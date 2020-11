“

Dedans ou dehors?” La reine interroge le grand-oncle et proche confident du prince Charles, Lord Mountbatten, dans le premier épisode de La Couronne, après avoir lu les dernières conquêtes de son fils dans les journaux.

Mountbatten aurait conseillé au futur roi de «semer sa folle avoine et d’avoir autant d’affaires que possible» alors qu’il était jeune et sa série de romans a abouti à ce que ses copines soient surnommées «les anges de Charlie» par la presse.

Selon les experts royaux, le prince a eu plus de 20 relations au cours des 13 années entre 1967 et 1980, l’année où il a rencontré Diana Spencer, la future princesse de Galles.

(Interprété par Josh O’Connor dans la série quatre / Netflix / PA)

Mais Diana n’était pas le seul Spencer lié de façon romantique au futur roi. Charles serait sorti avec sa sœur aînée Sarah trois ans plus tôt et aurait eu des relations avec plusieurs autres personnalités de la société et filles de l’aristocratie avant la date limite qu’il s’était imposée de se marier à l’âge de 30 ans.

Alors qui étaient les autres? De la toute première petite amie de Charles aux femmes qui ont refusé ses propositions, voici une chronologie de son histoire de rencontres.

Lucia Santa Cruz

(PA)

OMS: Fille de l’ancien ambassadeur chilien à Londres.

Quand ils se sont rencontrés: 1967, alors que Charles étudiait à l’Université de Cambridge.

Comment ils se sont rencontrés: Le couple se serait rencontré lors d’un dîner organisé par un ami commun.

Histoire de la relation: De plusieurs façons, Lucia Santa Cruz avait de nombreux points communs avec la future épouse de Charles, Diana: toutes deux étaient blondes, filles d’aristocrates et fréquentaient une école de finition suisse.

Lucia avait cinq ans de plus que Charles et “le premier véritable amour de sa vie”, selon la biographe Sally Bedell Smith. Il l’aurait même emmenée à Balmoral pour rencontrer la famille.

On sait peu de choses sur la fin du couple, mais ironiquement, c’est Lucia qui a présenté au prince l’amour futur de sa vie. Dans sa biographie autorisée du prince de Galles, l’auteur Jonathan Dimbleby dit que Lucia a dit à Charles qu’elle avait «juste la fille» pour le jeune prince et a ensuite arrangé que le royal rencontre Camilla Shand – plus tard Parker Bowles.

L’aristocrate est resté proche de Charles et Camilla. En 2009, lorsque le prince et la duchesse de Cornouailles ont entrepris une tournée officielle en Amérique du Sud, ils lui ont rendu visite à Lima. puis, en 2011, elle a été invitée au mariage du duc et de la duchesse de Cambridge.

Camilla Parker Bowles

(PA)

OMS: La fille d’un officier de l’armée britannique dont l’arrière-grand-mère, Alice Keppel, était une maîtresse du roi Édouard VII.

Quand ils se sont rencontrés: 1971 à aujourd’hui. Selon Charles et Camila: Portrait of a Love Affair de Gyles Brandreth, ils se sont rencontrés en 1971, mais on pense plus communément qu’ils se sont rencontrés l’année suivante, en 1972.

Comment ils se sont rencontrés: Brandreth suggère qu’ils ont été présentés par une amie commune Lucia Santa Cruz (ci-dessus), tandis que la plupart des autres témoignages disent qu’ils se sont rencontrés lors d’un match de polo à Great Windsor Park l’année suivante.

Histoire de la relation: Lorsque Charles a épousé Diana en 1981, il aurait déjà été épris de son ancienne petite amie, alors Camilla Shand. Ils auraient courtisé pendant six mois après que Charles l’ait poursuivie avec des «notes d’amour élaborées» et des conversations téléphoniques tard dans la nuit, mais ils ont rompu lorsque Charles est parti servir dans la Royal Navy.

À son retour au bout de huit mois, Camilla était fiancée à son petit ami par intermittence, le lieutenant de l’armée britannique Andrew Parker Bowles, qu’elle épousa en 1973.

Cinq ans après le mariage de Charles avec Diana Spencer, lui et Camilla ont commencé une liaison, admettant avoir commis l’adultère dans une interview avec Jonathan Dimbleby. Lorsqu’on lui a demandé s’il essayait d’être «fidèle et honorable» envers Diana, Charles a répondu: «Oui, absolument», mais lorsqu’il a été interrogé, il a ajouté: «Oui… jusqu’à ce que cela devienne irrémédiablement en panne, nous avons tous les deux essayé.

