Au début du XIXe siècle, William Blake posa une question désormais familière: «Et ces pieds dans les temps anciens marchaient-ils sur les montagnes anglaises vertes?» Tombés dans l’obscurité, les mots ont refait surface dans une anthologie patriotique de vers au milieu de la Première Guerre mondiale. Le rédacteur en chef de l’anthologie a demandé à Hubert Parry de composer une musique suffisamment émouvante pour soutenir la campagne «Fight for Right», conçue pour ajouter une «colonne vertébrale» morale à l’effort de guerre. Le résultat, bien sûr, était Jérusalem.

Parry a eu des doutes plus tard et a retiré son soutien à «Fight for Right». À ce moment-là, cependant, la composition de Parry avait trouvé la faveur de l’Union nationale des sociétés de suffrage des femmes, devenant l’hymne des électeurs. Par la suite, sa popularité s’est rapidement répandue, utilisée par tous les partis politiques, chantée à la Last Night of the Proms, revendiquée par certains comme l’hymne national anglais et, à l’aide de synthétiseurs, interprétée (mal) par le groupe de rock progressif Emerson, Lake & Palmer.

La popularité croissante de Jérusalem au cours du siècle dernier coïncide avec le triomphe de l’espoir sur l’adversité, du suffrage des femmes à des niveaux de vie plus élevés, de l’éducation gratuite au NHS, et des antibiotiques à l’augmentation de l’espérance de vie. Un enfant né en 1911 pouvait espérer vivre un peu plus de 50 ans. Un enfant né un siècle plus tard est susceptible de vivre bien au-delà de 80 ans.

Notre bataille contre Covid-19 ressemble, à bien des égards, à une guerre. Nous ne savons pas combien de temps nous nous battrons. Nous ne pouvons pas facilement prédire combien d’entre eux mourront. Et, face à notre deuxième verrouillage national, nous ne pouvons pas facilement évaluer l’ampleur ultime des dommages économiques collatéraux. Pourtant, l’histoire nous dit qu’à un moment donné, le pire sera derrière nous. Avec l’avènement d’un vaccin, nous nous réjouirons de l’éclat de notre communauté scientifique, tout comme nos ancêtres se sont réjouis de la découverte de la pénicilline en 1928 et, en 1942, de son déploiement commercial ultérieur. Nous célébrerons l’arrivée de l’air pur grâce à la révolution de la voiture électrique, exactement comme nos prédécesseurs ont célébré l’émergence du moteur à combustion interne et, avec lui, la fin des rues couvertes de fumier. Avec des déficits budgétaires durablement plus importants, nous pouvons réévaluer positivement le rôle du gouvernement et, en particulier, sa capacité à financer des projets d’infrastructure – y compris une énorme expansion des énergies renouvelables – à une époque de faibles coûts d’emprunt. Nous pourrions même sortir de la crise avec une série de nouveaux protocoles sanitaires internationaux, une version médicale des accords financiers conclus à Bretton Woods en 1944 qui, à leur tour, ont rendu le monde meilleur.

Cependant, toutes les avancées historiques ne se répéteront pas facilement. Certains ont appelé à un nouveau plan Marshall, une répétition du soutien financier extraordinaire à l’Europe occidentale fourni par les États-Unis de 1948 à 1952, représentant environ cinq pour cent du revenu national américain de l’époque. Une aide beaucoup plus importante sera certainement nécessaire pour les pays et régions – principalement dans le monde émergent – susceptibles d’être financièrement marqués par Covid-19. Mais il ne faut pas oublier que le plan Marshall n’a pas seulement été conçu pour remettre l’Europe sur pied: il reflétait aussi la peur grandissante de Washington d’une «menace» soviétique qui se répandait, une menace pour tout le continent face à chaos économique et financier durable.

Cependant, peu de pays se trouvent dans la même situation que l’Europe à l’époque, avec des réfugiés se dirigeant dans toutes les directions et des villes bombardées incapables de fournir suffisamment de toits au-dessus de la tête des gens (la Syrie et l’Irak sont des exceptions notables). Et, si vous en croyez les projections du Congressional Budget Office, la position budgétaire américaine menace d’être bien pire qu’elle ne l’était à la fin de la Seconde Guerre mondiale, grâce à la hausse des coûts médicaux d’une population vieillissante rapidement. En d’autres termes, les poches de l’Amérique ne sont plus aussi profondes qu’elles l’étaient autrefois, quel que soit le vainqueur de l’élection présidentielle de demain soir.

Néanmoins, nous devons nous réjouir de Jérusalem, un hymne qui s’est avéré moins associé à la guerre qu’à la paix qui a suivi. Blake lui-même était un des premiers romantiques, plus en paix avec la campagne qu’avec divers moulins sataniques sombres. S’il avait été en vie aujourd’hui, il aurait bien pu considérer Covid comme le catalyseur parfait pour nous encourager à redécouvrir notre «terre verte et agréable». Nous ne devrions pas le faire, cependant, si cela signifie abandonner tout ce que nous avons accompli au cours des deux cents dernières années.

Stephen King (@kingeconomist) est le conseiller économique principal de HSBC et auteur de Grave New World (Yale)