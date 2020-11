Le paysage numérique pour gérer tous les différents services dont vous avez besoin pour votre voiture devient incontrôlable. Les consommateurs ont besoin de plus en plus d’applications et de services numériques pour gérer le stationnement, la taxe routière, les frais de congestion et les péages afin d’être conformes et d’éviter les amendes pour retard de paiement.

J’ai eu l’idée de Caura peu de temps après avoir quitté une entreprise que j’ai fondée – Echo Pharmacy – dans laquelle nous avons créé une application astucieuse pour aider les gens à gérer leurs ordonnances. C’était également une industrie fracturée qui impliquait beaucoup d’administrateurs inutiles, et Echo est maintenant l’une des entreprises à la croissance la plus rapide du Royaume-Uni. Je savais que mon expérience avec le NHS et les nombreuses entreprises publiques et privées avec lesquelles nous travaillions à Echo, je pouvais faire de même pour la possession d’une voiture.

Ma copine et moi avions accumulé des centaines de livres d’amende de stationnement, alors j’ai commencé à chercher des options. Nous devions créer un produit qui soit du côté du pilote, et après avoir également passé plusieurs années à travailler chez Apple, la création d’une application iOS était la prochaine étape logique. Je savais que plus de 20 applications et services pourraient être centralisés pour faciliter la vie des consommateurs et éliminer les tracas liés à la possession d’une voiture.

Quelle est la vue d’ensemble ici? Pourquoi avons-nous besoin d’une autre application?

Caura n’est pas simplement une autre application – c’est la seule application dont les pilotes ont besoin.

Les systèmes actuels sont déroutants et un grand nombre de conducteurs se font prendre et reçoivent un billet même s’ils pensent avoir tout fait correctement. Maintenant, il existe une belle application qui facilite le suivi – et le renouvellement – de tout administrateur ou paiement lié à la voiture.

La façon dont les systèmes sont mis en place, les consommateurs y perdent. Vous recevez un rappel papier indiquant que votre assurance est expirée, mais vous recevez un ticket automatique si vous manquez la date limite. Caura est conçu pour aider les consommateurs à éviter ces situations frustrantes et coûteuses.

Notre objectif est de rendre la possession d’une voiture sans tracas. Cela comprend le stationnement, les frais de congestion, les péages, les taxes et, à partir d’aujourd’hui, les assurances.

Pourquoi lancez-vous un produit d’assurance automobile pendant le verrouillage? Personne ne conduit!

L’assurance est généralement achetée sur des sites Web de comparaison de prix. Cependant, ce processus est obsolète, prend du temps et peut sembler un peu décousu. Vous répondez à 50 questions et vous êtes ensuite envoyé sur le site Web de l’assureur pour entrer plus d’informations personnelles et terminer le processus de vente. Ensuite, vous êtes inondé d’e-mails de nombreux fournisseurs pendant longtemps.

Avec le nouveau produit de Caura, nous avons repensé tout ce processus, le rendant super rapide, propre et simple. En 60 secondes, vous pouvez recevoir plusieurs devis, sélectionner votre favori et être couvert en seulement deux clics.

Les ralentissements sont un bon moment pour investir dans le développement de produits – certaines des plus grandes startups ont été fondées pendant la crise de 2007 – AirBnB, Uber, Mailchimp, Square, WhatsApp … et bien d’autres.

jeC’est bien beau de lancer une application pour votre voiture, mais ne devrions-nous pas tous nous débarrasser des voitures?

Il y a beaucoup de rhétorique anti-voiture ces jours-ci, mais beaucoup de gens dépendent entièrement de leurs véhicules, en particulier en dehors de Londres, où les infrastructures de transport public ne sont pas aussi étendues.

Nous convenons que lorsque les trajets peuvent être effectués à pied, en covoiturage, à vélo et / ou en transports en commun, cela devrait être le cas. Mais parfois, il suffit de monter dans une voiture.

Nous sommes de grands fans de la réduction de notre empreinte carbone et la lutte contre les problèmes de changement climatique associés à l’utilisation de la voiture privée est une priorité de notre ordre du jour!

Votre première start-up était une pharmacie numérique, comment cela se compare-t-il?

Le défi que nous essayons de résoudre est le paysage fragmenté de la gestion de votre voiture, qui se résume à la commodité, à la conformité et à la sécurité. Notre mission chez Caura est en grande partie similaire à celle d’Echo en apportant aux gens les choses dont ils ont besoin, d’une manière qu’ils veulent consommer, plus rapidement et plus simplement que le processus existant ne le permet.

Les défis que nous avons rencontrés sont les mêmes: les grandes organisations en place dans un secteur fortement réglementé qui évoluent lentement et vous obligent à faire beaucoup de travail pour réduire les risques des partenariats.

Et les chiffres? Combien de personnes utilisent cette application? Quelle est la taille du marché?

Nous avons lancé l’application en septembre 2020 – nous arrivons à 10 000 utilisateurs en moins de deux mois. Jusqu’à présent, les retours ont été excellents (des centaines d’avis 5 étoiles sur l’App Store)

Et le marché est énorme. Il y a 30 millions de conducteurs au Royaume-Uni dont la vie peut être instantanément facilitée avec Caura.

Une fois que nous sommes établis et opérationnels au Royaume-Uni, nous voulons emmener Caura en Europe et au-delà. Caura a le potentiel d’être une énorme force de changement dans l’industrie automobile, en particulier avec l’émergence de nouveaux modèles de propriété / partage où les gens veulent facilement pouvoir utiliser de nouvelles voitures plus fréquemment en milieu urbain – où ils sont le plus susceptibles d’avoir pour payer divers frais (par exemple le stationnement) et ne pas vouloir d’amendes!

Comme chaque pays a son propre ensemble de règles en matière de propriété automobile, nous nous concentrons pour le moment sur le Royaume-Uni.

Comment cela change-t-il la façon dont les gens vivent?

Nous apportons trois avantages principaux aux conducteurs 1) COMMODITÉ – quelques clics pour effectuer tout paiement pour tout service lié à la voiture. 2) CONFORMITÉ – payez toujours la bonne chose au bon moment. Ne recevez plus jamais une amende et 3) SÉCURITÉ ROUTIÈRE – Les contrôles techniques sont effectués à temps pour détecter les défauts du véhicule comme les lumières cassées, les pneus chauves, etc.

Comme il s’agit de votre deuxième startup, quelles leçons avez-vous apprises? Quel est votre plus grand regret?

Je regrette de ne pas être sorti seul plus tôt. Cela dit, mon expérience chez Apple et Bain a été inestimable dans mon parcours entrepreneurial.

Ma principale leçon est de toujours démarrer une entreprise avec le problème du client et de partir de là.

Comment l’entreprise gère-t-elle le verrouillage? Pouvez-vous être productif en travaillant à domicile?

Nous sommes une startup dynamique lean. Nous avons une équipe formidable et nous sommes passés au travail à distance deux semaines avant le verrouillage officiel. Nous sommes toujours en contact permanent les uns avec les autres sur Slack, Figma, Miro, Trello, Jira etc et Zoom pour des standups quotidiens, des rattrapages réguliers et des réunions d’équipe.

Les temps sont incertains, c’est un moment assez fou pour démarrer une entreprise. Comment vous détendez-vous?

Je viens d’acheter une maison que je suis en train de rénover. La peinture peut être étonnamment thérapeutique.