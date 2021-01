UNE

Un homme américain a passé trois mois à vivre sans être détecté à l’aéroport international de Chicago parce qu’il avait trop peur pour voler, ont révélé les procureurs.

Aditya Singh, 36 ans, a été arrêtée samedi après que deux membres du personnel d’United Airlines lui aient demandé de montrer une pièce d’identité.

Singh a souligné un badge autour de son cou qui, en fait, appartenait à un responsable des opérations qui l’a signalé manquant en octobre, a rapporté le Chicago Tribune.

Il a trouvé le badge du personnel à l’aéroport et a eu «peur de rentrer chez lui à cause de Covid», a expliqué l’avocate d’État adjointe Kathleen Hagerty selon le journal.

L’homme de 36 ans est arrivé sur un vol de Los Angeles à l’aéroport international O’Hare le 19 octobre, a entendu un juge dimanche.

La juge Susana Ortiz du comté de Cook a appris que Singh avait réussi à vivre grâce aux dons d’autres passagers au cours des neuf semaines suivantes.

“Donc, si je vous comprends bien, vous me dites qu’une personne non autorisée et non salariée aurait vécu dans une partie sécurisée du terminal de l’aéroport O’Hare du 19 octobre 2020 au 16 janvier 2021, et n’a pas été détectée?” a demandé le juge perplexe aux procureurs.

Singh vit dans une banlieue de Los Angeles avec des colocataires et n’a pas d’antécédents criminels, a déclaré la défenseure adjointe Courtney Smallwood.

Mme Smallwood a déclaré qu’il était actuellement au chômage, mais qu’il était titulaire d’une maîtrise en hôtellerie, selon le Chicago Tribune.

On ne sait pas pourquoi il était à Chicago ou s’il a des liens avec la région.

Singh a été accusé d’intrusion criminelle dans une zone réglementée d’un aéroport et de vol de délit.

Il doit revenir au tribunal le 27 janvier et ne peut pas entrer à l’aéroport s’il est en mesure de déposer les 1000 $ (environ 738 £) pour une caution.

“Le tribunal trouve ces faits et circonstances assez choquants pour la période présumée pendant laquelle cela s’est produit”, a déclaré le juge Ortiz.

“Sur la base de la nécessité pour les aéroports d’être absolument sûrs pour que les gens se sentent en sécurité pour voyager, je trouve que ces actions présumées font de lui un danger pour la communauté.”

Le département de l’aviation de Chicago, qui supervise les aéroports de la ville, a déclaré dans un communiqué: “Bien que cet incident fasse toujours l’objet d’une enquête, nous avons pu déterminer que ce monsieur ne présentait pas de risque pour la sécurité de l’aéroport ou du public voyageur.”