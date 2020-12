UNE

h, pantomime. L’une des institutions britanniques les plus stupides et les plus brillantes. Qu’est-ce que tu dis? Oh non ce n’est pas ..? Oh oui ça l’est.

Mais tout le monde peut être d’accord sur une chose, au moins: le panto est mieux servi avec une bonne dose de plaisir, et cela ne va certainement pas mal en 2020. Malgré les craintes que les pantomimes ne parviennent pas à la scène cette année, une poignée de Les théâtres londoniens sont venus à la rescousse, notamment le National Theatre, la Turbine. et, bien sûr, le Palladium. Le lieu emblématique organise chaque année une extravagance panto, et Julian Clary, vétéran de la forme artistique et régulier du Palladium, est de retour pour la balade.

«Les gens viennent chaque année et ont hâte d’y être, donc c’est formidable que cela se produise. Et je veux le faire aussi. J’ai besoin de sortir de chez moi et je veux faire rire les gens », nous dit-il. «Je suis là habillé, et il y a une Dame, et il y a une fée, et il y a un personnage maléfique, et il y a Nigel Havers qui se promène – donc tous vos morceaux préférés sont là. Et le bien triomphera du mal, ne vous en faites pas.

Clary est apparu dans sa première pantomime il y a un peu plus de 20 ans, et semble maintenant plus attaché au monde qu’auparavant. «J’ai eu des expériences très surréalistes. J’ai adoré travailler avec le regretté grand Keith Harris et Orville. Une fois que nous avons eu une scène au lit, je me suis retrouvé dans ce lit avec Orville le canard. C’était une situation étrange », dit-il en riant.

«J’ai aussi fait un panto à Birmingham avec Joan Collins une fois, ce qui n’est pas le genre de chose à laquelle vous vous attendez dans votre vie. Elle était la reine Rat et moi, l’esprit des cloches, j’ai donc eu cette belle scène de garce avec une silhouette très emblématique. J’ai adoré tout ça.

(

Clary à Pantoland

/ Paul Coltas)

Mais ce que Clary aime le plus dans le panto, c’est, selon ses mots, «être Noël pour les autres».

«J’aime le fait que je sois dans ce monde fantastique qui est très coloré et scintillant, alors qu’en dehors du Palladium, il fait sombre, boueux et froid», dit-il. «J’aime aussi les choses qui fonctionnent à différents niveaux, ce que fait Panto. Donc, il a cet aspect traditionnel, la bonne volonté-triomphe-sur-le-mal-peu importe quoi, qui est très moralement satisfaisant et vous donne à tous une lueur chaleureuse. Mais ma fonction est vraiment de faire des remarques dédaigneuses en cours de route. C’est un désédulcorant, je pense.

Le public reçoit également une mention notable. «J’aime toujours parler au public, et il y a tous les cris et les trucs traditionnels qui font vraiment bouger les gens», dit-il. «Donc, nous sommes tous en quelque sorte ensemble.

Mais d’où viennent ces traditions de panto surréalistes? La réponse, selon Simon Sladen, conservateur principal de la performance moderne et contemporaine au musée V&A, est l’Italie du XVIe siècle.

(

Nigel Havers à Pantoland au Palladium

/ Paul Coltas)

Connues sous le nom de commedia dell’arte, ces performances impliquaient un mélange de comédie, de musique, de danse, d’improvisation et d’acrobatie. La forme est devenue si populaire, dit Sladen, qu’elle s’est répandue à travers l’Europe jusqu’en Angleterre. «Les archives montrent qu’une troupe s’est même produite pour la reine Elizabeth I en 1602», dit-il.

Mais le panto tel que nous le connaissons n’a été véritablement cristallisé qu’à l’époque victorienne. Vers 1879, Augustus Harris est devenu le directeur de Thetare Royal Drury Lane et a introduit sur scène des stars de la salle de musique. «Le spectacle est la clé», dit Sladen. «Les Victoriens ont fait tout leur possible sur la technologie et la mise en scène. Ces pantomimes auraient eu des lancers de 600, et certaines séquences de transformation nécessitaient 50 mains de scène.

