L’actrice américaine Tanya Roberts n’est pas morte, malgré le fait que son représentant et celui de son mari l’ont annoncé lundi matin.. Selon le média de divertissement du pays nord-américain TMZ, le même représentant de Roberts, Mike Pingel, a indiqué avoir reçu un appel de l’hôpital où il se trouve pour lui dire que les informations sur sa mort n’étaient pas correctes.

Ni l’hôpital ni l’environnement de l’actrice n’ont fourni plus d’informations sur la raison pour laquelle son décès a été annoncé alors que ce n’était pas le cas. TMZ Elle avait également obtenu une citation du mari de Roberts, Lance, qui a déclaré: “Alors que je la tenais dans ses derniers moments, elle a ouvert les yeux.” La famille et les amis ont également contacté les médias pour confirmer que Lance avait communiqué sa mort. Pingel a déclaré à Variety que, néanmoins, l’actrice reste dans l’unité de soins intensifs et que son état est «critique».

Pingel avait déclaré que l’interprète avait été admis dans un hôpital de la ville californienne depuis qu’il s’est évanoui dans la rue le 24 décembre en promenant ses chiens. La cause du décès présumé n’avait pas été révélée, mais il a été exclu qu’il s’agissait d’une conséquence du COVID-19.

Roberts, dont le nom d’origine est Victoria Leigh Blum, est née à New York en 1955. L’artiste s’est essayée comme mannequin et aussi dans la publicité avant de trouver une place en tant qu’actrice. Le petit écran était sa première maison, comme Roberts, Après plusieurs petits rôles dans des séries et des téléfilms, elle a été sélectionnée comme l’un des trois protagonistes de la cinquième et dernière saison de “Charlie’s Angels” (1976-1981).

Tanya Roberts en vue de tuer.

Roberts n’a pas pu empêcher la fin de cette célèbre série, mais sa carrière a continué à grimper jusqu’à ce qu’il ait finalement atteint serait le grand rôle de sa carrière: le rôle de Bond girl dans “A View to a Kill”.

Réalisé par John Glen, ce film était le dernier de Roger Moore dans le rôle de Bond avant de passer le relais de l’agent 007 à l’acteur Timothy Dalton. “A View to a Kill” a également présenté Christopher Walken et Grace Jones dans son casting.

La carrière de Roberts comprend également d’autres films tels que “The Beastmaster” (1982) ou “Sheena” (1984). Son dernier rôle de premier plan était à la télévision grâce à la série “Ce spectacle des années 70 “ (1998-2004).

Source: Infobae