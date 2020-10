L’histoire dure de Mark Ruffalo, un acteur qui pourrait réaliser son rêve | Réforme

L’acteur, producteur et réalisateur américain Mark Ruffalo a réussi à réaliser son plus grand rêve au cinéma, mais avant cela, il a traversé des moments très compliqués de sa vie, ce qui l’a amené à devenir un héros dans la vie réelle.

Mark Ruffalo a eu une carrière d’acteur très réussie et a gagné la reconnaissance de millions de personnes de son rôle d’inspecteur David Toschi dans le thriller “Zodiac” à Hulk dans “The Avengers”.

Tout au long de sa carrière, il a reçu des prix et des nominations en tant qu’acteur, dont un Emmy pour «The Noble Heart» et le BAFTA Humanitarian Award en 2014.

En dehors de sa carrière sur grand écran, Mark a été impliqué dans des questions humanitaires et environnementales; Et s’il est aujourd’hui une figure reconnue pour son professionnalisme, il lui a fallu beaucoup de temps pour s’y rendre, bien plus que la plupart des gens ne le penseraient.

Malheureusement, il y avait deux pertes imprévues et un tumeur cérébrale qui l’a forcé à se retirer pendant un certain temps de la comédie, et aussi un dépression Il a lutté depuis son plus jeune âge, ce sont quelques-unes des expériences les plus difficiles qu’il a dû endurer, cependant, il n’a pas abandonné et a continué à se battre.

Mark était un jeune acteur plein de doutes et sans emploi permanent, il vivait dans de très mauvaises conditions et ne voyait pas d’avenir pour lui au cinéma.

Je suis un perdant, j’agis dans des films, mais personne ne les voit. Mon frère paie mes tickets de parking », a-t-il avoué qu’il avait l’habitude de penser cela dans le passé.

À 52 ans, l’acteur est devenu une célébrité à Hollywood et ses fans adorent son beau sourire.

Malheureusement, la vie n’a pas toujours souri à l’acteur, puisqu’il a dû vivre plusieurs situations vraiment difficiles.

Quand il était enfant, il lui était difficile d’étudier et il se sentait comme un étranger.En fait, l’acteur lui-même a révélé qu’il souffrait de dyslexie non diagnostiquée et qu’il était très jeune, son père l’a quitté, lui et sa famille, alors qu’ils étaient complètement en faillite.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Ensuite, c’était à cause de son rêve mais il a perdu le compte de toutes les fois où ils ont dit non et tout cela a déclenché de graves problèmes de colère, de frustration et de dépression.

En peu de temps, son appartement a été rempli de trous dans le mur et d’affiches qui couvraient les coups qu’il donnait dans ses jours de colère, puis des tragédies personnelles sont arrivées qui l’ont marqué à jamais et l’ont presque éloigné du cinéma.

Malheureusement, Mark Ruffalo a fait face à la dépression depuis qu’il était petit et à l’école, il se sentait souvent comme un étranger et dans une interview avec le New York Magazine, Ruffalo a parlé de son enfance difficile.

Alors qu’il était encore au lycée, des amis ont parlé de ses rêves et les parents ont interrogé l’acteur sur ses projets après l’obtention de son diplôme et même si Ruffalo voulait être acteur, il a eu honte et a menti à ce sujet.

Je souligne qu’il passait la plupart de son temps à fumer, à surfer et à errer sans but, une période où il était presque prêt à sauter d’un pont.

Ruffalo a également décrit son enfance, grandissant à Kenosha, Wisconsin, aux côtés de son frère et de ses deux sœurs, son père, Frank, possédait une entreprise de peinture de construction dont il avait hérité de son père, tandis que sa mère, Maria, travaillait comme styliste.

Malheureusement, après un certain temps, l’entreprise de son père s’est effondrée, ce qui a incité la famille à déménager en Virginie lorsque Mark avait 13 ans et c’est là qu’il a lancé une nouvelle entreprise qui n’a fonctionné que pendant quelques années.

Puis toute la famille Ruffalo a déménagé à San Diego, où le patriarche de la famille pensait pouvoir trouver du travail mais malheureusement, il n’a pu trouver qu’un emploi temporaire et ils ont fait faillite.

D’un autre côté, l’école primaire a toujours été un endroit sombre pour lui et dans une interview avec Parade, Ruffalo a déclaré qu’il se sentait misérable et comme s’il n’appartenait pas et des années plus tard, l’acteur a découvert que certains facteurs qui avaient contribué à ces pensées négatives à son court métrage l’âge étaient dus à un trouble d’hyperactivité avec déficit de l’attention et à une dyslexie.

Lorsque Mark Ruffalo vivait à Los Angeles et suivait des cours au Stella Adler Conservatory, il avait un meilleur ami nommé Michael et il a souligné qu’il était le seul qu’il connaissait et à qui il pouvait parler.

Malheureusement, en 1994, le meilleur ami de Mark s’est suicidé et cela l’a profondément affecté et même si cela a eu un impact positif et l’a aidé à aller de l’avant.

Quand il est mort, il m’a sorti d’une sombre dépression. Au moment où il est parti, j’ai réalisé que la mort n’était pas une évasion, que le suicide n’était pas une réponse ».

C’est ainsi que l’acteur a déclaré que le départ de Michael l’avait aidé à prendre conscience de la valeur de sa propre vie, l’empêchant de prendre la même décision et pour Ruffalo, jouer était devenu un moyen de surmonter la douleur de sa jeunesse.

Après avoir rêvé qu’il avait développé une tumeur au cerveau, Mark a décidé de consulter un médecin et après un scanner, il a reçu un diagnostic de neurinome acoustique.

Parce que sa femme attendait leur premier enfant, il a gardé la nouvelle de la tumeur secrète, cependant, plusieurs semaines après la naissance de Keen, il a subi une intervention chirurgicale pour l’enlever et le désespoir de Mark était si grand qu’il a décidé d’enregistrer une vidéo. pour son fils au cas où il aurait perdu la vie avant de le voir naître mais heureusement l’opération a été un succès, mais l’acteur s’est retrouvé avec une paralysie faciale et une surdité à l’oreille gauche.

Il est à noter que le diagnostic est venu lorsque sa renommée à Hollywood augmentait et qu’il travaillait sur le film de 2001 “The Last Castle”, avec Robert Redford et James Gandolfini.

Et malheureusement, c’est juste au moment où la carrière de Ruffalo a commencé à s’améliorer qu’il a été forcé d’arrêter d’agir à cause de sa santé.

En raison de ses problèmes de santé, l’acteur a décidé de rester à l’écart du public pendant environ un an pour se concentrer sur son rétablissement et bien qu’il souhaitait revenir au théâtre, ses médecins l’ont fortement déconseillé.

Il est à noter que lors de sa rupture d’acteur, certains ont spéculé sur les raisons de sa disparition soudaine.

Il y avait toutes sortes de rumeurs sur ce qui m’était arrivé. Drogues, alcoolisme, VIH ».

Malheureusement, sa vie a été pleine de tragédies sans fin, mais heureusement, il a réussi à toutes les surmonter et à avancer de la meilleure façon.

Cela peut vous intéresser: Gal Gadot chante Imagine avec Mark Ruffalo, Natalie Portman et d’autres