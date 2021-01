B

Le commerce des pubs et restaurants de ritain fait face à un «tsunami de dettes» alors que l’économie se contracte sous le verrouillage, des pertes qui mettront des années à se redresser, les chiffres officiels mis à nu aujourd’hui.

L’économie britannique a reculé de 2,6% en novembre, a déclaré l’Office for National Statistics, des chiffres qui, bien que meilleurs que prévu, préparent le terrain pour le pire à venir. Décembre et janvier pourraient être brutaux.

Le chancelier Rishi Sunak a déclaré que les statistiques montrent que les choses «vont devenir plus difficiles avant de s’améliorer».

Selon le Coffer Peach Business Tracker, les économistes prévoient que le PIB britannique a chuté de 13% en 2020 dans l’ensemble, tandis que les pubs et les restaurants ont vu leurs ventes chuter de près de 73% à Noël, généralement leur période la plus chargée.

David Coffer, président de The Coffer Group, a déclaré: «L’accumulation de la dette est devenue critique. La date cruciale sera le 31 mars lorsque le moratoire sur l’insolvabilité sera levé et de nombreux exploitants devront faire face à plus d’un an de dépenses de propriété impayées que les propriétaires pourront poursuivre de manière agressive.

«De même, il existe des dettes liées aux taux, aux taxes, à la TVA, aux assurances et au remboursement des prêts aux entreprises. Au total, un tsunami de dettes qui doit être traité. »

Le secteur des services est maintenant 9,9% plus petit qu’il y a un an, a déclaré l’ONS.

Son directeur des statistiques économiques, Darren Morgan, a déclaré: «L’économie a été touchée par les restrictions mises en place pour contenir la pandémie en novembre, les pubs et les coiffeurs ayant le plus gros impact.»

Un jour après que le nouveau président américain Joe Biden a dévoilé un plan de relance de 1,9 billion de dollars, des appels ont été lancés pour un soutien accru du gouvernement britannique, y compris peut-être des dons en espèces aux familles.

Melissa Davies, économiste en chef chez Redburn, a déclaré: «Il incombe aux décideurs politiques de mettre en place un stimulus global.» Elle pense que les ménages devraient recevoir des chèques pendant que la Banque d’Angleterre achète des prêts de crise.

Alpesh Paleja, économiste principal de CBI, a déclaré: «Le verrouillage actuel plus sévère signifie un plus grand coup pour l’économie. Néanmoins, avec l’accélération du déploiement des vaccins, il y a des raisons tangibles d’être optimistes plus tard en 2021. »

Paul O’Connor, de Janus Henderson Investors, a déclaré: «Il ne semble pas y avoir de raisons de s’attendre à de bonnes nouvelles sur l’économie au tournant de l’année, étant donné le nouveau resserrement des restrictions.»

Le directeur de l’économie de la BCC, Suren Thiru, a déclaré: “Un plan clair et complet est nécessaire de toute urgence pour soutenir l’économie tout au long de cette année.”