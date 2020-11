Le conducteur du programme Hoy arrive dans un état peu pratique et provoque une collision | Instagram

“La puanteur de la femme l’a presque évanoui”, assure Dael Quiroz qu’un animateur populaire du programme Hoy est arrivé à Televisa dans un état incommode et qu’un de ses collègues a remarqué son état, ce qui l’a énervé et a fini par y faire face.

Selon le youtuber, qui a partagé les informations pour sa chaîne de télévision Arguende, c’était Martha Figueroa l’animateur du programme Hoy qui s’est apparemment emparé de la fête avant de se rendre sur les forums de Televisa pour enregistrer le programme Excuse moi par Unicable.

Dael Quiroz a assuré que c’était Rose Yordi qui a remarqué Martha Figueroa plus lourde que d’habitude dans ses actions, elle a donc décidé d’approcher le chauffeur pour savoir ce qui se passait, c’est là qu’elle a perçu l’odeur insupportable qui rendait plus qu’évidente que la célèbre avait pris la fête avant de se présenter à travailler.

Un peu de p3dita est venu à l’enregistrement de Con Permiso. Yordi commence à remarquer Martha étrange car elle est un peu plus lourde que d’habitude. Soudain, il vient lui donner des indications et la puanteur de la femme l’a presque fait s’évanouir, dit Quiroz.

Yordi Rosado était assez agacé par le manque de professionnalisme de l’animatrice du programme Hoy, alors il l’a attaquée et lui a donné des instructions, ils n’avaient pas d’autre choix que de continuer les enregistrements de Excuse moi.

À ce moment-là, l’affrontement entre les deux était fait. Et comment est-il possible que cette femme, qui en elle-même n’a pas besoin de matraque, reçoive la p3da. Quand les choses étaient plus intenses, Jorge Ugalde s’est approché de Yordi et ils ont décidé de commencer à enregistrer le programme, a ajouté Dael pour Arguende TV.

Mais la situation ne s’est pas arrêtée là, car avant l’état incommode évident de Martha Figueroa les enregistrements étaient assez compliqués et garantissaient si l’état était encore évident à l’écran. Gael Quiroz a assuré que les rédacteurs avaient beaucoup de mal à cacher ce qui se passait; Cependant, cela semblait être une mission plus qu’impossible, a-t-il ajouté que cette situation s’est produite jeudi dernier.

L’équipe de production, au moment du montage, car ils ne savaient plus quoi mettre dans ce programme. Ils ont dû recourir au contenu de Multimedios, d’Imagen Televisión, voire une crestomatía de TV Azteca de tout ce qu’ils avaient dû emporter pour que l’on ne remarque pas beaucoup que Martha était bien p3dita, a assuré l’animateur de télévision Arguende.

Mais ce n’est pas la première fois qu’un problème similaire a été vu à la télévision, à des occasions précédentes, il est devenu évident que certains chauffeurs arrivent «toujours en fête» aux enregistrements et que leurs collègues n’essaient même pas de le cacher et de leur montrer.

Il y a quelques mois, l’équipe de Venga la Alegría a même disputé un match dans lequel on leur a demandé si certains de leurs collègues étaient venus au programme après les c0pas; le nom de Sergio Sepúlveda et un autre jeune et beau pilote est venu.

Actuellement, Rose Yordi Il est très actif à la télévision devant et derrière la caméra et s’est toujours montré très formel et professionnel dans son travail, c’est pourquoi pour lui ce que Martha Figueroa a fait a été une véritable offense pour l’équipe.

Il y a quelques mois, la rumeur a émergé que Yordi était en difficulté depuis qu’il avait été renvoyé d’une émission de télévision et était au chômage, des rumeurs affirmaient qu’il avait demandé l’aide de son ami Adal Ramones, qui a intercédé pour lui pour sa réincorporation au petit écran. .

Yordi est l’un des visages les plus appréciés des téléspectateurs, avec son air de fraîcheur, sa bonne humeur et autres, il n’a donc sûrement pas été difficile de lui faire reprendre un programme pour le plus grand plaisir des spectateurs.