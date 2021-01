L’une des transformations les plus uniques du cinéma de ces dernières années est la montée tardive en star d’action de Liam Neeson, qui présente désormais le thriller frontalier The Marksman et qui n’a pas hésité à s’attaquer aux idées du président des États-Unis. Unis, Donald Trump.

“Les politiques de Trump à la frontière ont été une abomination”, a déclaré l’acteur vétéran à Efe.

Après des coups d’adrénaline tels que Taken (2008) ou Unknown (2011), Neeson continue avec le fusil de chasse sur l’épaule et désireux d’être un justicier solo dans The Marksman, un film de Robert Lorenz (Trouble with the Curve, 2012) dont la première Vendredi aux Etats-Unis et dans lequel apparaissent les acteurs latins Juan Pablo Raba, Teresa Ruiz et Jacob Pérez.

The Marksman, au parfum évident “Eastwoodian”, présente Neeson comme un éleveur en Arizona (USA) qui mène une vie tranquille, déjà avec son expérience de la guerre du Vietnam au loin et avec très peu d’intérêt pour ce qui arrive à l’autre côté de la frontière.

Mais sa situation change complètement lorsqu’il rencontre Rosa (Ruiz) et son fils Miguel (Pérez), qui sont passés aux États-Unis pour fuir la violence et un criminel mortel (Raba), et qu’il tentera d’aider à fuir le danger. .

Question: Ces dernières années, vous êtes devenu un expert du cinéma d’action. Quand vous avez lu le scénario de The Marksman, qu’avez-vous trouvé différent des autres films du genre?

Réponse: Eh bien, je pense que le sujet du film est très actuel avec toutes les horreurs qui se sont produites à la frontière avec le Mexique au cours des trois ou quatre dernières années. Je suis un ambassadeur de bonne volonté de l’UNICEF et cette histoire m’a ému à cet égard.

J’ai senti que c’était un film clairvoyant et qu’il s’agissait aussi de deux personnes qui ne seraient que des statistiques, mais qui sont en chair et en os, qui sont des êtres humains avec un cœur et des ambitions.

La mère est attachée à son fils et ils essaient d’échapper à une violence extrême dans leur propre pays, dans leur propre ville.

Quant à mon personnage, il est très réservé.

Je pensais que c’était un peu comme une histoire d’amour et cela m’attirait beaucoup. J’ai trouvé que c’était magnifiquement écrit. Il fait partie du western et aussi du “road-movie” (road movie). Je n’ai pas eu à y penser après l’avoir lu. J’ai pensé: “Oui, je dois vraiment faire ça.”

Et cela m’a rappelé certains des films de Clint Eastwood du début des années 80.

Q: Vous avez été un grand critique du président américain, Donald Trump. Qu’attendez-vous des politiques de Joe Biden en matière d’immigration et de frontière?

R: Les gens doivent être traités comme des êtres humains.

Je ne veux pas entrer dans tout un gâchis politique, mais je pense que les politiques «Trumpistes» des trois dernières années ont été une abomination.

Il y a toujours 495 enfants disparus qui sont séparés de leurs parents (l’ACLU de l’Union américaine des libertés civiles a déclaré en octobre que 545 enfants n’avaient pas encore été réunis avec leur famille).

C’est tout simplement écrasant. C’est de l’inhumanité.

Q: Vous avez collaboré avec de nombreux acteurs latinos sur ce film. L’un d’eux est le Colombien Juan Pablo Raba. Comment était-ce de travailler avec lui et de se mesurer à lui sur ce film?

R: Oh, j’aime Juan Pablo… Nous sommes devenus de bons collègues.

Tu sais? Cela a donné au méchant (du film) ces autres couches et ces autres niveaux que je n’avais pas vus quand j’ai lu le scénario.

Je ne veux rien vider de la bande, mais nous avons une confrontation vers la fin. Et quand j’ai vu le film, je l’ai trouvé très émouvant.

Je pensais que ce type (le personnage de Raba) avait rejoint les gangs quand il avait l’âge de Miguel, environ 10 ou 11 ans. C’est la seule vie qu’il ait jamais connue: il n’avait pas le choix.

Quand Juan Pablo dit que ça m’a vraiment mis les larmes aux yeux, vraiment. Surtout quand nous avons fait cette scène, nous n’étions que deux hommes qui étaient des soldats, à des points opposés l’un par rapport à l’autre, de côtés opposés, mais il y avait du respect là-bas.

Et Juan Pablo est un si bon acteur qu’il a pu mettre ces couches sur le personnage: il n’était pas qu’un méchant.

Source: Cependant