Charles et Diana se sont officiellement séparés en 1993 et ​​Camilla et Andrew ont emboîté le pas en 1995. Dans une interview de 1995 pour Panorama, Diana a déclaré: «Nous étions trois dans ce mariage, donc c’était un peu bondé.

Après la mort de Diana en 1997, Charles et Camilla ont ravivé leur romance, emménageant ensemble à Clarence House en 2003 et annonçant leurs fiançailles en 2005. Charles a proposé avec une bague de style art déco qui avait appartenu à sa grand-mère, la reine mère, et ils marié lors d’une cérémonie civile en avril 2005.

Le prince William a été le témoin, et le fils de Camilla, Tom, a été témoin. La reine Elizabeth II et le prince Philip n’ont pas assisté à la cérémonie, mais ont fait une apparition au service de prière et de dédicace à la chapelle St George.

Camilla et Charles n’étaient pas les premiers de leur famille à avoir une liaison royale. Camilla aurait idolâtré son arrière-grand-mère, Alice Keppel, la maîtresse de l’arrière-arrière-grand-père de Charles Edward VII.

Lady Jane Wellesley

(PA)

OMS: Fille du 8e duc de Wellington.

Histoire de la relation: Lady Jane Wellesley aurait eu une cour avec Charles au début de la vingtaine et était considérée comme une candidate clé au mariage.

Le couple était ensemble entre 1973 et 1974 et a imputé leur rupture à un examen minutieux des médias.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait une annonce de fiançailles, Jane a répondu: “Croyez-vous honnêtement que je veux être reine?”

Lady Sarah Spencer

(PA)

Histoire de la relation: Le couple a eu une brève aventure en 1977, mais s’est séparé après avoir parlé de leur relation à la presse, disant apparemment à un journaliste qu’elle n’était pas intéressée à épouser l’héritier du trône.

Elle aurait déclaré au magazine Time en 1978: “Il n’y a aucune chance que je l’épouse. Je ne suis pas amoureuse de lui. Et je n’épouserais personne que je n’aime pas, qu’il soit éboueur ou roi d’Angleterre. “

Sarah a ensuite épousé Neil McCorquodale en 1980. Le couple a trois enfants: Emily, George et Celia.

Alors que beaucoup pourraient se sentir bizarres à propos de leur jeune sœur voyant leur ex-petit ami, Sarah serait fière du fait qu’elle les a créés.

«Je les ai présentés», a-t-elle dit un jour. «Je suis Cupidon.»

Sarah est restée en grande partie hors des projecteurs jusqu’à la mort de Diana, mais a continué à diriger le fonds commémoratif de sa sœur et à rester près de ses neveux, assistant aux mariages des deux princes.

Sabrina Guinness

(PA)

OMS: L’héritière de la dynastie brassicole et la société «it girl».

Histoire de la relation: Charles aurait été passionné par la belle héritière de la dynastie brassicole et l’a emmenée à Balmoral pour rencontrer la famille. Ils sont allés au polo et au théâtre ensemble et elle a pris des cours de pêche à la mouche, car c’était l’un des passe-temps préférés de Charles.

La princesse Margaret a décrit la relation comme “ sérieuse ”, mais on a dit que Charles l’avait abandonnée soudainement après neuf mois, car la reine n’était pas satisfaite de son passé “ racé ”. On a toujours dit qu’elle était la «plus vivante» des petites amies de Charles.

Après avoir fréquenté Charles, Sabrina a fréquenté une série de stars de Mick Jagger à David Bowie. Être ‘Charles’ ex ‘l’a marquée pendant 34 ans jusqu’en 2014, lorsqu’elle a épousé le dramaturge de renom Sir Tom Stoppard.

Lady Amanda Knatchbull

(PA)

OMS: Petite-fille de Lord Mountbatten.

Comment ils se sont rencontrés: Par son grand-père, Lord Mountbatten.

Histoire de la relation: Dans sa biographie de 2007, l’auteur Howard Hodgson a décrit comment la petite-fille de Mountbatten, Amanda, s’était attachée à Charles.

«Elle a été tout aussi impressionnée par son énergie, son enthousiasme, son sens du plaisir, sa gentillesse et sa modestie d’autodérision», a-t-il écrit.

«C’était en effet une fille très sensible et aimante, qui partageait véritablement tous les mêmes intérêts que l’héritier du trône.

Charles a proposé à Amanda en 1980 et la reine aurait été enthousiaste pour le jumelage, mais Amanda a rejeté la proposition, citant l’éclat du projecteur royal.

Anna Wallace

(PA)

OMS: La fille du riche propriétaire terrien écossais Hamish Wallace.

