Willock était l’homme du match lors de la victoire de la semaine dernière contre Dundalk et a de nouveau brillé lors de la victoire de jeudi soir contre le club norvégien Molde, ayant un rôle important dans la force de deux buts contre son camp avant d’ajouter son nom à la feuille de match dans la déroute 4-1 tardivement.

En tant que l’un des hommes d’État les plus âgés du vestiaire des Gunners, Luiz a été salué pour son travail avec les jeunes de Mikel Arteta et a fait l’éloge du jeune homme de 21 ans à temps plein.

«Il doit faire mieux! Il a manqué quand je l’ai aidé! Luiz a plaisanté sur BT Sport, en référence à une chance manquée en seconde période. «Non, Joe est un enfant fantastique, un garçon fantastique. Je suis toujours derrière lui pour l’aider.

«Il pourrait faire mieux – et je ne plaisante pas avec ça – parce qu’il a le talent pour atteindre le plus haut niveau et il le comprend chaque jour. Pour moi, c’est un plaisir de jouer avec lui, surtout parce qu’il est humble. Lorsque vous êtes humble, vous apprenez des choses, vous pouvez être meilleur et vous améliorer. Il est humble et c’est sûr qu’il a un grand présent et un grand avenir.

Willock n’a pas encore joué une minute de football de Premier League cette saison et a été exclu de l’équipe pour la victoire de dimanche à Old Trafford, malgré sa démonstration contre Dundalk trois jours plus tôt.

“Je prends juste jeu par match”, a déclaré Willock. “Cela fait partie de mon voyage et je ne suis qu’un enfant. Je dois continuer à apprendre. J’essaie de travailler dur et quand j’ai une chance dans le En Premier League, j’espère pouvoir faire la même chose. ”

