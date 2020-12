L’homme le plus important pour Belinda et ce n’est pas Christian Nodal | Instagram

Tout le monde connaît une partie de la famille de l’artiste Belinda, en particulier sa belle mère qui a volé un appareil photo avec elle à plusieurs reprises, mais très peu connaissent le père de la chanteuse qui serait même considéré comme «le beau-père de tout le Mexique».

Ces dernières années, l’interprète mémorisé Belinda, a conquis les écrans de télévision et plus tard les scènes dès son plus jeune âge, la pop star a émigré au Mexique dès son plus jeune âge avec sa famille afin de développer son entreprise familiale.

Donc, d’une certaine manière, sans aucun doute, une partie de sa carrière est due aux efforts de ses parents et bien que sa mère soit presque un visage bien connu au milieu après diverses apparitions avec sa fille, on ne peut pas en dire autant dans le cas de son père, cette fois nous avons pris la tâche de révéler qui est-ce?!

Qui est-ce?

La raison pour laquelle on en sait très peu sur le père de la star est qu’il est toujours resté assez loin des caméras de télévision.

Apparemment, le médecin d’origine espagnole Ignacio Peregrín Gutiérrez, Il a choisi de ne pas jouer en quelques instants devant les caméras, restant complètement à l’écart, à tel point que très peu connaissent des détails sur lui.

Au début de sa carrière, la célèbre interprète de “Ángel” et “Amor a primer vista” était accompagnée de son père dans les studios d’enregistrement, mais au fil du temps, la figure paternelle de Belinda Peregrín est devenue limité à n’apparaître qu’à certaines fêtes de famille.

Son origine

Selon certains rapports, Ignacio Peregrín Gutiérrez, qui partage des racines européennes avec la mère du chanteur, a créé une usine de produits à Madrid, en Espagne. Dans les années 1990, Ignacio et son frère ont décidé de développer leur entreprise et c’est la raison pour laquelle lui et sa famille ont déménagé au Mexique, un pays où sa fille est également devenue une grande star.

Pour Belinda, bien que son père n’ait pas eu de présence dans les médias, il a été une pièce clé comme sa mère dans la réussite de sa carrière, qu’elle joue désormais dans la musique, car elle l’accompagnerait également en tournée et s’occuperait d’elle, selon les détails révélés par Caras.

Alors que pour sa part, la mère de Belinda avec qui en plus de partager le nom, sont plusieurs caractéristiques physiques qui les rendent si similaires, Belinda Schüll Moreno partage des ancêtres français et espagnols, est la fille du célèbre torero français Pierre Schüll et Juana Moreno .

De la même manière, beaucoup aimeraient peut-être connaître l’opinion que le père de la star a de sa nouvelle romance avec Christian nodal et s’il y a une bonne relation entre eux ou si au contraire il n’y a pas beaucoup d’échange de mots.

D’après ce que l’on sait jusqu’à présent, la mère de “Beli” semble avoir une relation très étroite avec l’interprète de “Adiós Amor” puisqu’ils voyagent constamment ensemble ou accompagnent le célèbre couple dans leurs voyages. Il peut être testé dans certaines vidéos ou images qu’ils ont partagées sur leurs réseaux sociaux.

Cependant, à de nombreuses occasions, les parents peuvent générer un peu plus de travail et encore plus dans le cas de l’artiste.

Se pourrait-il que le chanteur Christian Nodal ait déjà réussi à convaincre son beau-père? Eh bien, nous vous le dirons!

C’était il y a quelques mois lors d’une réunion au cours de laquelle l’interprète de “Luz sin Gravedad” s’est rendue dans un vignoble de Saltillo, Coahuila où elle partageait des moments avec sa famille pour l’anniversaire de sa mère.

Après que Belinda ait refusé de parler beaucoup aux médias, son père, qui était avec elle, a décidé de répondre aux questions liées à la relation entre sa fille et la chanteuse de Caborca, Sonora.

Sans trop fouiller dans ses réponses, Ignacio Peregrín aurait partagé avec les médias à l’époque qu’il avait déjà rencontré le chanteur et donné le “feu vert” à la relation et qu’elle semblait “phénoménale”.

Pendant ce temps, le couple a joué pendant toute une année une forte controverse autour de leur relation, qui devrait même atteindre l’autel comme l’avait d’abord déclaré le chanteur de musique régional.