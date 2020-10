Le fidèle et honorable Davos Seawor, le personnage joué par l’acteur irlandais Liam Cunningham, était sans aucun doute un favori du complot turbulent et souvent cruel de Game of Thrones dans lequel la trahison et la brutalité abondaient et la gentillesse était un bien estimé. Mais le soi-disant chevalier de l’oignon et seigneur de la jungle et amiral de la mer étroite était une oasis au milieu d’intrigues et de meurtres violents. Il est donc compréhensible qu’à un certain moment du tournage de la série, l’acteur ait refusé de acceptez quelques suggestions pour vous rapprocher de votre personnage.

Le nouveau livre Fire Can’t Kill a Dragon, qui raconte des anecdotes informelles du tournage de la série, révèle que Liam Cunningham a rejeté la suggestion de l’équipe de production selon laquelle Ser Davos Seaworth pourrait tomber amoureux de Missandei of Naath (Nathalie Emmanuel) dans ce qui était censé être une torsion qui a donné une nouvelle tridimensionnalité au personnage.

Davos et Missandei se rencontrent au cours de la saison sept, au cours de laquelle les deux se sont rencontrés au milieu des innombrables intrigues et stratégies de pouvoir de ceux qui l’entouraient. Selon Cunningham lui-même, la possibilité a été soulevée que Ser Davos tente une approche romantique avec le personnage d’Emmanuel, à laquelle l’acteur a refusé comme “indigne”. Il avait 56 ans à l’époque, alors qu’Emmanuel n’avait que 28 ans.

“Il y a une attitude à Benioff qui est délibérée”, a déclaré Cunningham dans le livre. «Il aime remuer la merde. Quand nous avons rencontré Daenerys, Benioff et [el director Mark Mylod] ils voulaient que Davos soit amoureux de Missandei. Et je me suis battu contre eux. Je ne vais pas le faire. C’est la seule chose à laquelle je leur ai jamais fait face. La femme est une déesse, mais avec l’histoire de Davos avec Lyanna Mormont et Shireen, elle ne pouvait pas [el personaje] excitez-vous pour une jeune femme. “

Lyanna Mormont et Shireen étaient deux pré-adolescentes dont Davos est devenu une figure paternelle au cours de la série et qui ont également protégé jusqu’aux dernières conséquences. Selon l’acteur, si Davos avait flirté avec une jeune femme comme Missandei tous les efforts qu’il a déployés pour faire du personnage un homme fiablegentil et généreux, il se serait transformé en quelque chose de plus méchant. Cunningham pensait que la possibilité d’une liaison avec une femme que Davos avait deux fois son âge menacerait de jeter une ombre noire sur la relation du personnage avec ses bien-aimés protégés.

Cunningham a déclaré qu’il avait confronté les showrunners sans hésitation: “Ils ne blesseront pas mon travail acharné pour gagner la sympathie du public pour que je sois un pervers plus tard.” Bien que Cunningham ne sache pas à quel point Benioff et les plans de l’équipe étaient sérieux avec la possibilité d’une ligne narrative romantique pour Davos, L’idée même du chevalier oignon tombant amoureux de Missandei était si désagréable qu’il la rejeta aussitôt.

Cunningham a joué à Davos pendant sept ans dans Game of Thrones et est apparu dans 42 des 73 épisodes de la série, ce qui l’a fait non seulement dans l’un des personnages les plus appréciés du public, mais aussi, source de théories constantes sur son avenir et son possible.

Après la finale de la série en 2019, l’acteur a principalement assumé des rôles de voix off dans des émissions comme Rick et Morty, Solar Opposites et Masters of the Universe: Revelation. Les crédits du film de Cunningham incluent Clash of the Titans, Warhorse, A Leader’s Childhood et A Little Princess.

Le livre de production et l’anecdote occasionnelle de Game of Thrones: Fire Can’t Kill a Dragon est maintenant disponible à l’achat.

