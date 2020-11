L’homme déclare son amour à Sebastián Yatra et il est flatté! | .

Étonnamment le chanteur colombien Sebastian Yatra Apparemment, il a cessé d’être associé à certaines personnalités et célébrités féminines en termes de relation amoureuse, en tout cas c’est un homme qui a retenu son attention et excité au moment où il a été déclaré parce qu’il l’a courtisé et par conséquent la grande émotion qu’il ressentait a décidé de la partager dans une vidéo sur Instagram.

Depuis qu’il a commencé sa carrière, personne n’a jamais remis en question ses relations et ses préférences amoureuses, mais avec la vidéo qu’il a partagée il y a un jour, cela pourrait provoquer des conflits parmi ses fans.

Actuellement, le chanteur interprète de “Traicionera” participe au programme La Voz, édition Espagne, et collabore avec l’équipe de Pablo López, un chanteur espagnol de renom.

C’est lui qui admet qu’il est tombé amoureux Sebastian Yatra Avant cela, l’interprète de “Ne pas danser seul” à côté de Danna Paola a partagé une vidéo tendre où il a exprimé que c’était de l’amour pur.

“True love” était le titre de la vidéo que le chanteur Sebastian Yatra a partagée, dans la vidéo il invite les téléspectateurs et autres internautes à ne pas manquer le nouveau chapitre du programme.

Pablo López commente dans la vidéo que Sebastián Yatra est très beau et que lorsqu’il veut prendre un selfie, apparemment le Colombien près de la caméra se perd parce qu’il est quelqu’un d’extrêmement attirant, il a même mentionné:

Je tombe amoureux de lui »a affirmé Pablo López.

Clairement, cela a été dit sur un ton de plaisanterie comme vous vous en souviendrez Sebastian Yatra Il adore faire des blagues et chaque fois qu’ils en font une, il réagit généralement de manière positive et extrêmement heureuse, peut-être pour cette raison qu’il a décidé de partager ce clip vidéo, même Sebastian lui dit même que s’il l’aime tellement qu’il devrait tatouer son nom, peut-être que cela vous rappelle le cas de Belinda, Christian Nodal et Lupillo rivera au Mexique.

La vidéo qui ne dure que quelques secondes vous permet de voir la chimie parfaite qui existe entre les deux, en plus d’être jeunes, ils ont une certaine ressemblance entre leur physique, leur coupe de cheveux et même leur barbe.

Pablo José López Jiménez est mieux connu sous le nom de Pablo López, il est un chanteur, Musicien et compositeur espagnol, actuellement âgé de 36 ans et son style de musique pop et mélodique pop, il joue également du piano.

Si son style est assez similaire à celui du chanteur colombien, c’est peut-être pour cela qu’ils ont eu une si bonne chimie, malgré le fait qu’il ait 12 ans de plus que Sebastián Yatra.

C’est depuis le mois de mai que sa relation avec Tini Stoessel a pris fin, tous deux ont partagé la nouvelle via leurs réseaux sociaux et bien que Sebastian Yatra Il s’est beaucoup concentré sur sa musique tout au long de ces mois, plusieurs rumeurs sont apparues faisant référence au fait que le Colombien a été lié à d’autres célébrités, les noms de Danna Paola et Lele Pons peuvent cependant me venir à l’esprit. Chacun d’eux a précisé que la relation avec le chanteur n’était qu’une relation d’amitié.

Jusqu’à présent, Sebastián Yatra est peut-être l’un des chanteurs célibataires les plus recherchés au monde, non seulement en raison du fait d’être un artiste à succès, mais aussi en raison de sa personnalité, de son charisme et du caractère léger qu’il nous a montré tout au long de ces années. Soit dans des interviews, des réseaux sociaux ou des apparitions dans des émissions de radio et de télévision.

On ne sait pas si Sebastian Yatra Tini Stoessel aura à nouveau une chance, ses fans ne perdent toujours pas espoir et dans le cas où cela ne deviendrait pas comme ça, vous trouverez sûrement une femme qui le rendra extrêmement heureux.

