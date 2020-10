Valerie Bertinelli a rendu ses derniers respects à son ex-mari Eddie Van Halen avec un hommage touchant sur les réseaux sociaux. Leur fils et le plus jeune membre de Van Halen, Wolfgang, a été le premier à confirmer la nouvelle dans un message sincère dans lequel il l’appelait le «meilleur père» qu’il aurait jamais pu demander. Quelques heures plus tard, Bertinelli a publié une déclaration sur la perte tragique de Van Halen d’un cancer de la gorge à l’âge de 65 ans.

Les deux se sont mariés en 1981 et sont restés ensemble jusqu’à leur divorce en 2007. Dix ans après leur mariage, le couple a accueilli leur seul enfant au monde. Dans son message, Bertinelli a déclaré que Van Halen avait changé sa vie et lui avait donné «la seule vraie lumière dans ma vie». Elle l’a applaudi pour avoir toujours combattu à travers ses frayeurs médicales et ses accès de cancer, notant qu’il a toujours gardé son “esprit magnifique et son sourire espiègle” à travers toute l’adversité. La personnalité de Food Network a ajouté qu’elle était “reconnaissante” de pouvoir tenir Van Halen avec son fils une dernière fois avant son décès, “Je te verrai dans notre prochaine vie mon amour”.

L’hommage émotionnel de Bertinelli a suscité de nombreuses réactions de la part de ses fans et de ceux de Van Halen.

Nous avons tous perdu un héros aujourd’hui. Je ne peux même pas imaginer ce que tu traverses. Perdre l’une des personnes les plus importantes du monde de la musique, mais aussi perdre un mari et un père. C’est dévastateur. Je pense toujours à vous les gars. – David “RIP EVH” Jewberg 🧢 (@opiateofblame) 6 octobre 2020

prevnext

Je me souviens quand vous vous êtes mariés et que Wolfgang est né, j’ai été dévasté par votre divorce mais je savais que ça devait être juste pour vous et que vous deviez vous battre dur avant. J’admire cela et l’amour que vous avez gardé pour lui et non à quel point vous avez le cœur brisé. Trouver la paix. – Tina Brown (@ tgb38overhill) 6 octobre 2020

prevnext

Mon cœur va à vous et à votre famille pendant cette triste perte. Le cancer est un peu qui prend et ne rend jamais. J’ai perdu mon grand-père bien-aimé à cause du cancer du poumon quand j’avais seulement 14 ans et c’était la perte la plus difficile pour moi parce qu’il était mon monde et mon mentor pour devenir une meilleure personne. – Alexis Johnson (@AlexisBelleJo) 6 octobre 2020

prevnext

Mes plus sincères condoléances pour la perte de vous et de votre famille. Il a apporté de la joie à des millions et qui vivra – DB (@Mr_Friend_Zone) 6 octobre 2020

prevnext

Valérie Je suis vraiment désolé pour votre perte et la perte de son père par votre fils. Puissiez-vous trouver du réconfort dans vos souvenirs. Je vous envoie tous de l’amour et des câlins. 💙 – Stacey Vierra (@ staceyvierra19) 6 octobre 2020

prev