveaux arrivants au courant. Mais quand il s’agit de chorégraphier le départ de la première famille de leur domicile, ce n’est pas quelque chose qui aurait pu poliment être soulevé jusqu’à ce que l’élection soit définitivement perdue.

«Vous prévoyez de déménager, mais vous ne voulez pas leur parler de déménagement. Ni leur personnel. Ils ne veulent pas entretenir l’idée », déclare Walters, qui a été l’huissier en chef pendant 21 ans sous Ronald Reagan, George Bush père, Bill Clinton et George W. Bush. Dans ce rôle, Walters était responsable de la résidence et des terrains de la Maison Blanche: le déménagement était sur lui, une grande partie devant avoir lieu à la 11e heure. «Vous ne pouvez rien faire tant que la famille qui s’y trouve n’est pas partie. Les familles ne sont pas laissées avec une pièce partiellement nue. C’est toujours leur maison, toujours leur maison. S’ils doivent monter et utiliser les toilettes à la dernière minute, ils peuvent le faire », dit-il.

(

La chambre bleue

/ Alamy Banque D’Images

On s’attendait à ce que les Atouts fassent leur départ définitif de la Maison Blanche vers 10h30, date à laquelle les camions de déménagement – garés pendant la nuit dans le parc sous protection – se mettraient en place, le début d’une fenêtre frénétique de six heures pour faire le commutateur. «Je me souviens toujours d’une scène amusante de la transition Clinton, avec les fourgons Bush prêts à partir et les fourgons Clinton attendant à la porte», se souvient Ann Stock, la secrétaire sociale de la Maison Blanche sous Clinton.

Les Bidens auront convenu de la configuration de leur logement personnel, qui comprend les deuxième et troisième étages. Il y a des discussions détaillées sur le confort de la maison préféré, jusqu’aux types spécifiques de draps, oreillers, matelas et articles de toilette. Les œuvres d’art peuvent être sélectionnées à partir d’une collection de plus de 500 peintures. Reagan est entré dans une salle de gym à domicile pendant que Clinton avait une insonorisation installée, donc personne n’avait à l’écouter jouer du saxophone. Les Trump et les Kennedy, notamment, gardaient des chambres séparées.

«Nous oublions souvent que c’est une maison pour une famille», dit Stock. “ Bill et Hillary Clinton disent tous deux qu’ils adoraient vivre à la Maison Blanche parce que c’était comme vivre au-dessus du magasin. Ils pouvaient dîner avec Chelsea presque tous les soirs. Le président pouvait marcher trois minutes du bureau ovale à la résidence, prendre l’ascenseur et rentrer chez lui.

(.)

Des fioritures et des ajustements personnels sont également apportés au bureau ovale. Il est plus que probable que Biden décidera si le portrait que Trump a accroché d’Andrew Jackson – président, héros militaire et propriétaire d’esclaves – restera ou retournera en stock. “ Trump s’est en quelque sorte imaginé comme cet Andrew Jackson des temps modernes ”, déclare Michael Collins de USA Today. «Je serais vraiment surpris si Joe Biden laisse ce portrait dans le bureau ovale.

Ceux qui font le schlepping et le gros du travail ne sont pas, pour des raisons de sécurité, des déménageurs professionnels mais plutôt les quelque 95 membres du personnel de la résidence, dont aucun ne vit à la Maison Blanche. «C’est une situation tout-terrain, avec des huissiers et des majordomes aidant au déménagement», déclare Kate Andersen Brower, auteur d’Exploring the White House. «Ce qui est si remarquable, c’est que la plupart de ces employés restent dans les administrations. Il s’agit d’un petit univers privé de personnes qui ne sont pas politiques à Washington, ce qui est exceptionnellement rare de nos jours. Ils considèrent que leur travail consiste à servir le président et sa famille, peu importe qui est en fonction.

Avant le départ des Trump, il y aura eu un moment dans la salle à manger de l’état où ces employés de maison, qui les soignent depuis quatre ans, se sont réunis pour un dernier adieu. Les années précédentes, c’était «très émouvant» avec des larmes des deux côtés, dit Walters. «C’est une relation très étroite avec le personnel résident. Des quatre présidents pour lesquels il a travaillé comme huissier en chef, il a forgé les liens les plus étroits avec George et Barbara Bush, qui ont apporté une certaine informalité à la maison – défiant le personnel à des compétitions de fer à cheval et posant sur des barbecues. «George HW Bush et Barbara Bush nous ont enveloppés comme nous faisions partie de la famille. Il n’y aura jamais personne de plus gentil que les Bush.

S’ils avaient suivi le protocole, après leur café avec les Bidens et leurs adieux au personnel, les Trump auraient quitté la Maison Blanche pour la cérémonie d’assermentation. (Nous savons qu’au moins un Trump était impatient de sortir: Melania aurait commencé à faire ses valises il y a des semaines.) Le président fait traditionnellement partie des dignitaires sur la pelouse ouest du Capitole américain pour assister au transfert de pouvoir. Mais à la suite de la foule qui a pris d’assaut le Capitole, Trump a annoncé qu’il n’assisterait pas – contrairement à tous les présidents sortants depuis 1877 – à l’inauguration de son successeur.

Trump n’était pas le seul absent de la cérémonie. Pour des raisons de pandémie, le nombre de participants a été considérablement réduit. Les membres du Congrès à eux deux reçoivent généralement 200 000 billets à distribuer; cette année, chacun pourrait amener un invité. Le vice-président Mike Pence était présent, ainsi qu’une présence de sécurité sérieusement renforcée après que les extrémistes pro-Trump ont menacé de retourner à Washington, DC, pour l’inauguration. En effet, la cérémonie s’est déroulée précisément sur l’un des endroits où la foule a submergé la police avant d’envahir le bâtiment du Capitole. Quelle que soit la particularité des circonstances, à midi, Joe Biden est devenu le 46e président des États-Unis.

Le président Biden devra procéder à un nettoyage en profondeur de son héritage politique. Attendez-vous à ce qu’il demande aux Américains de porter des masques, augmentant le déploiement des vaccins, annulant l’interdiction de voyager, arrêtant la construction des murs frontaliers, rejoignant l’Accord de Paris sur le changement climatique et essayant de mobiliser un large soutien pour son Covid de 1,9 billion de dollars (1,4 milliard de livres sterling). 19 plan de secours. «Il va probablement passer beaucoup de temps à signer des décrets pour renverser de nombreuses politiques de Trump», déclare Collins.

Alors qu’ils se retiraient dans la chambre du président le soir de l’inauguration – les oreillers de leur choix étaient repulpés – les Bidens pouvaient enfin se détendre. Le grand jour était terminé et il n’y avait pas d’invités imprévisibles à gérer, contrairement à certains précédents visiteurs notables. Lorsque les chefs d’État restaient encore à la Maison Blanche, Winston Churchill est venu lui rendre visite, en 1941. «Une nuit, il est sorti de la pièce et il n’était pas habillé», raconte Walters. Et la première dame, Mme Roosevelt, se trouvait dans le hall.

Churchill a également demandé à un portier, M. Bruce, dont il était devenu très proche, s’il pouvait apporter un verre et combien de doigts d’alcool il voulait. Il a ensuite dit à M. Bruce: «Maintenant, vous n’allez en parler à personne, n’est-ce pas?» Ce à quoi il s’est tourné vers Churchill et a répondu: «Monsieur le Premier ministre, je vous protégerai jusqu’à la dernière goutte.» «Il s’avère que vous pouvez obtenir le personnel.

Tim Samuels est un auteur, réalisateur de documentaires et diffuseur primé @TimSamuels