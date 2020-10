L

et sur Park Lane dans un jeu de Monopoly et vous risquez de devoir payer 1500 £ – le deuxième plus haut du tableau. Descendez la rue dans la vraie vie de Londres dans une Lamborghini Aventador V12 lancinante (en vente à partir d’environ 260000 £) et vous en sortirez sans scotch. La route se trouve juste à l’extérieur de la zone de péage urbain, même si, à tous égards, c’est une route centrale à travers le centre de Londres.

Au moins, c’est en dehors de la zone de charge pour le moment. Les limites de la taxe de congestion sont la nouvelle ligne de front dans un conflit ardent entre le gouvernement de Westminster – dirigé par le dernier maire de Londres, Boris Johnson – et la mairie, dirigée par l’actuel, Sadiq Khan. Ce combat est personnel, il a des implications massives pour tous ceux qui vivent et travaillent dans la ville, et même ceux qui sont impliqués dans le conflit admettent que cela n’a guère de sens politique pour les deux côtés.

Un échange de lettres entre le secrétaire aux Transports Grant Shapps et M. Khan, divulgué au Financial Times l’autre jour, montre que le gouvernement souhaite que TfL trouve de nouveaux moyens de collecter des fonds et de réduire les coûts en échange d’un soutien accru des contribuables. Les lettres suggèrent qu’une charge C beaucoup plus importante, qui couvrirait Park Lane et bien plus encore, est le genre de chose qui devrait être introduite pour garder le TfL à succès de Covid ouvert.

Pour le moment, TfL fonctionne à vide: il a reçu jusqu’à présent deux renflouements à court terme du Trésor, dont le dernier expire officiellement à la fin de la semaine prochaine. Si rien n’est convenu d’ici là, en théorie, TfL tirera sur l’interrupteur du métro et s’en tiendra à la gestion des quelques services qu’elle est tenue d’exploiter par la loi – les bus scolaires et, bizarrement, le ferry de Woolwich.

(Les finances de TfL ont été durement touchées par la baisse des voyages causée par la pandémie de coronavirus / REUTERS)

Ce serait un armageddon urbain et dans le monde réel cela n’arrivera pas. TfL en a assez à la banque pour rester ouverte un peu plus longtemps, même si un accord n’est pas conclu. L’utilisation des tubes, qui est tombée à environ 5% des niveaux normaux au point bas du verrouillage, est maintenant de 32% de la normale. L’utilisation du bus est de 54% de la normale. Les deux ont chuté de 7% depuis l’entrée en vigueur des règles de niveau 2. Mais des choses comme la charge C plus élevée de 15 £, qui est arrivée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en échange du premier sauvetage, rapporte également de l’argent.

en relation

Néanmoins, le gouvernement et le maire vont de l’œil à l’autre et nous sommes tous pris au milieu. Cette semaine, le Premier ministre a affirmé que son successeur en tant que maire «avait effectivement mis TfL en faillite avant que le coronavirus n’ait même frappé et laissé un énorme trou noir dans ses finances». Khan a rétorqué qu’on lui demandait de faire des coupes «draconiennes» dans les choses sur lesquelles les Londoniens avaient fini par compter – comme les voyages gratuits pendant plus de 60 ans.

La dispute sur la charge C a fait l’actualité – et c’est compréhensible. Si une charge plus importante se produit, des millions de personnes se préparant à l’extension de la zone à très faibles émissions l’année prochaine pourraient soudainement se retrouver face à la charge C en plus de cela. Cela pourrait signifier payer 15 £ pour utiliser même une voiture à faible pollution dans une grande partie de Londres, du sud au nord des circulaires.

Il n’est pas étonnant que l’idée ait provoqué un tollé parmi les députés conservateurs de Londres. Après tout, leur candidat à la mairie Shaun Bailey – sympathique, inefficace et se dirigeant vers une défaite massive lorsque l’élection retardée aura lieu en mai prochain – a fait du report de l’extension d’Ulez l’un de ses thèmes de campagne. Maintenant, un gouvernement dirigé par son propre parti semble vouloir une taxe routière plus importante à l’échelle de la capitale.

en relation

Mais cette bataille va beaucoup plus loin qu’une simple charge à conduire. En fin de compte, il s’agit de savoir comment notre système de transport est financé et qui contrôle les décisions à ce sujet.

