L'animateur de Venga La Alegría lance un live explosif

L’inconfort et la surprise sont venus à Venga La Alegría, ceci quand l’un de ses pilotes a lancé un énorme juron en pleine diffusion en direct.

La personne responsable de ce moment inconfortable du matin de TV Azteca était Horacio Villalobos, qui n’a pas mesuré dans ses mots quand il a réagi dans l’un des jeux populaires de Venga La Alegría.

Le pilote Horacio Villalobos participait à la dynamique amusante Sans mots, qui consiste à faire des signes pour que ses compagnons devinent ce qu’ils essaient de dire, mais personne ne s’attendait à ce que sans les mots, cela finisse par jurer.

Quand ce fut au tour du pilote irrévérencieux de lancer les dés pour voir combien de temps il lui faudrait pour signer ce que ses coéquipiers supposent, apparemment il n’aimait pas du tout le résultat et c’est alors qu’il lança sans réfléchir le mot auquel personne ne s’attendait: p. .. ma …

Le silence entoura le forum pendant quelques secondes et à la stupéfaction de ses collègues, Horacio Villalobos tenta de déguiser ses propos d’un «sur la mère»; cependant, il était assez tard et ses insultes avaient déjà été entendues et avaient atteint ses téléspectateurs à la télévision nationale. Comme si cela ne suffisait pas, l’enregistrement de ce moment est disponible sur les différents réseaux sociaux du matin du Télévision aztèque.

Après le moment gênant, le rire et Roger Gonzalez plus souriant que d’habitude, il a envoyé un salut aux mamacitas qui regardaient l’émission à ce moment-là.

Mais ce n’est pas le seul, ni le dernier moment embarrassant à la télévision. Récemment, il y en a eu un dans le programme Hoy. L’un de ses hôtes invités, un Wapayaso, a commis une grave erreur en invitant le public à soumettre des vidéos à Viens la joie et bien qu’il n’ait pas fini la phrase, il est devenu plus qu’évident qu’il pensait au concours du matin de Televisa.

Brandon a partagé une routine d’exercice dans le programme dirigé par Galilea Montijo et Andrea Legarreta, où il a profité de l’occasion pour montrer son corps sculptural et demander aux téléspectateurs de lui envoyer des vidéos de ce qui a fonctionné pour eux, la grave erreur a été quand il a dit Venga La Alegría dans La place d’aujourd’hui.

Mais l’imprudence de Brandon n’est pas restée impunie et il a été montré plus tard en train de faire une page où il devait écrire «Aujourd’hui, tu le fais».

Il y a ceux qui disent que cette action peut très probablement avoir des conséquences pour le Wapayaso. Même ses collègues se sont présentés plus tard dans la matinée et il n’a pas été vu.

Mais l’une des erreurs les plus connues de la télévision mexicaine est sans aucun doute celle commise par Pedrito Sola à Ventaneando. Le chauffeur bien-aimé a dû faire de la publicité pour une célèbre marque de mayonnaise et le moment le moins attendu s’est produit lorsqu’il a mentionné la concurrence au lieu du produit qu’il avait entre les mains.

Il a lui-même partagé son expérience après cette situation plus tard sur YouTube et a avoué qu’en plus d’être sanctionné par une grosse somme d’argent, il avait reçu des paroles fortes de son patron, Pati Chapoy.

Selon Sola, le responsable de l’information sur le divertissement pour Télévision aztèque Il lui a dit que vous ne pouviez pas être plus désolé … en faisant une énorme erreur et sa colère contre lui était assez grande. Malgré l’embarras de l’incident, il a donné une énorme popularité sur les réseaux sociaux, où la popularité de l’oncle Pedrito et les mèmes sur ce moment augmentent.

Décidément, être devant une caméra ne libère pas les célébrités d’exprimer leurs émotions sans réfléchir et sans faire de grosses erreurs. Selon vous, lequel est le plus amusant?