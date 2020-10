Comme beaucoup dans l’industrie de la musique, David Lee Roth a rendu ses derniers respects à Eddie Van Halen après l’annonce de son décès après son combat contre le cancer du poumon. Contrairement à la majorité de ces personnes, cependant, Roth avait une relation avec Van Halen que peu d’autres avaient. Les deux étaient leur depuis presque le début du groupe Rock and Roll Hall of Fame avec Roth rejoignant Eddie et son frère Alex deux ans après la création du groupe. Leur temps ensemble est allé de 1974 à 1985, Roth est revenu en 1996 et a finalement rejoint à temps plein en 2007.

Roth, qui a été remplacé par Sammy Hagar après avoir quitté le groupe, a partagé une photo des deux ensemble sur sa chronologie, “Quel long voyage formidable cela a été.” Après avoir vu son message, de nombreux fans du groupe ont adressé leurs condoléances à Roth et ont remercié les deux pour tout ce qu’ils ont accompli dans leur carrière. Cela inclut la production de certaines des chansons rock and roll les plus emblématiques comme “Jump” et “Panama” ainsi que “Eruption”, qui présentait l’un des solos les plus appréciés du guitariste.

Voici un aperçu de certains des messages les plus notables envoyés par Roth après avoir rendu hommage au musicien décédé.

Repose en paix. «Jump» a été la première chanson que j’aimais quand j’étais enfant. J’ai laissé tomber tous les meubles que je pourrais grimper. – Portez un sacré masque (@trezmartin) 7 octobre 2020

prevnext

Encore plus de chagrin dans une année de chagrin 😞 Je vous aime les gars, toujours et pour toujours. EVH est une TRÈS grande raison pour laquelle j’ai acheté une guitare. Envoyez-nous, les mortels, une douce harmonique céleste, voulez-vous? – Rob Simmons (@LostHorizonEnt) 7 octobre 2020

prevnext

Une magie incroyable entre vous deux. Merci à vous deux pour la musique et les souvenirs. Très triste nouvelle, je n’arrive toujours pas à y croire! – Andy Hehus (@andyhehus) 7 octobre 2020

prev