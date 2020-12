UNE

Une clinique pour les patients Covid de longue date souffrant de «brouillard cérébral» et d’autres troubles neurologiques a ouvert dans un hôpital spécialisé de Londres.

L’Hôpital national de neurologie et de neurochirurgie, à Bloomsbury, visera à traiter environ 400 patients par an alors que les inquiétudes grandissent quant aux effets à long terme du coronavirus.

Cela intervient alors que des cliniciens et des chercheurs d’hôpitaux et d’universités de Londres ont lancé une étude sur l’impact neurologique et psychologique à long terme d’une maladie hyper-inflammatoire grave associée à Covid chez les enfants.

La clinique de neurologie Covid de l’hôpital national se concentrera sur des plaintes telles que maux de tête, «brouillard cérébral», faiblesse musculaire et inflammation cérébrale chez les patients en convalescence.

Financé par 65000 £ de l’organisme de bienfaisance National Brain Appeal, il est le deuxième à être lancé par l’University College London Hospitals NHS Trust, qui a créé une clinique respiratoire plus tôt cette année.

Dirigé par les neurologues consultants Dr Patricia McNamara et Dr Mike Zandi, il accueillera les patients qui ont besoin d’aide après leur sortie de l’hôpital ainsi que les personnes qui n’ont pas été hospitalisées mais qui ont besoin d’un accès aux soins pour les conséquences à long terme du virus.

Le Dr Zandi a déclaré que les recherches que lui et ses collègues avaient publiées cet été sur le délire lié à Covid, une inflammation cérébrale rare et un accident vasculaire cérébral avaient conduit à un «flot de courriels» de patients. Déjà plus de 50 personnes ont été vues.

«Nous avons immédiatement réalisé que nous devions écouter les patients et leur fournir le bon chemin pour accéder à un diagnostic et à un traitement», a déclaré le Dr Zandi.

Les autres symptômes comprennent la fatigue, des problèmes de mémoire, des douleurs musculaires, des étourdissements, des étourdissements, une instabilité, des engourdissements, des picotements et des aiguilles, une perte de goût et d’odorat, des convulsions, des tremblements, des nausées, le SSPT, l’anxiété et la dépression.

Le Dr McNamara a déclaré: «Avec certains patients, nous pouvons traiter leurs symptômes et leur donner l’assurance qu’ils vont s’améliorer. Nous pouvons demander des tests d’ondes cérébrales, des tests nerveux, des tests de mémoire si nécessaire. Certains patients peuvent avoir besoin d’une IRM ou d’un soutien pour la rééducation. »

Il existe maintenant 11 cliniques NHS Covid à travers Londres et 70 dans tout le pays. Environ un patient sur cinq de Covid souffre des symptômes débilitants d’un long Covid pendant cinq semaines ou plus, et un sur 10 pendant 12 semaines ou plus, a déclaré le Bureau des statistiques nationales plus tôt cette semaine.

La recherche sur les enfants présentant des symptômes graves de Covid, maintenant appelée syndrome multisystème inflammatoire pédiatrique (PIMS-TS), a été rendue possible grâce à 282000 £ de la charité pour enfants du Great Ormond Street Hospital, de la charité Guys & St Thomas et de la charité impériale pour la santé.

Dans certains cas, le syndrome peut mettre la vie en danger et les enfants nécessitent des soins intensifs.

Les chercheurs utiliseront une imagerie détaillée pour mesurer les effets de l’inflammation cérébrale sur la croissance cérébrale et le développement cognitif, et surveiller la faiblesse musculaire.

Le Dr Karyn Moshal, responsable clinique du service de suivi PIMS-TS du GOSH, a déclaré: «La recherche qui nous aide à en savoir plus sur la façon dont cette maladie affecte les enfants est absolument essentielle pour offrir le traitement le plus efficace à nos patients.»

(

Longue patiente covid Susan Beasant

/ Appel national du cerveau)

Une patiente de longue date, Susan Beasant, une femme de 60 ans en forme de Harpenden, pense qu’elle a contracté le virus fin mars.

À l’époque, elle n’a pas fait le lien avec les maux de tête sévères, les maux de gorge et les symptômes très légers du rhume. Elle était habituée à nager 60 longueurs et à faire une marche rapide de deux heures chaque semaine.

Elle a dit: «J’ai mis du parfum pour essayer de me sentir mieux, mais c’était comme pulvériser de l’eau. Je ne pouvais pas du tout le sentir. J’avais du chocolat et ça n’avait pas bon goût.

Le lendemain, elle a été frappée par une «fatigue terrible». Sa sœur l’a appelée et elle pouvait à peine parler ou tenir le téléphone.

Vers la fin de la deuxième semaine, ses mains et ses pieds étaient vraiment froids et sont devenus violets. Elle devait porter des gants à l’intérieur et des couches supplémentaires de vêtements à l’intérieur.

«Les terribles maux de tête ont continué», dit-elle. «Je me sentais nauséeux et j’avais des problèmes d’estomac. Les maux de tête ont vraiment affecté le dos de mes yeux. Je suis devenu sensible à la lumière et au son. La confusion était un autre problème. Trouver des mots était difficile. Je n’ai pas pu obtenir les mots dont j’avais besoin. J’étais vraiment oublieux. Je laisserais les tiroirs et les portes ouverts. Si je montais, je devrais noter pourquoi j’allais là-haut. Je ne pouvais pas me concentrer ou suivre une conversation. Cela m’épuiserait.

(

Épuisé: Susan Beasant n’a pas pu utiliser son iPad

/ Appel national du cerveau)

Elle a poursuivi: «La musique est une grande partie de ma vie, mais je ne supportais aucun bruit et je souffrais d’acouphènes. Je ne pouvais pas non plus regarder la télé.

«J’ai commencé à avoir des spasmes musculaires dans le bras, la jambe et l’œil. Je ne pouvais pas contrôler ma température corporelle, passant de bouffées de chaleur très froides à soudaines. J’avais des épingles et des aiguilles dans les mains et les pieds. Mon cœur battait la chamade, ma tension artérielle était basse. J’ai dû dormir pendant quelques heures pendant la journée dans une pièce sombre avec quelque chose sur les yeux. Il se passait tellement de choses dans mon corps que je devais tout écrire pour garder une trace. Je téléphonais à mon médecin généraliste toutes les deux semaines. Elle était sympathique, mais elle ne pouvait pas offrir beaucoup d’aide.

Trois mois plus tard, en juillet, elle présentait toujours de nouveaux symptômes. «Le virus avait ravagé mon corps», dit-elle. «J’ai commencé à avoir des cauchemars vraiment vifs que j’étais pourchassé et poignardé. J’avais l’impression que tout mon corps avait été empoisonné. J’étais tellement fatiguée. Je couperais un demi-oignon sans avoir l’énergie de couper l’autre moitié. Je ne pouvais pas m’occuper de moi-même ni préparer un repas et parfois, si j’y arrivais, je n’aurais pas l’énergie de le manger et je devais poser la tête sur la table.

Son médecin généraliste pensait que les symptômes persistants de Susan étaient neurologiques et l’a référée à l’hôpital national. Une semaine plus tard, elle a eu une consultation téléphonique d’une heure avec la neurologue consultante Dr Patricia McNamara.

Elle a déclaré: «Je me sens chanceuse et privilégiée d’être entre de si bonnes mains avec le Dr McNamara et la Neuro Covid Clinic. Être enfin complètement vérifié par des personnes qui comprenaient et pourraient, espérons-le, m’aider était tellement rassurant.