L’histoire d’un jeune homme grandissant à l’ombre des émeutes de Brixton a été sélectionnée pour un prestigieux prix littéraire.

Lee Lawrence avait 11 ans en 1985 lorsque sa mère, Cherry Groce, a été abattue lors d’un raid policier raté qui a déclenché trois jours de troubles et d’affrontements entre manifestants et policiers.

Son mémoire The Louder I Will Sing est l’un des cinq titres qui pourraient être nommés lauréat des Costa Book Awards de cette année le 26 janvier.

Cherry Groce a été laissée paralysée de la poitrine vers le bas après la fusillade. Après sa mort en 2011, une enquête du jury a révélé que les échecs de la police avaient contribué à sa mort.

Lee a parlé au nom de la famille lors de l’enquête et a déclaré que le fait d’y revenir renforçait son «désir ardent que notre histoire soit racontée».

Il a dit que l’écriture du livre avait été «assez écrasante», ajoutant: «C’était définitivement un processus thérapeutique pour moi et cela m’a permis d’avoir une certaine compréhension pour moi-même et une certaine empathie pour moi-même parce que nous avons grandi en étant assez durs avec nous-mêmes et nous permettions d’être considérés comme des victimes.

«Une grande partie de cela était la façon dont ma mère a géré cela aussi, donc pour la toute première fois, j’ai pu le voir pour ce qu’il était et dire: ‘Wow, nous avons traversé beaucoup de choses’.»

Les juges ont déclaré que le livre était un «récit émouvant de la quête de justice d’une famille» et «extrêmement opportun et d’une importance exceptionnelle» à la lumière du mouvement Black Lives.

(Lee Lawrence dont les mémoires de grandir à Brixton ont été présélectionnés pour le prix Costa / Costa Prize / Riot Communications)

Il fait face à la concurrence d’un premier roman, Love After Love, de l’artiste académique devenue Ingrid Persaud et du roman de Monique Roffey La sirène de la conque noire: une histoire d’amour.

Également en lice, la poète irlandaise Eavan Boland, nominée pour son dernier recueil The Historians, publié après sa mort l’année dernière, et le livre pour enfants de Natasha Farrant, Voyage of the Sparrowhawk, qui a été salué par les juges comme «une pure évasion céleste».

Jill McDonald, PDG de Costa Coffee, a déclaré: «Cinq livres exceptionnels et cinq lauréats de prix très dignes – quelle merveilleuse façon de commencer l’année. Les Costa Book Awards visent à reconnaître une bonne écriture et une bonne lecture et nous sommes très fiers d’annoncer une collection de livres aussi brillante que les lecteurs pourront explorer et apprécier.

Chaque auteur présélectionné reçoit 5 000 £ et le gagnant global reçoit 30 000 £ supplémentaires. Les lauréats précédents incluent Kate Atkinson, Ted Hughes et Seamus Heaney.