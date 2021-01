La nouvelle intervient alors que le nombre de personnes souffrant du virus augmente avec 50023 nouveaux cas supplémentaires mercredi, ainsi que 981 décès supplémentaires dans les 28 jours suivant un test positif – plus du double du total de mardi.

Le NHS de Londres a été prié de s’assurer que le site du centre ExCeL est “réactivé et prêt à admettre des patients” alors que les hôpitaux de la capitale luttent.

Au cours des dernières semaines, les médecins et autres travailleurs de la santé ont utilisé les médias sociaux pour exprimer la pression croissante à laquelle ils sont confrontés alors que le virus se propage.

Le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, a déclaré que l’armée se tenait prête à doter les hôpitaux de Nightingale si le NHS dépassait sa capacité en lits de soins intensifs.

Matt Hancock dit que les hôpitaux Nightingale sont “ en attente ”

Les hôpitaux, y compris le NHS Trust qui gère l’hôpital Queen’s à Romford et le King George de Goodmayes a admis plus tôt cette semaine qu’il faisait face à une «pression importante» pour traiter tous les patients Covid et a été forcé de demander au personnel médical de prendre des quarts supplémentaires.

S’adressant à Times Radio, M. Wallace a déclaré: «Bien sûr, nous sommes prêts à aider Nightingales si les pressions critiques dépassent la capacité du NHS existant.

«Nous avons, je pense, 17 000 lits ventilateurs actuellement utilisés, d’une capacité de 21 000 personnes.

“Si ça commence à basculer là-bas, alors bien sûr vous verrez ces rossignols être plus actifs et, oui, nous avons un certain nombre de personnel médical.”

Les autres sites hospitaliers de Nightingale à travers l’Angleterre comprennent Manchester, Bristol, Sunderland, Harrogate, Exeter et Birmingham.

Un porte-parole du NHS a déclaré: “Les hôpitaux de Londres subissent une pression importante en raison des taux élevés d’infection à Covid-19 et tandis que le personnel fait un effort supplémentaire et que le NHS de Londres ouvre plus de lits dans les hôpitaux du NHS à travers la capitale pour soigner le la plupart des patients malades, il est essentiel que les gens fassent tout ce qu’ils peuvent pour réduire la transmission du virus.

«En prévision des pressions augmentant de la propagation de la nouvelle variante de l’infection, le NHS London a été invité à s’assurer que le London Nightingale était réactivé et prêt à admettre des patients si nécessaire, et que le processus est en cours.

Le site d’Exeter a reçu ses premiers patients Covid en novembre quand il a commencé à accepter ceux transférés du Royal Devon et Exeter NHS Foundation Trust, qui a été décrit comme “très occupé”.

Les hôpitaux Nightingale de Manchester, Bristol et Harrogate sont actuellement utilisés pour des patients non-Covid, a déclaré le porte-parole.

Il a ajouté: “Le nombre de patients hospitalisés de Covid augmente fortement, de sorte que les rossignols restants sont prêts à admettre à nouveau des patients en cas de besoin, conformément aux meilleures pratiques cliniques développées au cours des première et deuxième vagues de coronavirus.”

Le directeur médical du NHS England, Stephen Powis, a décrit les hôpitaux Nightingale comme “notre police d’assurance, là-bas comme notre dernier recours”.

Il a déclaré mercredi à la conférence de presse de Downing Street: «Nous avons demandé il y a quelques semaines à tous les hôpitaux Nightingale d’être prêts à prendre des patients si cela était nécessaire.

«En effet, certains d’entre eux le font déjà, à Manchester en quittant les patients, à Exeter en gérant les patients Covid et dans d’autres endroits en gérant les diagnostics, par exemple.

“Cependant, nos premières étapes, dans la gestion des demandes supplémentaires du NHS, consistent à accroître la capacité des hôpitaux existants – c’est la meilleure façon d’utiliser notre personnel.”

Des inquiétudes ont été soulevées concernant la capacité déjà limitée du service de santé à doter les installations de Nightingale en personnel.

Le Dr Nick Scriven, président sortant de la Society for Acute Medicine, a déclaré: “Ce n’est pas ‘juste le cas’ d’utiliser l’hôpital Nightingale car il n’y a tout simplement pas de personnel pour qu’ils fonctionnent comme prévu à l’origine (mini unités de soins intensifs ). “