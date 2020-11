U

Kate Nicholls, directrice de K Hospitality, a révélé que l’organisme commercial estime que les pubs, bars et restaurants britanniques brûleront un total d’environ 500 millions de livres sterling en espèces lors du dernier blocage d’un mois.

Le directeur général de l’organisme commercial a révélé le chiffre lors de sa comparution devant un comité de stratégie commerciale, énergétique et industrielle (BEIS) examinant mardi l’impact de Covid19 sur les entreprises et les travailleurs britanniques.

Elle a déclaré: «Nous n’avons jamais dépassé le seuil de rentabilité avant le retour aux restrictions nationales en septembre.

«Nos entreprises engagées dans ce verrouillage national sont dans un endroit beaucoup moins résilient.

«Nous estimons qu’il y a environ un demi-milliard de liquidités que les entreprises subissent en novembre juste pour rester fermées.»

Le vétéran de l’hôtellerie a qualifié le secteur de «soins intensifs» au quatrième trimestre.

Elle a insisté sur le fait qu’il est «impératif» que le verrouillage se termine le 2 décembre comme prévu et que les entreprises sont autorisées à gagner des revenus en décembre.

Nicholls a expliqué que la plupart des entreprises hôtelières gagnent généralement environ 40% des revenus entre Halloween et le réveillon du Nouvel An – des revenus qui auront été dévastés cette année par le blocage d’un mois de novembre.

Elle a déclaré: «Pour mettre les choses en contexte, à la sortie de 2019, l’hospitalité était le troisième employeur du Royaume-Uni avec 3,2 millions de personnes. Nous avons réalisé un chiffre d’affaires de 130 milliards de livres sterling et nous prévoyons une croissance de 5% sur un an et la création d’un nouvel emploi sur six.

«À la fin du troisième trimestre … nous avions perdu 660 000 emplois dans le secteur de l’hôtellerie au cours de cette année avant de [latest] restrictions nationales. Notre chiffre d’affaires avait chuté de 40% à seulement 80 milliards de livres sterling.

“Vous pouvez voir que l’hospitalité est passée d’une position assez précaire à la fin du troisième trimestre à un retour aux soins intensifs au quatrième trimestre.”

Le gouvernement a déclaré que le verrouillage en Angleterre prendra fin le 2 décembre, avec des sorties dans les mesures Tiers.

Nicholls est apparu aux côtés d’orateurs, dont le président du FSB Mike Cherry, le patron du groupe de pub de Marston, Ralph Findlay, et le patron de PureGym, Humphrey Cobbold.