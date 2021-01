L’hiver en maillot de bain, les modèles Alexa Dellanos de la piscine | INSTAGRAM

La belle mannequin américaine Alexa Dellanos continue de profiter pleinement de sa vie et de prendre des photos au passage, le tout pour chouchouter ses fidèles abonnés Instagram qui continuent de surveiller son profil.

Au cas où vous ne le sauriez pas, Alexa Dellanos est une jolie fille modèle américaine de Myrka dellanos Une célèbre présentatrice de Telemundo a déjà acquis une grande popularité en tant qu’influenceuse, représentant diverses marques de mode et partageant également son style de vie luxueux, plein de plaisir et d’aventures.

A cette occasion, la jeune femme a montré que bien qu’il fasse froid, elle passera l’hiver en maillot de bain pour que sa beauté soit toujours exposée et que ses fans parviennent à en profiter au maximum sur son Instagram officiel.

Cela pourrait aussi vous intéresser: Charms with sand, Alexa Dellanos modélise un maillot de bain de la plage

Il a partagé cela avec une photo dans laquelle il apparaît de la piscine en train de modeler un très joli maillot de bain noir et exprimant dans la description de la photo qu’il avait un peu froid pour le moment mais que cela en valait la peine, car il passe un excellent moment avec son couple.

Comme d’habitude, la belle mannequin a ravi les élèves de ses fidèles followers qui ont réussi à profiter de ses cheveux blonds et surtout de ses belles courbes avec lesquelles elle a conquis les réseaux sociaux, se plaçant comme l’un des modèles préférés de nombreux internautes.

Ses pièces de divertissement parviennent toujours à rassembler des dizaines de milliers de fans et cette fois, ce ne fut pas une exception, avec plus de 50000 likes et des milliers de commentaires où ils cherchent à la flatter et à lui écrire des compliments créatifs pour attirer son attention.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO ATTRACTIVE

Et ce n’est pas tout, Alexa aime aussi partager sa vie personnelle à travers ses histoires, où elle cherche toujours à nous rapprocher un peu plus de ses voyages. Hier encore, il faisait demi-tour dans un Racer et il a même pris une photo debout au-dessus de lui et alors qu’il marchait à travers les dunes de sable d’une belle plage.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Alexa a également partagé avec nous ses moments les plus personnels en prenant une douche dans la baignoire savonneuse. Il a également partagé avec nous le plat végétalien qu’il a mangé hier soir, un plat qui, d’ailleurs, a l’air délicieux et il nous a même invités à essayer le véganisme.

La belle influenceuse fait également une dynamique dans ses histoires, dans lesquelles elle demande à ses fans d’où ils viennent, car elle adorerait connaître l’origine de ses fans pour savoir de quelles parties du monde ils la regardent, car elle a des adeptes de tous les coins. mais ce sont surtout des hispanophones.

Bien que l’année dernière ait été pleine d’inquiétudes, Alexa Dellanos est prête à tourner la page, il faut se rappeler qu’elle a eu quelques moments de grand stress et d’inquiétude, grâce au fait que sa mère n’a pas arrêté de travailler et d’assister. Telemundo a continué à rapporter quelque chose qui lui a fait peur.

Alexa a confiance qu’elle et sa mère sont plus en sécurité avec l’arrivée du vaccin, c’est pourquoi elle s’est consacrée à profiter de la vie en marchant mais sans négliger aucun moment bien sûr car il faut se rappeler que de nombreuses précautions doivent encore être prises. pour éviter toute contagion.

Alexa Dellanos continuera à nous apporter de quoi parler, nous vous recommandons donc de ne rien manquer d’elle sur Show News, mais surtout pour que vous ne manquiez pas les meilleures photos de sa beauté.