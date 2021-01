R

huit maintenant, personne n’est autorisé dans la salle 41 du British Museum, où le trésor de Sutton Hoo repose silencieusement dans ses vitrines, mais une fois qu’il sera à nouveau ouvert, il y aura probablement beaucoup plus de gens qui se rendront pour ces célèbres restes anglo-saxons – dont l’effrayant le masque et le casque en métal sont les plus connus. The Dig, un film sur la découverte du trésor, sort sur Netflix à la fin du mois. Il met en vedette Carey Mulligan sur une forme formidable en tant que propriétaire foncier du Suffolk Edith Pretty (sauf plus jolie, avec une meilleure coupe de cheveux), qui avait l’instinct que les monticules sur les champs autour de sa maison contenaient quelque chose de vraiment intéressant. Ralph Fiennes joue Basil Brown, l’excavateur autodidacte taciturne qui a compris le premier la signification des restes. Et ce sont ces deux personnes, la riche veuve qui a financé les fouilles et le fils du fermier qui a quitté l’école à 12 ans, qui, en 1939, a vraiment mis au jour l’une des découvertes archéologiques les plus extraordinaires jamais faites en Grande-Bretagne: un enterrement de navire, probablement d’un roi.

Une fouille archéologique est franchement ennuyeuse pour la plupart des étrangers – toutes ces tranchées, toute cette boue – mais l’intérêt du film réside autant dans les personnalités associées à la découverte que dans le trésor lui-même, dont on ne voit pas grand-chose. Brown trouve d’abord les rivets (beaux uniquement pour un expert) et les contours fantomatiques d’un navire dans le monticule dont Mme Pretty a une intuition. L’intrigue du film se concentre sur les tensions qui surgissent lorsque les autorités – le British Museum mais surtout l’Office of Public Works – font appel à un universitaire, Charles Phillips, pour reprendre les fouilles de Brown. Phillips a fouillé la partie centrale du navire où les restes spectaculaires ont été trouvés.

Phillips – joué ici par Ken Stott – était un grand individu (certainement en surpoids) et combatif («belliqueux» selon Brown). Dans le film, Brown lui en veut de reprendre la série. En fait, selon Sue Brunning, la conservatrice du trésor Sutton Hoo au British Museum, ce n’était pas tout à fait le cas. Brown était «assez philosophique» sur la prise en charge du projet par Phillips, mais «il était clair que son patron ultime était Pretty».

Mme Pretty avait en fait 56 ans lorsque la fouille a eu lieu, mais elle était tout aussi fougueuse que Mulligan, 35 ans, la joue; nous ne voyons cependant pas son intérêt pour le spiritisme. Dans le film, il y a une autre intrigue secondaire, peut-être pour compenser toute la boue, impliquant la jeune archéologue pionnière qui a participé aux fouilles, Peggy Piggott, jouée par Lily James, et la rupture de son mariage avec son mari Stuart (ils divorcé des années plus tard).

Le roman sur lequel est basé le scénario de Moira Buffini est du neveu de Peggy, John Preston. Il n’a jamais connu sa tante, parce qu’elle et son père ne s’entendaient pas, et n’ont découvert son implication que par une remarque fortuite d’un cousin au second degré: «Vous savez que votre tante a trouvé le premier or à découvrir à Sutton Hoo? ” Il a obtenu une copie de son journal de sa demi-sœur qui avait grandi avec Peggy, ce qui l’a aidé à connaître sa voix. «Plus je lisais sur les fouilles, plus je me suis intéressé. Cela ressemblait à un trésor enfoui pour les adultes. Il s’agissait de classe et de déterrer les restes d’une civilisation perdue à une époque où la civilisation des gens était au bord du gouffre ».

C’est Peggy qui fournit la tension sexuelle un peu gratuite du film, avec une cousine fictive de Mrs Pretty interprétée par Johnny Flynn. Brunning dit gaiement, “la licence dramatique est bien, si cela signifie que les gens viennent voir les artefacts.”

Peggy Piggott (Lily James, à droite) était une pionnière des études modernes sur les colonies

/ LARRY HORRICKS / NETFLIX © 2021)

En tout cas, il y a suffisamment d’intérêt humain réel ici pour satisfaire n’importe qui. Brown était en effet un homme remarquable, un autodidacte complet. Quand nous voyons pour la première fois Fiennes avec son manteau maladroitement boutonné en haut, c’est assez bien à quoi ressemblait Brown sur les photographies (en fait, un film de la BBC de 1965 sur la découverte de Sutton Hoo, The Million Pound Grave – hélas, non disponible dans les archives de la BBC. – lui montre tel qu’il était). Fiennes reste fidèle au fort accent est-anglien de l’excavatrice. Brown lut avec voracité – on le voit dans le film, comme dans la vie, avec une pile de livres près de son lit, et le British Museum a son journal des fouilles, que Fiennes consulta, où il enregistre avec enthousiasme le 29 juin 1939: « En gros, les mesures du navire mesurent environ 82 pieds de long avec 15 pieds de large. Un navire de cette taille doit avoir été celui d’un roi ou d’une personne de très grande importance et c’est la découverte d’une vie.

Était-il déçu d’être nommé assistant de Philips pour les fouilles qu’il avait commencées? Son journal semble flegmatique: «De toute façon, je n’aurai plus tant d’ennuis et de responsabilités maintenant en cas de problème. Je pense que nous pourrons bien coopérer, du moins je l’espère.

Et selon Brunning, ce n’était pas du snobisme qui signifiait que Brown n’avait pas reçu le crédit approprié (bien que cela ressemble beaucoup à cela dans le film). «Après la guerre, lorsque le trésor a été exposé, une telle attention a été accordée aux artefacts, que l’accent n’a pas vraiment été mis sur la façon dont ils ont été trouvés. De nos jours, nous nous intéressons tout autant à la manière dont les découvertes sont faites. Quand j’étudiais Sutton Hoo à l’université, Basil Brown était là-haut avec Howard Carter.

Bien qu’elle aurait pu vendre le trésor de Sutton Hoo pour une somme modique, Pretty a choisi de le donner à la nation. Il reste l’un des cadeaux les plus généreux jamais offerts au British Museum. Maintenant, ces objets glorieux se trouvent dans un espace splendide, la galerie Sir Paul et Lady Ruddock de Sutton Hoo et de l’Europe, 300-1100 après JC – l’un des endroits les plus visités du musée. Et oui, là Basil Brown obtient enfin son dû.

The Dig est sur Netflix à partir du 29 janvier. The Dig de John Preston est publié par Viking (8,99 £)