Histoire de la relation: Après avoir dépassé la date limite de son mariage auto-ordonné de l’âge de 30 ans, Charles est sorti avec Anna Wallace, la fille d’un propriétaire terrien écossais connu dans son entourage sous le nom de «Whiplash Wallace» pour son attitude fougueuse. Il a proposé deux fois mais elle l’a refusé les deux fois.

L’auteur Jessica Jayne a affirmé qu’Anna avait rompu leur relation lors de la fête du 80e anniversaire de la reine mère après que Charles l’ait ignorée toute la soirée, mais un autre auteur suggère que les deux se sont réellement séparés en raison de la relation du prince avec Camilla.

“Charles l’avait emmenée à deux bals successifs, puis dansé avec Camilla pendant la plupart des deux soirées”, a écrit Penny Junor. «Anna l’a jeté avec les mots:« Personne ne me traite comme ça – pas même toi. »»

Le couple venait de mettre fin à leur relation lorsque Charles rencontra Diana à l’été 1980.

Lady Diana Spencer

(PA)

OMS: Fille du 8e comte Spencer et sœur cadette de l’ex-petite amie de Charles, Sarah Spencer.

Histoire de la relation: Les deux hommes se sont rencontrés pour la première fois par l’intermédiaire de la sœur aînée de Diana, Sarah, en 1977. Charles avait 28 ans et Diana n’avait que 16 ans. -old elle l’était », l’appelant« très amusante, pleine d’entrain et pleine de vie ».

Les deux se sont ensuite rencontrés en 1980, un an après l’assassinat de Lord Mountbatten et des enregistrements privés entendent Diana dire qu’elle sympathisait avec la façon dont Charles avait dû se sentir «solitaire» à l’époque.

Il est vite devenu évident que Charles considérait Diana comme sa femme lorsqu’elle a été invitée à passer du temps avec la famille royale à Balmoral en novembre 1980. Avant la proposition, Charles a écrit dans une lettre à un ami qu’il voulait «faire le bonne chose pour ce pays et ma famille ».

Le couple a annoncé ses fiançailles en février 1981 et lors d’une interview télévisée, un journaliste derrière la caméra a demandé au couple: “Êtes-vous amoureux?”. Tandis que Diana rigolait et répondait: “Bien sûr”, Charles a ajouté: “Tout ce que signifie” amoureux “.”

Ils se sont mariés cinq mois plus tard lors d’une somptueuse cérémonie à la cathédrale Saint-Paul. Une biographie de 2017 de Sally Bedell Smith décrit Charles pleurant lors de sa nuit de noces alors que «l’extrême turbulente» Diana combattait la boulimie.

La princesse Diana et le prince Charles – En images

6 février 1986

Caractéristiques Rex

24 février 1981

.

29 juillet 1981

. / .

2 février 1982

.

28 février 1982

.

29 mars 1983

.

29 mars 1983

.

5 novembre 1989

. / .

Le couple a ensuite eu deux enfants, le prince William et le prince Harry, mais il est lentement devenu évident qu’ils n’étaient pas un bon match. Charles serait devenu de plus en plus jaloux de l’attention portée à sa femme, estimant qu’elle éclipsait ses causes caritatives. «Ils sont venus voir ma femme, ils ne sont pas venus me voir», aurait-il dit à des assistants lors d’une visite au Pays de Galles au début de leur mariage.

Le couple a commencé à vivre des vies de plus en plus séparées et en 1986, le prince Charles a commencé une liaison avec Camilla Parker Bowles. Diana a également admis avoir été infidèle dans le mariage avec l’ancien officier de l’armée James Hewitt.

Selon les bandes d’interview enregistrées par Andrew Morton pour une biographie de Charles, Diana prétend avoir confronté Camilla lors d’une fête et a déclaré: “Camilla, je voudrais juste que vous sachiez que je sais exactement ce qui se passe entre vous et Charles. Je n’étais pas Je ne suis pas né hier. ”

Camilla aurait répondu: “Vous avez tout ce que vous avez toujours voulu. Vous avez tous les hommes du monde qui tombent amoureux de vous et vous avez deux beaux enfants. Que voulez-vous de plus?” Diana a répondu: “Je veux mon mari.”

En novembre 1992, des journalistes publient des enregistrements privés de conversations téléphoniques intimes entre Charles et Camilla, confirmant leurs sentiments l’un pour l’autre. Les tabloïds ont plus tard appelé l’incident «Camillagate».

Un mois plus tard, le Premier ministre John Major a confirmé les problèmes martiaux entre Diana et Charles et a annoncé leur séparation. Leur divorce a été finalisé en 1996.

L’année suivante, Diana est tuée dans un accident de voiture à Paris avec son nouveau partenaire Dodi Fayed et leur chauffeur Henri Paul.