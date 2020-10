Dancing With the Stars a inclus d’innombrables moments émotionnels au fil des années que les fans n’oublieront jamais, et Skai Jackson vient d’en créer un autre. Elle et son partenaire de danse professionnel Alan Bersten ont dansé le Foxtrot sur “Ordinary People” de John Legend en hommage spécial au regretté Cameron Boyce. Jackson et Boyce ont joué ensemble dans Jessie de Disney Channel. Boyce est décédé à 20 ans en juillet 2019 des complications de l’épilepsie. L’hommage de Jackson lundi a fait pleurer les téléspectateurs.

Dans son forfait de pré-danse, Jackson a suggéré qu’ils dansent sur la chanson de Legend, car elle voulait dédier la danse de cette semaine à Boyce. “Il était dans ma vie pendant la moitié de ma vie, ce qui est fou”, a déclaré Jackson. Les deux “ont construit ce lien” s’il “m’avait vraiment moulé dans la personne que je suis maintenant”, a-t-elle dit à travers les larmes. Boyce est avec Jackson tous les jours, puisqu’elle a une photo avec lui sur son étui de téléphone. La danse a été saluée par les juges, en particulier par Carrie Ann Inaba, qui a fondu en larmes. Elle a obtenu un 28/30, dont un 10 d’Inaba.

Jackson, 18 ans, et Bersten ont montré une autre facette de l’ancienne star de Disney Channel dans leur danse, comme Bersten l’avait promis avant l’épisode. “Je pense que quelque chose sur lequel nous allons travailler est de faire ressortir une autre facette de Skai”, a déclaré Bersten à HollywoodLife. “La première semaine, nous avons vu ce Skai très intense, puis pour la samba et le jive, c’est plus amusant. Donc, j’espère que la semaine prochaine, nous allons faire ressortir un côté plus doux de Skai.”

Depuis la mort de Boyce, Jackson a partagé de multiples hommages à l’acteur décédé. Dans un hommage, elle l’a appelé le «grand frère» qu’elle n’a jamais eu. “Je ne sais même pas par où commencer … Je suis à court de mots. Je n’ai jamais pensé que dans un million d’années j’écrirais ça”, écrivait-elle à l’époque. «Cam, tu étais unique en son genre. Mon cœur sera à jamais brisé. Je suis tellement heureuse d’avoir pu passer presque chaque jour avec toi sur le plateau, tu as fait les meilleurs câlins.

En août 2019, Jackson a riposté sur un fan qui pensait qu’elle publiait trop d’hommages à Boyce. Le troll lui a demandé de «se détendre» et de «simplement le laisser reposer en paix». Jackson a riposté, disant à la personne qu’elle connaissait Boyce pendant “la moitié de ma vie” et qu’il était un “frère” pour tout le monde sur le plateau de Jessie. «Je peux faire ce que je veux, tout comme tu prends des photos avec la bouche ouverte … pas une fille flatteuse», a écrit Jackson.