TfL, presque uniquement pour une autorité de transport de grande ville, fonctionne – ou du moins a fonctionné – sans subvention fiscale quotidienne. Dans le cadre d’un accord conclu par M. Johnson en tant que maire (déclaration: j’étais dans la salle en tant que conseiller du gouvernement lorsque cela s’est produit), le gouvernement a accepté de donner de l’argent à TfL pour de grands nouveaux projets d’investissement, tels que Crossrail, tout en laissant les payeurs pour financer le jour. – les coûts de fonctionnement au jour le jour – tels que les gros salaires qu’il verse à de nombreux employés, y compris les chauffeurs de métro, qui commencent avec près de 60 000 £ par an pour un travail qui, selon certains, pourrait être effectué par ordinateur.

Lorsque TfL a transporté des millions de personnes dans une ville en plein essor, elle a réussi à utiliser les tarifs pour payer son trajet. Mais Covid a réduit ses revenus car les gens restent à la maison, tout en laissant le coût de fonctionnement du système presque inchangé. Sans renflouement, ça va éclater.

Effacement du West End de Londres pendant l’alerte de coronavirus de niveau 2

Le Premier ministre exagère massivement lorsqu’il prétend que tout cela est de la faute de M. Khan, mais le maire n’a pas aidé quand il a détourné le regard lorsque la subvention de TfL a chuté, tout en introduisant de nouvelles politiques populistes et coûteuses telles que le gel de certains tarifs.

Maintenant, le gouvernement insiste sur le fait qu’il ne paiera pas pour les affaires comme d’habitude. Il dit qu’il couvrira le trou noir immédiat de TfL en le compensant pour le coût des tarifs perdus à cause de Covid, mais il exige que le maire trouve de nouvelles façons de payer pour ce qu’il considère comme un luxe que les gens d’autres régions d’Angleterre n’obtiennent pas. . Voyager gratuitement pour les plus de 60 ans, par exemple, même aux heures de pointe, est une chose dont les gens du reste du pays pourraient rêver. Si le maire veut continuer, les ministres veulent que les Londoniens paient.

Bien sûr, le maire peut riposter en disant que nulle part ailleurs en Grande-Bretagne, les gens ne sont aussi chargés de garer et de conduire leur voiture: un système de transport public universel bon marché est fondamental pour rendre possible la vie des neuf millions d’habitants de la ville. Il pourrait également souligner que certains des cadeaux ont été introduits par M. Johnson en tant que maire. M. Johnson a également réduit la charge C ouest – qui partait de l’autre côté de Park Lane (mais ne l’a jamais incluse).

TODO: définir le type de composant apester

Mais si tout se réduit à un combat partisan, Londres sera perdante. Il y a, si les politiciens sont prêts à le prendre, du bien qui pourrait venir de cette crise.

C’est le moment de réfléchir de manière nouvelle à la façon dont nous voyageons à Londres – et cela ne signifie pas seulement plus de vélos. Plutôt que de se plaindre d’une charge C plus large, le maire devrait saisir l’occasion de réfléchir de manière ambitieuse à une forme de tarification routière flexible à l’échelle de la ville qui pourrait financer de bien meilleurs transports publics, en particulier dans la périphérie de Londres. Ce ne serait pas le même que l’instrument émoussé de la charge de 15 £ que nous avons maintenant dans la zone centrale, mais quelque chose de mieux.

Il y a un conflit brûlant entre le dernier maire et l’actuel. Ce combat est personnel

En retour, TfL ne peut plus continuer comme avant. Tous les tubes n’ont pas besoin de fonctionner lorsque les lots sont vides pour le moment. Tout le monde qui travaille pour TfL maintenant ne peut pas garder son emploi et son salaire quand des gens ailleurs perdent le leur. Les syndicats vont détester, mais ils ont poussé leur chance quand les temps étaient bons et n’ont plus une jambe sur laquelle se tenir debout.

Tout cela ne fonctionnera que si TfL est autorisé à éviter les feux croisés politiques et à prendre des décisions lui-même. Heureusement, il a un nouveau patron brillant, Andy Byford, qui vient d’arriver de New York, où la politique est encore pire. Il a un plan, il a l’énergie et tous ceux qui le connaissent pensent qu’il pourrait le faire fonctionner.

Sous tous les gros titres, nous pourrions même finir par regarder cette maman comme quelque chose de plus qu’une dispute sur la question de savoir si vous devriez être facturé pour conduire sur Park Lane.