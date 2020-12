Libérer l’amour Kim Kardashian est avec une femme, disent-ils | AP

Kim Kardashian sortira du placard! Cela a été assuré par Mhoni Vidente dans l’une de ses prédictions sur l’émission Here with you. Le célèbre voyant cubain a été interrogé sur la situation sentimentale du célèbre couple composé du mondain et du rappeur Kanye ouest, à laquelle il a répondu en soulignant qu’il y a quelqu’un d’autre et que ce n’est pas un tiers en lice, mais un tiers.

Selon la personne devenue célèbre grâce à ses prédictions sur le programme Sabadazo, Kim Kardashian s’est à nouveau ouverte à l’amour et a posé ses yeux et ses sentiments sur rien de plus et rien de moins qu’une femme et cette fille est la raison pour laquelle Il a déjà commencé sa séparation de Kanye West.

Mhoni Vidente a partagé dans sa section de prédictions à la surprise de tous que Kim Kardashian “sortira du placard”, car sa romance avec cette femme sera rendue publique. Le nouvel amour de la star de L’incroyable famille Kardashian est un ami très proche de la star, a déclaré Mhoni.

Une exclusivité, définitivement Kim et Kanye West se séparent, mais voici les raisons pour lesquelles Kim, libère définitivement un amour et est une femme. Kim sort avec une femme, rappelez-vous qu’elle et Paris Hilton étaient des amis proches, elle a travaillé pour Paris et Kim est montée à l’étage. Kim, définitivement je l’ai visualisée très, très amoureuse d’une femme qui est très proche d’elle et qui se dévoilera grâce à Kanye West, a déclaré la star clairvoyante.

Comme l’a souligné Mhoni, ce sera le même rappeur qui révélera l’amour de Kim Kardashian et il est vraiment confus et désorienté.

Kanye West, qui apporte complètement la lettre du bourreau …, qui se sent totalement sans protection, annoncera qu’il est séparé à cause d’une femme, qu’il est très amoureux, aussi du médium artistique … que ce sera un scandale .

Le Cubain a souligné que c’est un homme ou une femme, l’amour est amour et doit toujours se défendre et Kim Kardashian il doit être respecté, même si ce sera un énorme scandale.

Mais l’amour c’est l’amour messieurs, fut la réaction de Mhoni Seer.

Récemment, certains médias américains ont appris que Kim Kardashian et Kanye West vivaient “des vies séparées” et tout indiquait qu’un divorce de la part du couple était proche. Si la prédiction de Mhoni Seer est vraie, une femme serait la dernière raison de leur séparation.

Ces derniers mois, la relation de Kim Kardashian et Kanye ouest Cela a été comme une montagne russe d’émotions. Tout a commencé à se désagréger après un rassemblement organisé par le rappeur alors qu’il faisait campagne pour devenir président des États-Unis.

West en a parlé davantage quand il a avoué que lui et Kim avaient pensé que North, leur fille aînée, ne naîtrait pas. Comme il l’a raconté, Kim Kardashian n’a pas arrêté de pleurer et avait en main des pilules avec lesquelles il a assuré que le problème finirait rapidement. Le célèbre a fini en larmes.

La révélation est devenue une nouvelle forte qui a fait le tour du monde et il y a ceux qui assurent que l’indiscrétion de Kanye a gravement blessé le chef du clan Kardashian. Après cette situation, Kanye West a alerté ses followers en partageant des messages qui semblaient assez fous sur son compte Twitter.

Le rappeur a assuré que Kim et Kris Jenner ils avaient prévu de l’enfermer et ils étaient déjà d’accord avec un médecin à cette fin, alors il s’est caché de sa famille pendant un certain temps. Kim Kardashian ne pouvait plus se taire et a rendu public le fait que la fameuse contrebande avec un trouble mental.