Naturellement, les soirées d’ouverture pouvaient durer jusqu’à six heures en raison de difficultés techniques ou d’un manque flagrant de répétition, et à une époque où de nombreux Londoniens n’avaient même pas posé les yeux sur un mouton, les animaux vivants tels que les éléphants étaient un spectacle courant sur scène. . Les chevaux Panto font partie de la comédie de nos jours, mais lorsque la pantomime est apparue pour la première fois, l’objectif était d’être aussi détaillé – et aussi spectaculaire – que possible.

(

Beverley Knight à Pantoland au Palladium

/ Paul Coltas)

«L’un des pantos de Harris à Drury Lane a coûté 65 000 £ à courir, ce qui équivaut à près de 6 millions de £ en 2020», explique Sladen. L’artiste et critique notoirement prude John Ruskin l’aurait détesté, «car il avait des femmes habillées comme des voleurs fumant des cigares».

Ces mises en scène élaborées ont également préparé le terrain pour le trope «oh non ce n’est pas». Deux interprètes prétendaient que l’un était en équilibre précaire sur le doigt de l’autre sans l’aide d’un fil. Lorsque le public protestait qu’il y avait en fait un fil – “oh oui il y en a” – l’acteur au bas de la tour humaine marchait vers le public et répondait “oh non il n’y en a pas”, laissant son partenaire se débattre l’air et révélant dûment le bâillon.

La figure du Clown – pas celle que l’on reconnaît comme telle aujourd’hui, mais dont des éléments figurent dans la Dame, ou tout relief comique – est apparue un peu plus tôt, avec Joseph Grimaldi (qui prête son nom à Joey le Clown dans Punch and Judy) . «Son talent dans ce qui était alors un rôle secondaire a incité le public à en demander plus, à tel point que les récits ont été réalignés pour tourner autour du clown», explique Sladen.

en relation

Le père de Grimaldi a également été impliqué dans les origines de la tradition «c’est derrière toi» – bien que l’histoire soit plus une tragédie qu’une comédie. Il était particulièrement superstitieux et devint convaincu que le diable viendrait le tuer le premier vendredi du mois. Il a commencé à s’enfermer, mais les habitants ont vite pris vent de ce rituel et se sont glissés dans sa chambre en raillant «il est derrière toi» au vieil homme horrifié.

La pantomime Dame a émergé en partie à la suite de l’interdiction des femmes de la scène dans les premières productions, mais est devenue un personnage complet grâce à Dan Leno, qui est apparu pour la première fois dans une production de 1886 de Jack and the Beanstalk.

Ces contes de fées étaient un élément essentiel du panto victorien, explique Sladen. Mais ce ne sont pas les histoires que nous voyons souvent aujourd’hui: «Disney a eu une énorme influence. Avant 1980, nous avons très peu de Blancs des neiges, et avant 1990, nous n’avons pratiquement pas de Peter Pans. Avant cela, nous avons vu plus de Little Bo Peep, la reine de cœur, Humpty Dumpty et d’autres personnages de comptines.

(

Paul Zerdin à Pantoland au Palladium

/ Paul Coltas)

Ils sont peut-être une tradition festive maintenant, mais les pantos n’ont pas toujours été liés à Noël. Encore une fois, dit Sladen, nous devons remercier les Victoriens pour cela. «Les pantomimes ont souvent commencé le lendemain de Noël. Les Victoriens ont inventé Noël, donc cela fait partie de ce package.

«Cela a toujours été comme un journal vivant de l’année. Il y a donc des blagues sur la politique, des blagues sur les tendances – cela en a toujours fait partie. C’est ce sentiment de nouveauté qui est important. »

Et si la perspective de revivre 2020 ne semble pas particulièrement attrayante? Au moins, c’est derrière toi.